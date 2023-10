Agresión y extorsión al cura de una importante iglesia de Madrid: 10.000 euros por no publicar "fotos íntimas"

No había ningunas imágenes íntimas, ni nada que le dejase en evidencia. Sin embargo, hace menos de un mes, dos jóvenes intentaron chantajear al párroco de una importante y céntrica iglesia de Madrid. Los ahora detenidos amenazaron con publicar "datos personales" e "imágenes íntimas" del religioso si no les pagaba 10.000 euros.

Todo comenzó a mediados de septiembre, cuando un joven de 22 años y otra de 19 se acercaron al religioso en su lugar de trabajo. El párroco es una persona conocida por su caridad en un barrio con un alto poder adquisitivo. A menudo da limosnas y comidas a traves de Cáritas, y la iglesia que regenta es famosa por su majestuosidad arquitectónica.

Los jóvenes fueron con todo. Primero le exigieron el dinero en persona de forma amenazante. El párroco no se amilanó y se negó rotundamente. En ese momento recibió dos puñetazos en el pecho que le lanzaron contra la pared, según informan fuentes policiales a este periódico.

Los agresores se fueron, y comenzó ahí el chantaje a través de WhattsApp. Amenazaban con publicar "datos personales" e "imágenes íntimas" del religioso, con la esperanza de que sonara la flauta, y sin tener el cura nada que ocultar.

El sacerdote fue directamente a una céntrica comisaría de Policía Nacional a denunciar lo sucedido. Les mostró las conversaciones con los estafadores y los agentes iniciaron un dispositivo para su detención.

Finalmente, el cura contestó a los timadores que estaba dispuesto a pagar, pero una cantidad menor, como intentando negociar. La Policía estableció un dispositivo de agentes de paisano para cazarlos en el momento del pago.

En un primer momento, los timadores se olieron algo raro y salieron corriendo. Tres días después fueron identificados y detenidos por los agentes. Primero, toparon con el cura equivocado y, después, con los grilletes.

Son un hombre de origen rumano de 22 años y una española de 19. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones, según detalla ABC.

Timadores con antecedentes

Los timadores tenían el número de WhatsApp desde donde escribían al cura registrado a su nombre. En ningún momento se les ocurrió ocultar su rastro digital o elaborar más su estafa, por ejemplo, con las polémicas inteligencias artificiales capaces de generar imágenes falsas.

El hombre rumano tiene antecedentes de cuando era menor de edad, y a ella le constan delitos de estafa, apropiación indebida, hurtos. Ambos fueron detenidos y pasaron a disposición judicial acusados de intentar una estafa. La víctima no tuvo que soltar un duro y no recibió lesiones graves en el primer contacto cara a cara.

La noticia ha corrido rápidamente entre los sacerdotes de la zona, que tienen a esta iglesia como la referencia de su barrio. "No me extraña nada. Ya no hay respeto por nada", asegura un anciano cura, pesimista, que pensaba que este periodista quería confesarse.

Sigue los temas que te interesan