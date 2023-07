Así es el negocio en Chamberí de los Páramo, los joyeros atracados por falsos guardias civiles en plena A-6

Jueves, 21:35 horas. Los hermanos joyeros Guerrero del Páramo viajan en coche por la carretera de La Coruña, a la altura de Las Rozas. De repente, otro vehículo les adelanta, les bloquea el paso y les hace detenerse en un arcén. Parece una maniobra policial. Pero, en realidad, es un atraco.

Los delincuentes se bajan del coche. Visten chalecos falsos de la Guardia Civil, como si fueran agentes de paisano. Tras amenazar con armas de fuego y un hacha a los hermanos, los atracadores se largan con un botín sustancioso: dinero y joyas por valor de dos millones de euros.

Los tres hermanos son los propietarios de Del Páramo Vintage, un negocio de joyería con sedes en Palencia, Valladolid y Madrid, donde abrieron hace poco más de un año. Son la segunda generación de la joyería familiar. Según El Mundo-Diario de Valladolid, el diario que ha adelantado la noticia, los joyeros regresaban de Madrid con piezas antiguas de alto valor.

La madre de las víctimas asegura que sus hijos están "muy traumatizados" tras el suceso. Los asaltantes vestían chalecos con el membrete de la Guardia Civil y realizaron disparos al aire. Según el citado digital, en el vehículo viajaban dos de los hermanos joyeros (la mujer y uno de los dos varones).

La Policía Judicial de la Guardia Civil del Puesto de Las Rozas dirige la investigación, que ya está en manos del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Majadahonda. En un primer momento, ha trascendido que los ladrones sustrajeron a los hermanos las joyas de la boda de Tamara Falcó, algo que han negado "rotundamente" desde la empresa.

Showroom en Madrid

La historia de la joyería familiar se remonta a la Palencia de hace 40 años. Aunque los tres hermanos (Sheila, Rafa y David) abrieron un establecimiento en Valladolid hace unos años.

En la pasada Gala de los Goya, Del Paramo Vintage cedió algunas de sus piezas a actrices como Candela Serrat, Bárbara Santacruz, Carmen Machi, Virginia Troconis, entre otros. En la calle Zurbano, en Madrid, establecieron sobre 2022 una de las sedes de su negocio. También apuestan por comercializar sus joyas antiguas a través del canal digital.

La calle de Zurbano se encuentra en el madrileño distrito de Chamberí. The New York Times ensalzó en 2015 esta vía por sus "casas de estilo palaciego, hoteles de cinco estrellas y restaurantes de lujo". Según los datos registrales, el local se encuentra en el número 61. Su decoración se inspira en la venta clandestina de joyas que hacían los judíos en los años 20 en Estados Unidos, según detalló Ok Diario.

Los hermanos empezaron especializándose en joyería francesa de los años 20 y 30 y de la inglesa del siglo XIX. También cuentan con una selección de las primeras marcas de alta relojería. En declaraciones a Expansión, los Guerrero del Páramo contaron cuál era la filosofía de sus negocios: "Queremos que nuestros clientes sientan que cuando nos están comprando uno de nuestros productos, aparte de hacer una inversión, se llevan a su casa parte de la historia de la pieza. El valor intangible de las joyas antiguas no tiene precio".

