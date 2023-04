Igualdad contesta a Torrelodones: el opositor 'trans' a policía no puede ser mujer con un acta notarial

El Ayuntamiento de Torrelodones ya ha recibido una respuesta del Ministerio de Igualdad sobre el caso del opositor a policía local que se declaró trans para que se le juzgase en unas pruebas físicas como mujer. El Departamento de Irene Montero se muestra en contra de que esta persona tenga derecho a ser reconocida como mujer, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a Madrid Total fuentes municipales. En cualquier caso, la última palabra la tiene ahora la Comunidad de Madrid, ya que el aspirante se escudó en la normativa trans autonómica.

Este candidato, J. L. A. V., superó en enero como varón la primera criba del proceso, el examen psicotécnico. El problema se produjo el 21 de febrero, en las pruebas físicas, cuando se presentó con un acta notarial donde explicaba que era una persona trans y que, por tanto, quería realizar los ejercicios físicos como mujer. Ante esta situación, el Ayuntamiento decidió que realizase como hombre y como mujer la única prueba que variaba en función del sexo. Además de al Gobierno regional, el Consistorio preguntó a Igualdad sobre el caso ante las dudas por la aplicación de la nueva Ley Trans estatal.

En su respuesta, el Ministerio explica que "se desconoce en qué concretos artículos y argumentación se basa el interesado para considerar que dicha legislación ampara su deseo de que el tribunal calificador le califique como mujer, dado que el procedimiento de rectificación registral y sus efectos se encuentran regulados en la normativa estatal". Con esto, Igualdad recuerda que el opositor, en el acta, no aludía a la Ley Trans aprobada este año por el Gobierno, sino a la normativa trans de la Comunidad de Madrid. Según Igualdad, el opositor no cumple la normativa estatal, que es la que regula el cambio de sexo de forma oficial.

[La pelea entre Madrid e Igualdad por el opositor 'trans' complica la llegada de policías a Torrelodones]

Además, Igualdad coincide en la interpretación que recoge un informe realizado en marzo por la Secretaría del Ayuntamiento de Torrelodones, que sostenía que la solicitud del aspirante no podía ser atendida al no haber justificado haber realizado una rectificación de la mención registral del sexo y "siendo solo esta la que surtiría efectos constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil".

El Ayuntamiento del municipio espera ahora a otro informe que solicitó al Gobierno regional. Hasta que no tenga esta respuesta, el Consistorio no tomará una decisión y mantendrá el proceso paralizado. De hecho, hace más de dos semanas que el Ayuntamiento tiene en su poder las calificaciones de las pruebas físicas, pero decidió no publicarlas hasta que se aclarara el caso.

Sigue los temas que te interesan