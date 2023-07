La desgracia del empresario José Miguel: asesinan a su mujer Concha en el atraco a su tienda de Tirso de Molina

En la calle Ave María, en el barrio de Embajadores, no dan crédito. Es media tarde y José Miguel tiene cerrada la tienda en la que vende uniformes de trabajo desde hace varios años. "Están siempre abiertos", repiten vecinos y comerciantes. Un cartel pegado en el escaparate del negocio explica la excepción: "Cerrado por defunción". La mujer de José Miguel, Concha, de 61 años, ha sido asesinada horas antes en el otro negocio que la familia regenta en la Plaza de Tirso de Molina.

Los hechos sucedieron sobre las 13:25 horas, en la tienda Vistebien, en el número 4 de la céntrica plaza, a pocos minutos a pie de la Puerta del Sol. Cuando Concha estaba a punto de cerrar para irse a comer, un hombre irrumpió en la tienda y la asestó varias puñaladas, al menos una de ellas en el abdomen, que resultaron fatales.

La noticia corrió como la pólvora en Tirso de Molina. Al lugar de los hechos se trasladaron más de una decena de agentes de la Policía Nacional, además de efectivos de la Científica y de la Policía Municipal. Los curiosos y los medios se agolparon en los alrededores de la tienda, acordonada por una cinta. También se encontraban junto al comercio el marido, sus dos hijos, amigos y compañeros, visiblemente consternados.

La Policía suele controlar la Plaza de Tirso de Molina por los habituales incidentes que se producen en ella. "Estoy cagada y nerviosa", comentó a este diario una empleada de la zona, que asegura que en el negocio donde trabaja intentan robar muchos fines de semana. "Por aquí nunca estás seguro".

"Me jode que no me sorprenda", comentó a este diario un vecino de un bloque próximo a Vistebien. "Siempre tienes que andar con muchísimo cuidado. La Policía pasa por las calles, sabe qué gente transita por aquí, les tienen a todos fichados y permiten, de alguna manera, que todo siga así", añade.

"Honestos y buena gente"

La historia de José Luis y sus Chaquetillas -el negocio de la calle Ave María- y Vistebien -Tirso de Molina- comenzó hace varias décadas.

José Luis S., padre de José Miguel, fundó el primero de los negocios en 1954 en la calle del Olivar, en el corazón de Lavapiés. Años más tarde, en 2003, se mudó a su ubicación actual en Ave María, aunque durante un tiempo ocupó otro local en la misma vía.

Vistebien, en cambio, perteneció en un principio a los hermanos Del Moral, que se dedicaban a la camisería y a las confecciones para caballeros. José Luis cogió las riendas de esta empresa en 1983 e introdujo la sección del vestuario laboral.

Entre 1987 y 1990, José Luis dejó ambas tiendas en manos de sus hijos: José Miguel y María de los Ángeles. La hermana, según varios vecinos, tiene problemas de movilidad, necesita silla de ruedas y no regenta ninguno de los negocios a día de hoy.

En la calle Ave María, José Miguel es un empresario conocido por ser una persona "trabajadora". Es el responsable de José Luis y sus Chaquetillas. Su mujer, Conchi, pasaba sus jornadas laborales en el otro local, en Tirso de Molina. "Nos hemos quedado helados. Son trabajadores, honestos y buena gente", comentan otros empresarios de Embajadores.

Lunes trágico

Concha presentaba varias heridas de arma blanca. Pese a los intentos para reanimarla, los sanitarios del Samur-Protección Civil sólo han podido certificar su muerte. Según informa Europa Press, la Policía no ha localizado el arma empleada en el apuñalamiento.

Agentes del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación. Se desconoce si el ladrón, que continúa en paradero desconocido, se llevó algo de la tienda ante la resistencia de Concha.

La muerte de Concha cerró un lunes negro, en el que otras dos mujeres fueron asesinadas en diferentes circunstancias. A primera hora de la madrugada, una rumana que vivía en la calle murió en un incendio bajo el Puente de Pedro Bosch. El fuego fue provocado, supuestamente, por otros dos hombres con los que discutió. En Alcalá de Henares, por otro lado, un joven de 25 años fue detenido tras matar a otra mujer de 53 años, con la que no guardaba relación familiar.

