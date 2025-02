Fuente Arenosa, la urbanización más peligrosa de Parla donde apuñalaron a Suffian por un móvil robado: "Es insegura"

"El tema de los pisos de Fuente Arenosa es un desastre. Hay problemas allí desde hace unos 12 años. Fíjate que yo llevo viviendo aquí cinco décadas y esta es la zona más conflictiva. Si vas para allá, ten cuidado". Son las palabras de un vecino de Parla que observa la fachada color granate del número 1 de la calle Fuente Arenosa. Aquí, el pasado domingo 16 de febrero, Suffian, un joven magrebí de 35 años, fue apuñalado por otros dos jóvenes compatriotas que habían ido a ajustar cuentas con él.

Varios vecinos del inmueble definen a Suffian como un "buen chico" pero con "sus cosas": "Sobrevive como puede. Si necesitas ayuda con algo, él siempre se presta a echar una mano, pero todos sabemos que roba y que tiene problemas con las drogas. Duerme en la escalera del bloque H del edificio y, de vez en cuando, algún vecino le deja pasar la noche en una habitación".

El motivo de la brutal agresión a este joven magrebí fue "un móvil robado" según explica una vecina a Madrid Total. "Los que vinieron a por Suffian se llaman Adam y Ayman. Ninguno de los dos es de Fuente Arenosa y siempre que han venido por aquí ha sido para crear problemas y fomentar la mala fama de la urbanización. Al final, aquí también vive gente trabajadora que quiere ganarse la vida dignamente", explica una vecina que lleva 9 años viviendo en este inmueble que es propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

"Adam y Ayman se enteraron de que Suffian tenía el móvil robado de la novia de uno de ellos y vinieron a por él. Comenzaron a discutir en una vivienda y terminaron apuñalándole. Fue horrible, porque cuando salió al patio lleno de sangre, hacia las 16.30 horas del domingo, había un montón de niños jugando que le vieron y se quedaron impactados", cuentan estas fuentes. Según confirma un portavoz del 112, Suffian presentaba varias heridas incisas por arma blanca en brazo y una más grave en el tórax.

Según relatan los vecinos, los agresores se deshicieron del cuchillo tirándolo en "una de las papeleras" de la urbanización, pero la Policía no tardó en dar con él. Tras la agresión, los agentes detuvieron en el mismo lugar a uno de los jóvenes, de 22 años, y, a unos 300 metros de Fuente Arenosa, a su compinche, de 24. Fuentes policiales indican que se les acusa de homicidio en grado de tentativa.

El portal donde fue apuñalado Suffian. Jesús Soler

Una de las vecinas que conocía a Suffian cuenta que ha llamado al Hospital 12 de Octubre, donde permanece ingresado, para interesarse por su estado: "Por desgracia no he podido obtener información, pero espero que esté bien. Suffian no tiene familia y está solo, pero aquí en la urbanización hay gente que le aprecia mucho".

Otro vecino, que lleva en el inmueble cinco años, indica que vivir en Fuente Arenosa es "difícil" a pesar de que el 2025 estaba siendo "un año tranquilo". "Aquí tenemos de todo: tiroteos, droga, delincuencia y ahora esto. Sólo espero que la época más dura de inseguridad no vuelva porque muchos queremos regular nuestro alquiler y vivir tranquilamente", narra este vecino, que confirma que es uno de los okupas del edificio.

Con pasar cinco minutos en el patio de Fuente Arenosa se puede corroborar esa sensación de inseguridad. Telefonillos arrancados, pintadas, puertas rotas, cristales reventados e incluso un contenedor de basura despeñado por una escalera.

En la actualidad, los pisos de Fuente Arenosa 1 son propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Eran viviendas de protección oficial con alquileres bajos pero, cuando los inquilinos comenzaron a marcharse, comenzaron las okupaciones y con ellas, los problemas descritos por los vecinos.

Uno de los bloques de Fuente Arenosa 1. Jesús Soler

En la actualidad, de los "280 pisos que hay, están okupados unos 260", según relata una vecina, que lleva viviendo 6 años en el bloque. "Se ha intentado de todo. Hubo un tiempo en el que pusieron seguridad en el patio, pero los okupas les tiraban objetos desde la ventana y se tuvieron que ir", apunta esta vecina.

Sobre este nuevo suceso en esta urbanización okupa de Parla, fuentes del Ayuntamiento apuntan a que actualmente está en marcha el Plan Parla, por el que la Delegación del Gobierno ha intensificado la vigilancia policial en el municipio.

Añaden que se están tomando todas las medidas oportunas para atajar todas las cuestiones relativas a la criminalidad y sobre el apuñalamiento de Suffian indican que está bajo investigación de la Policía Nacional.