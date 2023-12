Desesperación en el entorno de Iago, desaparecido en Pozuelo: "Hay informaciones confusas, no tenemos nada"

La noche del miércoles, 27 de diciembre, un joven Iago Negrón tocaba con su grupo de música en un local de Madrid. Sus padres y muchos de sus amigos estaban entre el público.

Tras el concierto, salió de fiesta con unos amigos, volvió a su casa en Pozuelo de Alarcón (Madrid), mandó tres desconcertantes mensajes, y se marchó dejando su teléfono en modo avión.

Desde entonces, no se sabe nada de Iago. Y, aunque algunas cuentas han querido hacerse eco de informaciones contradictorias, sus padres reiteran: "No tenemos nada".

Un mensaje desesperante que, el progenitor de Iago, David, ha querido lanzar por las redes sociales del joven. Las mismas que, desde el pasado jueves 28 de diciembre, utilizan sus padres para saber de su paradero.

En su último mensaje, en el que agradecen el apoyo y "las oraciones" por el joven, David ha asegurado que "no ha estado en ningún hospital y en Protección Civil no tienen constancia de incidentes destacables. Nadie lo ha visto".

"Han pasado más de 48 horas y seguimos prácticamente igual. Hay informaciones, pero son confusas. No hay fotos ni altas en hospitales. Así que no tenemos absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es agradeceros a todos el interés y las muestras de apoyo", ha finalizado.

Este mismo sábado, algunos canales de información apuntaban que habían visto a Iago en Toledo, algo que ha desmentido su propio padre. "Soy el único canal oficial de noticias de Iago. No hay absolutamente nada, así que todo lo que veáis y este escrito no hay nada. Si pasa cualquier cosa lo voy a subir por aquí", ha enfatizado.

Móvil y 100 euros

El padre de Iago está usando la cuenta de Instagram de su hijo para denunciar su desaparición pues, como él mismo ha contado, el joven dejó su móvil dentro de una caja en modo avión.

Además, David ha relatado que su hijo, antes de desaparecer, cambió la contraseña del teléfono móvil. En una entrevista en Espejo Público, explicaba que Iago tenía una contraseña de móvil y "cuando lo cogí, probé con la mía de mi móvil y me di cuenta de que podía entrar a su móvil".

"Era una cosa rara. Hemos concluido que cambió la contraseña y puso una en la que me puedo meter. He mirado algunos mensajes, pero no he encontrado nada que pudiera ser relevante. Absolutamente nada".

Precisamente, en su móvil está el último rastro del joven. Tal y como publicó este diario, durante la madrugada del jueves. Iago envió tres enigmáticos mensajes a tres personas "muy concretas".

En ellos, Iago mandaba mensajes "muy raros" en los que se le veía "muy afectado y en estado de shock".

"Chicos, me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver", decía el joven en esos enigmáticos mensajes que recibieron tres de sus conocidos.

Otra de las informaciones que ha trascendido es que el joven se llevó consigo 100 euros y el abono transporte que, supuestamente, habría podido utilizar. Sus padres confían en que con esos 100 euros no haya podido llegar "muy lejos" y por eso esperan que vuelva.

La familia pide que, cualquier persona que tenga algún tipo de información se ponga en contacto con ellos. También hay una investigación abierta por parte de la Policía y, desde la Asociación de SOSdesaparecidos han compartido algunos datos: complexión delgada, pelo negro, ojos castaños y 1,65.1,77 de estatura.

