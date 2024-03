José Raúl, el "tímido" celador que agredió sexualmente a 2 ancianas: investigan si actuó en más residencias de Madrid

La residencia y centro de día Moscatelares está ubicada en una tranquila zona residencial de San Sebastián de los Reyes. Cada día, sobre las 14:30 horas, se produce el cambio de turno de los trabajadores que cuidan a los 140 ancianos que se alojan en este complejo ubicado la calle Marie Curie, esquina con la calle Alfonso X.

Sin embargo, este lunes, los trabajadores de esta residencia entran a trabajar con prisa, sorteando las cámaras, los micrófonos y las preguntas de los periodistas, lo que contrasta con la tranquila atmósfera que se respira normalmente.

Además, los móviles de los empleados han estado sonando desde primera hora de este lunes. Mensajes como "¿Te has enterado?", o "¿Esto ha pasado en la residencia donde tú trabajas?", han sido constantes, tal y como explica una de las trabajadoras del este centro, que sale con prisa, porque ya ha terminado su turno.

La residencia Moscatelares en San Sebastián de los Reyes. Jesús Soler

[Detenido un celador por agredir sexualmente a dos mujeres de 90 y 100 años en una residencia de Madrid]

"No podemos decir nada, nos han pedido que no digamos nada de lo que ha sucedido", narra. "El ambiente dentro es muy triste. Lo que ha sucedido mancha el buen nombre que tiene esta residencia y a su equipo de profesionales", apunta la empleada.

Y es que, aunque no puedan hablar de ello, la noticia cayó este lunes como una bomba: la Policía Nacional había detenido el pasado miércoles 28 de febrero a José Raúl R.E, celador en la residencia Moscatelares, por haber agredido sexualmente a dos ancianas de 100 y 90 años.

La residencia Moscatelares en San Sebastián de los Reyes. Jesús Soler

Ninguno de los trabajadores que salen de la residencia quiere hablar: "Hay que proteger a las víctimas, si revelara algún nombre o alguna identidad se estaría haciendo justamente lo contrario", explica una mujer que sale en el cambio de turno.

"Claro que conocía a José Raúl, es un hombre alto y fuerte, pero también algo tímido. Estaba en el turno de la tarde, ayudaba a los ancianos a andar, a incorporarse de la cama, etc. Pero evidentemente, no pensaba que pudiera hacer algo así, no lo podía creer cuando vi la noticia esta mañana en los periódicos", explica una enfermera que está a punto de entrar a trabajar.

La residencia Moscatelares en San Sebastián de los Reyes. Jesús Soler

Por otro lado, una mujer que va a visitar a su madre explica que "lleva muchos años en esta residencia y nunca ha habido ningún problema. Un garbanzo negro no puede dañar la imagen del equipo de profesionales que trabajan aquí".

El crimen de José Raúl

Según las primeras hipótesis, el arrestado, español de origen salvadoreño de 42 años, aprovechaba la vulnerabilidad de estas personas y que estuvieran solas en la habitación para atacarlas sexualmente. El atestado de su crimen en la residencia Moscatelares está cerrado, sin embargo, tal y como explican fuentes policiales a este periódico, se investiga ahora si este hombre ha podido agredir a otras mujeres, puesto que llevaba trabajando en residencias de ancianos desde 2015.

Al parecer, tal y como publicó el diario El Mundo, todo comenzó cuando una mujer de 100 años comunicó las agresiones a una empleada del centro que no dio mucha credibilidad al relato. Sin embargo, ante esta alerta, decidieron cambiar de turno al celador.

Pero esta historia cobró más fuerza el pasado lunes 26 de febrero, cuando otra mujer de 90 años, que además tenía dificultades para ver y escuchar, comunicó que había sido víctima de agresiones sexuales a las empleadas de la residencia, por lo que se optó por despedir al trabajador y denunciar los hechos a la Policía Nacional.

Fue el pasado miércoles 28 de febrero cuando las autoridades detuvieron al trabajador, acusado de dos delitos de agresión sexual, y aunque quedó en libertad con cargos, se interpuso una orden de alejamiento de 200 metros de la residencia y de las víctimas. Por otro lado, las víctimas fueron sometidas a revisiones médicas para comprobar lo sucedido.

Al parecer, los familiares de esta última víctima han optado por sacar a la mujer de la residencia y trasladarla a un domicilio fuera de Madrid, pues la mujer sufre graves secuelas físicas y psicológicas por las agresiones y no quiere quedarse sola.

Reacciones políticas

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha puesto en manos de la Fiscalía estos hechos y ha emprendido una inspección específica por este asunto en el citado centro. Los certificados de delitos de naturaleza sexual están establecidos por la normativa estatal en materia de protección jurídica de menores, tal y como ha recordado a este diario un portavoz de este departamento regional.

Por otro lado, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha afirmado este lunes que darán "todo el apoyo que sea necesario" a las víctimas.

Dávila ha mostrado todo el "cariño y apoyo" a estas mujeres y sus familias. "El caso está bajo investigación policial y cuando se determinen realmente las circunstancias, desde luego, desde la Comunidad de Madrid vamos a adaptar todas las medidas que sean necesarias para que este tipo de comportamientos sean debidamente castigados y, evidentemente, adoptar las medidas necesarias para que estas mujeres se recuperen también lo antes posible", ha indicado.

A preguntas de los periodistas, la consejera ha respondido que no tiene constancia de más víctimas hasta que no terminen todas las investigaciones policiales. Y ha confirmado que, a diferencia de las instalaciones con menores, en las de mayores no hay normativa específica sobre antecedentes. "No obstante, nosotros vamos a trabajar en la prevención de este tipo de comportamientos, sobre todo cuando se trata de personas tan vulnerables como es el caso, que son mayores en situación de dependencia", ha apuntado.

Las empresas licitadas en las residencias públicas deben actuar de forma rápida y contundente en casos así. No es la primera vez que esta empresa se encuentra en el foco de las irregularidades.

Exigimos investigación de los hechos en la residencia de #Moscatelares de #sanse pic.twitter.com/1DbMvisVT8 — Más Madrid Sanse (@mas_sanse) March 4, 2024

Por su parte, la formación Más Madrid Sanse, ha criticado a través de X, antes Twitter, que no se creyera a las víctimas desde el primer momento y exigen una "investigación de los hechos en la residencia Moscatelares".