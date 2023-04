Podemos sacrifica Rivas, el bastión de la izquierda en Madrid, en su guerra con Yolanda Díaz

Lo que comenzó como una prohibición concreta "ningún líder de Unidas Podemos debe de ir al acto de Yolanda Díaz para la presentación de Sumar" se ha terminado convirtiendo en una guerra abierta que se va a escenificar este viernes en Rivas-Vaciamadrid.

Allí, este mismo viernes, alcaldesa de Rivas y candidata de la coalición, Aída Castillejo, va a firmar un acuerdo Charo Sandoval, coportavoz de Más Madrid. Una firma más de las muchas coaliciones que se ejecutan durante este periodo electoral si no fuera por las ausencias: la que protagoniza Podemos.

Tal y como confirmó este diario hace varios meses, Rivas-Vaciamadrid era uno de los pocos municipios en los que las tres izquierdas (Más Madrid, Podemos e Izquierda Unida) iban a confluir de manera conjunta a las elecciones.

El gran bastión de la izquierda en Madrid, como algunos otros, tenía las particulares necesarias para que los bloques de Alejandra Jacinto (UP) y Mónica García (Más Madrid) unieran sus fuerzas. ¿Cuál era esa particularidad? Básicamente que era la única opción para seguir revalidando la alcaldía en solitario, sin el PSOE.

Pero han sido las negociaciones fuera de la Comunidad de Madrid, concretamente las de Yolanda Díaz con Podemos, las que han afectado a este municipio de la región donde, históricamente, ha habido alcaldes de Izquierda Unida.

La negativa de Yolanda a acordar un pacto ha llegado hasta tal punto que Podemos ha decidido tomar sus represalias y, a pesar de que (según las encuestas) puede sacrificar la alcaldía, negarse a firmar un acuerdo con Más Madrid.

Izquierda Unida

La situación se complica todavía más por el tercer implicado en cuestión: Izquierda Unida. Hace varios meses, ambas formaciones ya anunciaron que confluirían en coalición a las municipales y autonómicas en Madrid, pero ahora ese pacto se rompe.

El acuerdo de coalición que se va a firmar este viernes en el Parque Asturias es entre Izquierda Unida Rivas, Más Madrid y Verdes EQUO. Lo que da por roto el acuerdo de IU con los morados.

Las relaciones entre esas dos formaciones se habían empezado a tensar el 2 de abril cuando, como recogía Madrid Total, la dirección de Podemos no dejó ir a los representantes de Unidas Podemos al acto de Sumar. Eliminar a estos portavoces de la ecuación significaba no sólo que Podemos plantara a Díaz, sino que también lo hiciera Izquierda Unida a nivel municipal. Algo con lo que sus dirigentes no estaban de acuerdo.

Desde Podemos Madrid han justificado este plantón con el hecho de que Más Madrid se haya negado a confluir en coalición con ellos en toda la región. Es decir, desde la presidencia de la Comunidad a cualquier otro municipio.

Aun así, esa no fue la postura que tomaron a principios de año cuando, ya con el "no" de Mónica García a ir en coalición, sí aceptaron pactos puntuales con ellos para determinados municipios.

Fuentes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid aseguran que la decisión de romper el pacto viene desde la "ejecutiva estatal" porque el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos, y la líder de los morados en Rivas-Vaciamadrid, Vanessa Millán, sí querían confluir con ellos.

Ratificando esta versión, Izquierda Unida ha enviado una nota de prensa en la que anuncia la reedición del acuerdo electoral de 2019 con Más Madrid y Verdes Equo.

"IU Rivas ha querido mostrar su apoyo a Podemos Rivas, que no ha podido incluirse en esta coalición por decisión de su dirección estatal en toda la región de Madrid, pero con los que comparten gobierno e ideas y quieren seguir haciéndolo en el futuro", relatan.

Podemos

Precisamente ha sido la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, la que se ha lanzado a criticar la actitud de Más Madrid en los diferentes municipios de la región pidiendo un gran pacto de coalición.

De hecho, Alonso ha acusado a Más Madrid de "poner en riesgo" los gobiernos del sur de Madrid. "Estamos gobernando en todo el sur de Madrid junto al Psoe, las candidaturas de MM en todo el sur están poniendo en riesgo esos gobiernos progresistas", ha criticado.

A modo de ejemplo ha recordado lo que pasó en 2019, en Alcorcón. "El alcalde podría haber sido Jesús Santos si MM no hubiese presentado candidatura, lo mismo en Parla", ha enumerado.

