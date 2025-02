El hueco del ascensor por el que cayeron Joaquín y Rosa en Vallecas lo tapaba una tabla sujeta por un "fino alambre"

Los vecinos de la calle Sierra de Contraviesa, ubicada en el madrileño barrio de Entrevías, del distrito de Puente de Vallecas, aún siguen conmocionados por la muerte de Joaquín T.M., de 77 años, que cayó accidentalmente por el hueco del ascensor de su casa junto a su mujer Rosa M.C.A., de 71, que quedó herida grave.



Ahora la Policía Nacional junto a la Policía Municipal de Madrid mantienen una investigación abierta para esclarecer qué pudo pasar exactamente en el tercer piso del número 25 de la citada calle para que el matrimonio se precipitara al vacío. La Policía ha descartado que Joaquín intentara tirar a Rosa por el agujero tras una discusión, aunque se especuló con ello en un primero momento.

Ahora, los esfuerzos de los agentes de la comisaria del distrito de Puente de Vallecas se centran en comprobar y verificar las escasas medidas de seguridad de la obra del ascensor que se está llevando a cabo en la casa: el hueco del ascensor de este inmueble de cuatro alturas tan solo estaba protegido por una tabla sujeta a un fino alambre que cedió cuando Joaquín o Rosa se apoyaron, lo que provocó la fatal caída.

Tras preguntar por las medidas de seguridad que se están realizando en el edificio, varios vecinos de la finca explican que son "nulas": "A la vista está que los contrachapados que protegen el hueco del ascensor no son seguros. Deberían haber resistido en caso de que alguien se apoyara en ellos. Con un alambre tan fino, no me extraña que haya sucedido una desgracia".

Fueron los vecinos los que encontraron a la pareja en el foso del ascensor después de la caída hacia las 14.30 horas del miércoles. Según relataron, escucharon un golpe "muy fuerte" y a su llegada, Joaquín estaba encima de Rosa con una gran herida sangrante. Ella estaba consciente y pedía ayuda para que le quitaran la tabla de encima, que le estaba "aplastando y no podía respirar".

.@BomberosMad rescatan del foso de un ascensor en obras a dos personas de edad avanzada@SAMUR_PC confirma el fallecimiento de un hombre tras intentar su reanimación y traslada a una mujer al hospital politraumatizada. Colabora en la asistencia #SUMMA112



C/Sierra de Contraviesa pic.twitter.com/ry8GyFM91W — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) February 19, 2025

Finalmente, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescataron del foso al matrimonio tras la caída. Los sanitarios de Samur-Protección Civil intentaron reanimar a Joaquín durante 30 minutos, pero al no obtener resultados tuvieron que confirmar su fallecimiento.

Por su parte, Rosa resultó politraumatizada, con lesiones graves en abdomen, brazo y pierna, y fue trasladada grave en ambulancia al Hospital 12 de Octubre. En esta primera asistencia sanitaria también colaboró el Suma 112, según informó una portavoz de Emergencias Madrid.

El hueco del ascensor por el que cayeron Rosa y Joaquín. Jesús Soler

Los vecinos de la calle Sierra de Contraviesa 25 desmienten las especulaciones sobre un posible caso de violencia de género: "Se querían muchísimo. Joaquín había sufrido un ictus hace un tiempo y estaba muy delgado, no tenía fuerzas para empujar a Rosa de esa manera, además ella le cuidaba constantemente".

Este vecino de Entrevías de toda la vida era fontanero y, por desgracia, había perdido un hijo hacía unos años "en un accidente doméstico". Ahora, los vecinos lamentan el suceso por las "poquísimas" medidas de seguridad y se acuerdan del otro hijo de Joaquín, "que debe estar destrozado".