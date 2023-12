Machetes a menos de 20 € en Aliexpress: la Policía alerta de que los compran menores de bandas juveniles

Vender un arma blanca a un menor de edad puede acarrear hasta 30.000 euros de multa. Y, sin embargo, las noticias de peleas a machetazos entre bandas, con menores incluidos, están a la orden del día. Conseguir un arma de este tipo es tremendamente fácil, incluso antes de cumplir los 18 años. El mejor aliado es internet.

"Es donde más compran. Ahí un menor puede comprar sin ningún filtro. El control es nulo", asegura un portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en conversación con este periódico. ¿Algún portal en concreto? "Aliexpress, principalmente".

Donde hace tiempo los cuerpos policiales vienen advirtiendo del riesgo y de la falta de control que existe sobre las armas blancas. Para comprar un machete no hace falta un DNI. No son caros: por 20 euros lo encuentras hasta en un Leroy Merlín. Son fáciles de ocultar, irrastreables y muy letales.

Machetes y cuchillos a la venta en Aliexpress.

El último episodio violento donde se han utilizado machetes en Madrid fue este mismo sábado. Un hombre dominicano de 31 años fue abordado por varios encapuchados que empuñaban esta arma en la calle Jerónima Llorente, en el distrito de Tetuán.

La víctima sufrió cortes en la espalda y una herida de 20 centímetros en un glúteo. El propio herido relacionó este episodio con el apuñalamiento de un menor de 15 años ocurrido la noche del pasado lunes 27 de noviembre en la calle Topete, en el mismo distrito.

El pasado mes de noviembre se saldó con, al menos, 16 personas apuñadas en la capital. Es decir, un herido por arma blanca cada dos días en las calles madrileñas. Y eso sin sumar los sucesos más leves o aislados que no se notifican a los medios de comunicación, pero sí engrosan las estadísticas que se conocen a final de año.

No ha habido una sola semana en que los servicios de emergencia municipales no hayan informado de una agresión de este tipo. "No hay más que ver el último balance de criminalidad. Han aumentado los delitos violentos, tanto las tentativas de homicidios como los asesinatos consumados", prosigue el portavoz del SUP.

La percepción dentro de la Policía Nacional, a falta de datos oficiales, es que las peleas de bandas juveniles con armas blancas van en aumento, incluso después del pico vivido a principios del 2022, cuando hubo varios asesinatos relacionados con la delincuencia juvenil.

"Sabemos que cualquier persona puede llevar un arma entre sus ropas. Actualmente, una patrulla de cualquier distrito de Madrid se puede encontrar con una riña entre dos bandas con machetes".

Ante esto, "el reglamento de armas no se ha modificado. No ha habido ninguna regulación en este sentido". "Hay unos registros cuando uno adquiere cartuchería, por ejemplo. Habría que tener conocimiento de quien posee armas potencialmente lesivas".

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quitó recientemente hierro al asunto, destacando que, en lo que va de año, la Policía Nacional ha detenido a 1.500 pandilleros en Madrid y se han realizado 35.000 actuaciones en el marco del dispositivo anti bandas emprendido por la Jefatura Superior de Policía y la Comandancia de la Guardia Civil.

También destacó que el año pasado se produjeron seis crímenes por la acción de las bandas juveniles, pero en lo que llevamos de año solo se ha contabilizado uno.

