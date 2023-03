Histeria en el 9º pueblo más rico de España: asaltos a chalés, falta de policías y mudan a la Guardia Civil

La noticia corrió como la pólvora en Torrelodones. 'Kuru' Villacieros, un vecino muy conocido del pueblo, recibió una paliza en su casa el martes por la noche. Un grupo de encapuchados se coló en su chalé, le maniató y le pegó para robarle joyas, dinero y un coche. Enseguida, en los grupos de WhatsApp, la "seguridad" en el municipio volvió a ser cuestionada.

En Torrelodones, la novena localidad más rica de España, gobierna desde 2011 el partido Vecinos. Su irrupción acabó con 24 años de hegemonía del PP, que ahora vive estancado en la oposición ante la mayoría absoluta del alcalde 'vecinista' Alfredo García-Plata.

En los últimos meses, el debate sobre la seguridad ha ganado peso en los plenos municipales. Los populares aseguran que la criminalidad ha crecido en el pueblo. Se agarran a los datos del Ministerio de Interior. Consideran que no hay suficientes policías locales para atender a un pueblo de 24.775 residentes. Y CPPM, el sindicato mayoritario en la Policía Local, alerta: "En los últimos 12 años hemos pasado de 54 a 31 agentes".

A esta merma de agentes locales se suma la polémica sobre el traslado a otra zona del municipio del cuartel de la Guardia Civil de La Colonia. Este cóctel perfecto ha generado un clima de histeria vecinal a solo tres meses de las elecciones municipales.

"De 54 a 31 agentes"

Mario Sainz es el delegado del sindicato de Policía Local CPPM en Torrelodones. Lleva cuatro años trabajando como agente en el municipio. A él le tocó durante una madrugada de enero acudir a un piso del pueblo donde un hombre se había atrincherado tras dar una paliza a su pareja. Fue solo, sin su binomio. Aunque contó con el apoyo de la Guardia Civil y Bomberos.

Los cuerpos de policías locales de los municipios están regulados por la Comunidad de Madrid. El reglamento regional establece que un operativo policial debe contar con una pareja de agentes. Solo deben actuar solos cuando la naturaleza de la intervención lo "requiera o lo permita".

Aunque no ocurre de manera general, Sainz denuncia que "a veces" las patrullas son unipersonales. Esto se debe, a su juicio, a la falta de agentes en la plantilla. Ahora mismo son 31 policías, un personal que no les permite realizar un trabajo preventivo, solo reactivo: "No puedes acudir con solvencia a un botellón o a una reyerta porque no hay servicios suficientes".

Desde el Ayuntamiento tienen una visión distinta. En declaraciones a Madrid Total, el alcalde explica que se está trabajando para aumentar la plantilla del Cuerpo. De hecho, en enero se celebraron unas oposiciones para el ingreso de seis nuevos policías locales.

De esta forma, sumarán efectivos a una plantilla que se redujo durante la pandemia, por las jubilaciones y por la imposibilidad de convocar procesos selectivos. Sin embargo, García-Plata también cree que existe un "problema endémico" en todas las policías locales con el "absentismo" laboral.

Las cifras oficiales

El regidor es muy claro cuando se le pregunta por la criminalidad en Torrelodones: "No hay un problema (...) no tengo escolta ni chófer. Es un municipio seguro". García-Plata insiste en separar los "datos" de las "percepciones" y carga contra la oposición por estar "haciendo creer" que la situación "es muy alarmante".

¿Y qué dicen los datos oficiales? El Ministerio de Interior difunde cada trimestre un balance de criminalidad con el número total de infracciones penales. De Torrelodones recoge las cifras registradas desde 2020.

En términos generales, las cifras demuestran que sí han aumentado las infracciones en esta localidad del noroeste de la Comunidad. Pero hay matices. De 2020 a 2021, las infracciones crecieron un 9,6%. Hay que tener en cuenta que 2020 fue el año de la pandemia, con confinamientos de la población que probablemente influyeron en estos balances.

De un año para otro, se cometieron más robos con violencia e intimidación (18 más), más robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (10 más) y más hurtos (50 más). Aunque se produjeron menos robos con fuerza en domicilios y hurtos de vehículos.

El último balance publicado corresponde al tercer trimestre de 2022. En los primeros meses del año pasado, se cometieron 891 infracciones penales, frente a las 832 del mismo periodo de 2021. Se registraron un 6,3% más de hurtos, un 19% más de robos con violencia e intimidación y un 83% más de delitos graves y menos graves de lesiones y riña multitudinaria.

En ese tiempo, sin embargo, hubo menos robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones y menos delitos por tráfico de drogas.

"En Torrelodones pasan cosas, pero menos que en otros municipios. No somos una burbuja, somos un municipio más que sufrimos las diferentes dinámicas de seguridad y de educación", argumenta el alcalde.

Para el portavoz de CPPM en Torrelodones, la forma de medir la criminalidad en España "es de risa": "Se valora igual un hurto que una reyerta en el centro comercial". Sainz sí que percibe más delincuencia en la localidad. Sobre todo, detecta más robos en los cajeros y hurtos en domicilios. También ha observado una mayor actividad de traficantes de municipios vecinos, como Villalba o Galapagar, en las calles de Torrelodones.

"Tenemos traficantes en las puertas de los colegios", denuncia Almudena Negro, candidata del PP a las elecciones municipales de primavera.

Mudanza polémica

El traslado de la sede de la Guardia Civil, que lleva décadas afincada en el barrio de La Colonia, ha echado más leña al fuego. El plan del Ayuntamiento es integrar a la Benemérita en un recinto anexo al edificio de la Policía Municipal, frente al Hospital HM de Torrelodones, en otra punta del municipio. El Gobierno local dice que la decisión cuenta con el beneplácito del Instituto Armado y de Delegación de Gobierno.

La decisión, que se aprobó en el pleno del Consistorio en diciembre, cayó como un jarro de agua fría entre los residentes de La Colonia. Por ello, reunieron cerca de 1.950 firmas para intentar frenar un traslado que temen que haga su barrio más inseguro.

García-Plata confirma que, si todo sigue el guion, el traslado de la Guardia Civil al nuevo Centro Integral de Seguridad podría realizarse a partir del mes de mayo. El edil acusa al PP de haber promovido la recogida de firmas y dice que 650 de ellas pertenecen a personas que no residen en el municipio.

Los populares, por el contrario, cargan contra Vecinos por "aplicar el rodillo" con su mayoría absoluta al adoptar una decisión de forma "irregular" sin los "informes" pertinentes. Por ello, registraron en el Congreso de los Diputados una pregunta para conocer si realmente fue la Guardia Civil quién promovió la mudanza.

