La desgracia de Rafael, el tercer muerto en un mes en la ola de incendios en casas que azota Madrid

Hacía meses que sus vecinos no le veían. Antes era habitual verle "buscando en los cubos de la basura", aseguran. Pero Rafael cayó en depresión. "Rafita estaba muy mal. Ya no salía nunca. Su cuñada me dijo que no comía, no se aseaba. Estaba fatal", afirma una vecina que le conocía desde hace años. La madrugada de este jueves, la casa de Rafael ardió con él dentro. El fuego acabó con su vida.

El incendio se desató en torno a las tres de la madrugada en el número 70 de la calle San Pedro de Cardeña, en el distrito madrileño de Hortaleza, según informó Emergencias Madrid. Concretamente, en la planta baja. Los servicios de emergencias recibieron numerosos avisos de los vecinos que no podían evacuar, puesto que el fuego estaba muy desarrollado y había roto por una de las ventanas, propagándose a las estancias superiores. La habitación de Rafael, arrasada por las llamas y apuntalada por los bomberos. Jaime Susanna Los bomberos rescataron a varias personas que estaban en viviendas de pisos superiores, mediante la autoescala, mientras que el resto de ocupantes fueron desalojados por el hueco de la escalera una vez que estaba ventilado. Cuando los efectivos terminaron las labores de extinción, hallaron a Rafael muerto en su habitación. Además de esta muerte, el incendio ha provocado nueve heridos leves, entre ellos, uno de los bomberos desplegados. La Policía Nacional ahora trata de averiguar el origen del fuego. La principal hipótesis que maneja el cuerpo es que fue originado por una vela. Rafael tenía 56 años y síndrome de Diógenes, según cuentan sus vecinos. El hedor que desprendía su casa, a ras del suelo, era conocido en todo el vecindario. "No había cojones a pasar por delante. Olía fatal", asegura una vecina. "Recuerdo que una vez vino la Policía para sacar todo lo que tenía. Salió de todo", afirma otra mujer consultada. "Teníamos que taparnos la nariz cuando bajábamos por las escaleras. Venía la gente del Samur a ver cómo estaba y ni entraban del mal olor. Le atendían en la calle". En el inmueble también reside su hermano -que sufre el mismo síndrome, según quienes le conocen- y la mujer de este. Ninguno de los dos se encontraba dentro en el momento del suceso. Otras dos muertes Rafael es la última víctima mortal de una oleada de incendios poco frecuente en la ciudad de Madrid. Desde mediados de julio, en la Comunidad de Madrid han muerto otras dos personas, además de él. El primero fue un hombre de 74 años en un incendio en un edificio en la calle General Álvarez De Castro, en el distrito madrileño de Chamberí, el pasado 21 de julio. El fuego se originó en el interior del único domicilio afectado sobre las 8:30 horas. Hasta el lugar se desplazaron cinco dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que al acceder a la vivienda encontraron el cuerpo del hombre. El personal de Samur-Protección Civil solo pudo confirmar su muerte. Los bomberos extinguieron el fuego y comprobaron que ninguna de las otras viviendas del edificio se había visto afectada. Además, los sanitarios atendieron a cuatro vecinos que presentaban inhalaciones leves por humo y que fueron dados de alta en el lugar. La segunda muerte llegó el pasado jueves 27 de julio, en una vivienda de Alcorcón. Un hombre de 84 años murió y su mujer resultó herida grave durante el incendio de su vivienda en la calle Ciudad Real. El incendio se produjo en una de las habitaciones de la vivienda y el humo se expandió rápidamente al resto de la misma. 18 fuegos en cuatro semanas Además de estos sucesos mortales, desde mediados de julio también se han producido dos en el distrito de Puente de Vallecas (en la calle Serena el 28 de julio y en la calle Benjamín Palencia el 14 de julio) y otro en el distrito Centro, en la calle San Millán 4. En ninguno de los tres hubo que lamentar muertes, aunque sí heridos de distinta gravedad. Asimismo, en las últimas semanas, han ardido tres cocinas de establecimientos hosteleros en Madrid capital. La primera fue el 14 de julio en un restaurante de la Calle Ponzano, en Chamberí, que se saldó sin heridos. La segunda cocina en arder fue la del hotel Meliá Castilla, en el distrito de Tetuán, el pasado 31 de julio, que se saldó con tres heridos leves. Y la tercera ocurrió este miércoles, en un restaurante del distrito de Villaverde, sin que se hayan lamentado heridos. Fuera de Madrid capital, y sin contar los incendios forestales, también se han producido fuegos en Villanueva de Perales, Coslada, Parla, Guadarrama, Alcobendas y Humanes de Madrid. En total, los servicios de emergencia han informado de 18 incendios en zonas urbanas en la Comunidad de Madrid en las últimas cuatro semanas.