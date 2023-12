La tragedia de Sergio en Mejorada: "Antes de fugarse, mi tío dijo que nos mataría a todos con una escopeta"

Mejorada del Campo está conmocionada. Al entrar en un bar o en una cafetería y escuchar las conversaciones de los vecinos, hay una frase que se repite constantemente: "Pobre Sergio, era muy buen chico". Y es que este joven de 29 años fue asesinado en la tarde del miércoles por Javier, su tío, de 54 años. El disparo de una escopeta en la cabeza fue lo que puso fin a la vida de Sergio, al que ahora llora el municipio de Mejorada del Campo.

La historia de este crimen comenzó a escribirse el miércoles por la mañana. Fue entones cuando Javier agredió físicamente a la hermana de Sergio, motivo por el que ella fue a denunciar a su tío a la Guardia Civil y advirtió a su hermano de los hechos.

Por la tarde, la hermana de Sergio y su madre fueron al domicilio de Javier, lugar donde vivían tío y sobrino juntos, temiendo que hubieran discutido por la agresión, y allí encontraron la fatal escena: Sergio muerto con un tiro en la cabeza.

Una vez cometido su crimen, Javier escapó de Mejorada con el arma del delito. Para encontrarle, la Guardia Civil desplegó un operativo especial por todo el municipio de Mejorada del Campo, aunque algunos vecinos avisaban: "Este no está en Mejorada ni de coña".

La vivienda en la que tuvo lugar el asesinato. Jesús Soler

Durante un par de horas de la tarde del miércoles, la Guardia Civil cerró las calles de alrededor de la vivienda de la madre del presunto asesino para ver si podían cogerlo, puesto que, al parecer, podría haberse refugiado allí tras el disparo a su sobrino. Pero no hallaron a nadie.

"Os voy a matar con una escopeta"

En la mañana de jueves, menos de 24 horas después del crimen, los periodistas y los vecinos comentan el suceso en Mejorada. Al llamar al telefonillo del domicilio en el que vive la hermana de Sergio, responde su voz "no voy a salir a daros explicaciones, pero yo por la mañana denuncié que este tipo me había agredido, hice un parte de lesiones y horas más tarde matan a mi hermano". Añade que "este hombre me amenazó diciendo que nos iba a matar con una escopeta".

La puerta de la casa en la que tuvo lugar el crimen con rastros de sangre. Jesús Soler

La hermana de Sergio narra a través del telefonillo que "a mí me amenazó diciendo que me iba a pegar un tiro". Al parecer, "no hubo una trifulca, tal y como se ha publicado. Ese hombre está mal de la cabeza, se levantó con el día cruzado, me dio una paliza, le denuncié, se cabreó más y mató a mi hermano".

Sin embargo, la hermana de Sergio, explica que "mi hermano vivía con mi tío, pero no había relación casi entre ellos. A mí me pegó porque le dio un 'pluf', es una persona agresiva, pero agresiones tan fuertes no se habían producido antes".

Antes de colgar el telefonillo, con la voz cansada, la hermana de Sergio, concluye la conversación afirmando que "nadie sabía que tenía una escopeta en su poder".

Por otro lado, Cristina Márquez, vecina pared con pared de la vivienda en la que se ha cometido el asesinato, narró a Madrid Total que, cuando encontró el cadáver de Sergio, "su hermana lo abrazó contra su pecho y lamentó: han matado a mi hermano".

Además, la escena parecía sacada de una película de terror, pues, según narra esta vecina, "es especialmente duro, pues la madre de Sergio vio todo lleno de sangre e incluso los sesos de su hijo en el techo".

La vivienda de la hermana de Sergio. Jesús Soler

Esta vecina narró que "Javier era una persona muy seria, pero nunca nadie imaginó que podría hacer algo así". Cristina contó que "cuando se produjo el asesinato, yo no escuché nada, ningún disparo. Pero después, empecé a escuchar gritos y la hermana de Javi llamó a mi puerta llorando. Vi la puerta de su casa abierta y cuando pasamos al domicilio vimos allí el cadáver".

Según explicó esta vecina, las últimas palabras de Javier fueron "os voy a matar a todos". Pero "una vez producido el asesinato, Javier se marchó en su coche".

Esta vecina detalla que "Javier era una persona seria, pero nadie sabía que fuera cazador o que tuviera un arma de fuego". Además, cuenta que era "el actual presidente de la comunidad y que no era conflictivo para nada".

Ahora, toda la localidad de Mejorada del Campo lamenta la muerte del joven Sergio y afrontan una complicada tarea, tratar de sanar una gran herida recién abierta.

