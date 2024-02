Los amigos de Ryan reivindican a los Crips, una banda juvenil: peleas, drogas y un pañuelo azul

Los amigos de Ryan, el joven de 14 años que murió el pasado viernes tras haber consumido una bebida energética mezclada con cocaína, aún le recuerdan y le homenajean en redes sociales. A ritmo de reguetón, plataformas como TikTok o Instagram se han inundado de mensajes y fotos para recordar a la víctima, que murió en la entrada del Metro de Los Espartales, en Getafe-Norte.

En un puente ubicado cerca de la estación de El Casar, amigos y personas cercanas a Ryan han hecho un altar para homenajear a la víctima. En él, aún se pueden ver las velas, los globos, los caramelos y los carteles que recuerdan a —tal y como se dice en uno de ellos— "un ángel que nos cuida desde el cielo".

Sin embargo, en una de las imágenes que el círculo de Ryan ha compartido, se puede ver al grupo de menores delante de dicho altar, exhibiendo un pañuelo azul y blanco. En la misma imagen, este grupo posa haciendo la letra 'C' con las manos, una serie de códigos y símbolos que son propios de los Crips, una conocida banda nacida en Los Ángeles en los años 70.

[La mezcla mortal que acabó con la vida de Ryan: la Policía no cree que le echaran droga en la bebida]

La parada de Metro de Los Espartales, donde murió Ryan. Jesús Soler

Aparece así una nueva incógnita relacionada con la muerte de Ryan ¿Tenían los amigos del menor algún tipo de relación con alguna banda o específicamente con los Crips? Carles Feixa, catedrático de Antropología social, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y especialista en culturas juveniles, explica en conversación telefónica a Madrid Total que los Crips nacen "en California, en el seno de la comunidad afrodescendiente, junto con la otra gran pandilla: los Bloods, que también tienen presencia en España".

Este catedrático narra que estas bandas nacen, principalmente, "por problemas que tienen los grupos juveniles con la Policía y el acoso policial. El nacimiento de estos grupos también está relacionado el sentido territorial de los barrios y su defensa".

Un cartel de recuerdo a Ryan en Getafe. Jesús Soler

Feixa apunta que el desarrollo de estos grupos en España no se produce porque uno de los miembros de las bandas se haya desplazado a España, "sino que hay mucha información por Internet, muchas películas, mucha música y mucho material en el que aparece todo el simbolismo pandillero, por lo que en muchas ocasiones, jóvenes de diversas etnias y orígenes, en algunas ocasiones en situación irregular, se reúnen y utilizan la simbología de los Crips u otras bandas".

No obstante, este catedrático explica que, el hecho de que un grupo de jóvenes exhiba una serie de símbolos que se puedan vincular a una banda "no significa que haya una conexión jerárquica trasnacional de tipo delincuencial, sino que las bandas son para ellos referentes simbólicos".

El homenaje a Ryan en un puente en El Casar, Getafe. Jesús Soler

Por tanto, Feixa apunta a que "de momento, no hay indicios de que estos jóvenes estén constituyendo carteles o grupos mafiosos, sino que se trata de jóvenes migrantes en una situación, en muchas ocasiones, irregular que buscan apoyo en este tipo de grupos".

Este especialista en culturas juveniles también explica que "existen otros grupos vinculados a estas bandas que sí llevan a cabo tráfico de drogas, pero, normalmente, estos están liderados por grupos criminales organizados y por supuesto dirigidos por adultos que utilizan a los jóvenes como carne de cañón".

Por tanto, Feixa explica que estos grupos, como el que aparece en la fotografía frente al homenaje a Ryan, "están en una fase muy inicial y no se suelen convertir en mafias". Pero también apunta a que "todo dependerá de cómo se les trate, pues pueden evolucionar hacia una criminalidad organizada o quedarse en un episodio de juventud".

Así, este catedrático concluye afirmando que la solución "no puede ser solo el punitivismo penal. Evidentemente, si se ha producido un crimen se tiene que juzgar y castigar, pero al enviar a la cárcel a estas personas solo se consigue que se reafirmen en sus ideas", por eso, Carles Feixa apunta que es "muy importante cómo tratar a estos perfiles para que ellos mismos no se crean que son delincuentes".

El homenaje a Ryan en el puente de Getafe. Jesús Soler

Los vídeos del móvil

La muerte de Ryan ha conmocionado al barrio de Los Espartales, pero la investigación del caso aún sigue abierta. Ahora, la Policía Nacional está analizando las cámaras de seguridad y el móvil del joven y buscan a la persona que le proporcionó la droga, cuyas características siguen analizando, tal y como han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Las pesquisas las están llevando los agentes de la Policía Judicial de Getafe y no los del Grupo de Homicidios, por lo que de momento, aunque no lo descartan, no están investigando el suceso como tal.

Los agentes tomaron este lunes declaración a la madre y otros familiares de la víctima, que corroboraron la versión de que unos menores introdujeron al difunto una gran cantidad de droga en su bebida energética.

El chico, natural de la capital, era la primera vez que visitaba Getafe tras quedar con otros adolescentes que, tras lo sucedido, escaparon a la carrera antes de que llegaran los agentes. La familia insiste en que el niño fallecido no consumía drogas y que fue engañado por esos acompañantes.

La Policía ha hablado con los amigos o conocidos, de 13 y 16 años, con los que acudió al encuentro de Getafe la víctima. Esos chicos no habrían confirmado la versión de la familia. Tampoco otros testigos, que apuntan más a la idea de que tomó las sustancias estupefacientes voluntariamente, no disueltas con la bebida energética, sino acompañadas.

En el acta policial aparece también que lo que tomó el fallecido era cocaína y no tusi o 'cocaína rosa', como trascendió en un principio. Los agentes están a la espera de los resultados toxicológicos detallados de la autopsia que confirmen este punto y la cantidad consumida, que podría ser menor a la primeramente indicada de 2 gramos.

La necropsia preliminar determina la parada cardiorrespiratoria fruto de sobredosis de drogas como causa del óbito. Ahora, los forenses analizarán si el chico fallecido padecía alguna patología que no conocía y que hubiera facilitado el fatal desenlace.

Los agentes de la comisaría de Getafe buscan ahora a la persona que le suministró la droga mortal. Para ello, están analizando vídeos colgados en redes sociales y las cámaras de seguridad de la zona.

De momento, no han encontrado los supuestos vídeos en los que los chicos facilitadores de esta sustancia estupefaciente se mofaran o rieran de la víctima cuando se desplomó en el suelo.

Sigue los temas que te interesan