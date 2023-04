El drama de Aquiline, la madre de 23 años embarazada: tenía a sus dos hijas encerradas y sin cole

La Policía Municipal de Madrid ha detenido por abandono de menores a una mujer hondureña de 23 años en Vallecas. La joven, de nombre Aquiline, es la madre de una niña de 7 años que tuvo que ser rescatada por los agentes cuando estaba encaramada en el alféizar de una ventana.

Los hechos ocurrieron el pasado martes. En torno a las 9:25 horas las patrullas del cuerpo recibieron el aviso de que una niña estaba sentada en el alféizar de una ventana, con el cuerpo por fuera, en una vivienda ubicada en la calle Sagaro del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Hasta allí se dirigieron los agentes, que dieron indicaciones a la menor para que volviera al interior del domicilio, pero la niña les dijo que su hermana pequeña, de 5 años, había cerrado la ventana por dentro y no podía entrar.

Mientras un agente se quedaba en la calle tranquilizando a la niña para que no se moviera, otro se dirigió al rellano de la vivienda para pedir a la hermana pequeña que abriera la ventana. Y así lo hizo.

La menor pudo entrar en la casa y ya con las dos hermanas dentro, los agentes intentaron que abrieran la puerta de entrada a la casa, pero no pudieron hacerlo porque su madre se había y había cerrado con llave. Las niñas no tenían ninguna copia.

La Policía Municipal realizó las gestiones pertinentes para localizar a la madre, quien finalmente llegó a la casa y abrió la puerta. En el interior estaban las niñas y dos perros.

Según la Policía, las menores aseguraron que no habían cenado ni desayunado, en tanto que su madre argumentó que las había dejado solas porque tenía una cita médica de seguimiento de su embarazo. Aquiline está embarazada de cinco meses del que será su tercer hijo con 23 años. Se quedó embarazada por primera vez a los 15.

La mujer contó entre lágrimas que no tenía trabajo y que las niñas no iban al cole “por estar enfermas”. Aseguró que esa no era su vivienda habitual, que era la casa de la hermana de su suegra. Las niñas y ella residen habitualmente en Carabanchel.

Relató a los agentes que se trasladó allí para que cuidaran de sus hijas durante la Semana Santa mientras ella intentaba buscar algún trabajo, ya que su situación era muy precaria.

Por su parte, los agentes también contactaron con la pareja de Aquiline -no ha trascendido si es el padre de las menores- que dijo que no se podía ausentar del trabajo para atender esta cuestión.

Los sanitarios del Samur-Protección Civil valoraron el estado de las pequeñas, que ahora se encuentran a cargo de una persona de confianza, una amiga de la madre. La joven Aquiline fue detenida por un presunto delito de abandono.

Sigue los temas que te interesan