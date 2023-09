El colegio que revolucionó Madrid con el ‘método finlandés’, 10 años después: "El protagonista es el niño"

- Mirad, ahora mismo los alumnos están reunidos, tienen la primera asamblea del curso.

Al mirar dentro de una de las aulas de tercero de primaria del Colegio Público Manuel Núñez de Arenas se puede ver a todos los alumnos sentados en círculo con su profesora. "En la asamblea se le da voz y protagonismo a los niños y a las niñas, aquí, eligen cómo quieren tener su aula decorada, cómo quieren organizar el trabajo, se resuelven sus conflictos e incluso se crean diferentes proyectos, todo se aprueba por consenso, no por votación", explica Marta González, directora de este colegio.

Rafael Bastante

Y es que, hace años que este centro ubicado en el barrio de Entrevías, en el madrileño distrito de Puente de Vallecas, se desmarcó del sistema educativo tradicional, basado en cumplir objetivos apoyados de los libros de texto y con la valoración trimestral de los exámenes. Este colegio, que tiene los cursos de Educación Infantil, de 0 y 6 años, y Primaria, de 6 a 12 años, atrajo hace unos años la atención mediática por su innovador sistema educativo.

Pues en el Manuel Núñez de Arenas, desde hace ya más de 10 años, utilizan lo que se ha definido como 'método finlandés', aunque a la directora del centro no le gusta definirlo así, sino como "un proyecto educativo propio que hemos creado y gracias al cual elegimos cómo nos organizamos y qué metodología utilizamos".

Rafael Bastante

Marta explica que "hay una ley de autonomía de centros que permite organizar el aprendizaje; nosotros tenemos una programación que se imparte a través de talleres y no de libros, pero cumplimos con todos los contenidos curriculares obligatorios". Así, esta pedagoga apunta que "los centros somos libres de enseñar los contenidos como queramos, los profesores tienen programados algunos contenidos, pero otros aparecen en función de los intereses de los niños, que son los que eligen qué quieren investigar durante el año".

Por eso, si no hay exámenes, deberes o libros de texto, la pregunta es obligada ¿Qué características tiene este proyecto educativo propio que está tan alejado del sistema clásico? "La participación activa y plena de las familias: este colegio es como su casa y pueden venir siempre que quieran, aquí su voz es escuchada. En segundo lugar, el respeto al desarrollo individual de cada niño, no se puede medir a todos los alumnos de un aula con el mismo rasero, ya sea a nivel emocional o a nivel curricular", explica Marta González.

Rafael Bastante

Añade que otro principio básico de este centro es "el aprendizaje activo, que los niños sean protagonistas de su aprendizaje y no espectadores pasivos que están memorizando contenidos de un libro". Así, uno de los ejemplos que pone de relieve estas palabras es que "no enseñamos a los niños a leer y escribir, dejamos que los alumnos lo aprendan. Todas las personas aprenden a leer y a escribir, si se les dan los estímulos adecuados, al final, se trata de meter cada materia en los intereses de los alumnos y no al revés".

Rafael Bastante

El origen del método

Marta narra que la transición del sistema educativo clásico al denominado 'finlandés' "no fue inmediato, sino que fuimos introduciendo elementos que creíamos que podían funcionar". Así, Marta explica que ella y su equipo se plantearon que "no podíamos achacar el fracaso escolar solo a causas externas, empezamos a pensar que si un niño no aprendía, parte de la culpa la tenía también el profesor".

Rafael Bastante

Por eso Marta y su equipo se plantearon que el primer cambio fuera "quitar los libros de texto, puesto que nunca se terminaban y muchas familias con pocos recursos no podían gastarse dinero en eso". Añade que "además, los contenidos de los libros de texto no interesaban a los niños".

Y es que, como pedagoga, la directora de este centro hace especial hincapié en "formar al profesorado, pues todos los años entra y sale gente, así, fuimos dando pequeños pasos en cada curso para dar con la metodología que realmente queríamos aplicar".

Rafael Bastante

Una de las claves de este método es, según esta pedagoga, "que los padres participen de manera activa en la educación de los hijos, que pasen a las clases, que lean con los niños, que trabajen con el profesor y vean el nivel de implicación que tienen, que es otro de los pilares de nuestro método".

Marta añade en que el método del Manuel Núñez de Arenas es un éxito, pues "antes teníamos 85 alumnos con un alto porcentaje de fracaso escolar y ahora tenemos 340". Apunta también que en este centro hay niños de diferentes niveles sociales y etnias y "la interacción tan buena entre niños con situaciones vitales tan diferentes es maravillosa". Así, Marta concluye que el método de este centro "está ya consolidado, pero en constante transformación en función de las necesidades de los niños".

Rafael Bastante

El método, años después

El método que se aplica en el Manuel Núñez de Arenas alcanza hasta sexto de primaria. Por eso, los niños que terminan este curso y pasan a la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) pasan a un sistema muy distinto, ahora sí, con exámenes, deberes y libros de texto. Después de más de 10 años con este método, ya ha habido dos generaciones de niños que han pasado del Manuel Núñez de Arenas a la ESO en otro centro.

Marta afirma que "los niños que son exitosos curricularmente en la primaria en el Manuel Núñez de Arenas, son exitosos en la secundaria". Esta pedagoga va más allá y afirma que "estos niños y niñas saben investigar, trabajar solos, organizar equipos, etc". La directora pone de relieve "la capacidad de adaptación de los niños", pero también apunta que en el último año "se informa a los niños de que el sistema va a cambiar y que deben adaptarse a lo nuevo".

Rafael Bastante

Además, Marta también destaca que los alumnos que van al instituto y han pasado por el Manuel Núñez de Arenas "son muy participativos, conocen sus responsabilidades, y sobre todo, saben cómo socializar".

- Entonces, ¿Los niños que han cursado toda la primaria en el Manuel Núñez de Arenas están totalmente preparados para enfrentarse a la ESO en otro centro?

- Rotundamente sí, están preparados.

Rafael Bastante

Los profesores del Núñez de Arenas

Pablo Gómez trabajó en el Núñez de Arenas como profesor durante un año. Daba clase a los alumnos de primero y segundo de primaria, "o Prigundo, pues son grupos que van juntos a la misma clase", explica. Entre todos los aspectos de la metodología del centro, este docente destaca sobre todo "la implicación de los profesores, la organización y la participación activa de los padres".

También destaca que muchas familias "llevan a sus hijos a este centro precisamente porque conocen el proyecto educativo que tiene, que invita a la participación, y los padres pueden entrar a la clase con los alumnos y hacer un rato de lectura y actividades junto a ellos".

Rafael Bastante

Al hablar del sistema educativo finlandés, Pablo explica que, al final, el secreto del Núñez de Arenas es que "el profesorado participa y está absolutamente comprometido". Añade que "los talleres a través de los cuales se imparte la materia tienen especial hincapié en el arte, y eso es lo que motiva a los alumnos, por ejemplo, a tocar instrumentos".

Al terminar la visita al Colegio Público Manuel Núñez de Arenas, un grupo de niñas se acerca a Marta para proponerle un taller de teatro y preguntarle qué instalaciones pueden usar. Le proponen el gimnasio, pues allí pueden ensayar con tranquilidad y así evitar que nadie que no haya pagado 'la entrada' las vea.

- Estas niñas siempre inventan algo, bueno ¿Qué te ha parecido nuestro centro?

- Me ha gustado, pero lo que más me ha llamado la atención es que nunca había visto a unos niños tan contentos en el colegio.

Rafael Bastante

