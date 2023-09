El festival 'más exclusivo' de España llega a Madrid: Starlite aterriza con Sting como cabeza de cartel

Starlite es uno de los festivales 'más vip' de nuestro país, ya que, en su cartel siempre lleva a grandes estrellas. Así, una de las causas del gran éxito de este evento, que normalmente se celebra en Marbella, es que siempre cuenta con la participación de artistas nacionales e internacionales.

Sin embargo, por primera vez este evento se va a celebrar en Madrid y, como es habitual en este festival, va a contar con un artista de gran renombre como cabeza de cartel. En esta ocasión, se va a tratar del cantante Sting, que va a realizar esta actuación como parte de su tour mundial, 'My Songs'.

A continuación, te contamos todos los detalles de la llegada del festival Starlite a Madrid, así como la forma en la que se pueden adquirir las entradas.

Starlite aterriza en Madrid por primera vez

Por primera vez el exclusivo festival Starlite va a dar el salto a la capital de España. De hecho, se tratará de una edición especial, que se llamará Christmas by Starlite, debido a que tendrá lugar el próximo 15 de diciembre en la capital.

Una situación que supone una gran novedad, debido a que este festival de forma habitual se celebra en Marbella durante el verano, es decir, desde el 21 de junio hasta el 2 de septiembre.

El mayor atractivo de este festival van a ser los artistas que van a participar. Ya que, el plato fuerte de esta edición va a ser el concierto de Sting, en el que el artista británico repasará sus grandes éxitos como 'Every Breath You Take', 'Desert Rose' o 'Fields of Gold'.

Sting hará esta parada en Madrid en el marco de su tour mundial, 'My Songs', una gira en la que interpreta los temas más emblemáticos tanto de su etapa con The Police como de su carrera en solitario.

Asimismo, Sting estará acompañado de una banda de primer nivel y del artista invitado Joe Sumner. En concreto, el intérprete y compositor británico también interpreta algunas canciones de su último álbum, 'The Bridge', lanzado en noviembre de 2021.

¿Cómo conseguir mis entradas para ver Sting en Stalite Madrid?

Sting es uno de los artistas con más renombre a nivel internacional, ya que, ha sido galardonado con numerosos premios y reconocimientos. Entre estos galardones destacan 17 premios Grammy, un Globo de Oro y cuatro nominaciones a los Premios Oscar.

En concreto, esta edición de Starlite en Madrid se va a celebrar en Ifema. Y las entradas para este concierto de Sting ya se encuentran a la venta en la página web del evento. Sin duda, los precios van a variar según los artistas y las zonas elegidas.

Asimismo, todavía quedan varios artistas por confirmar, pero uno que podría aparecer en esta primera edición es Rod Stewart, con actuación también este verano en Marbella.

