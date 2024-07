Cine de verano 2024 en el Retiro de Madrid: estas son todas las películas que podrás disfrutar, ordenadas por fecha

El verano en Madrid no permite disfrutar del agua del mar ni de la arena de la playa, pero esto no quiere decir que no se puedan pasar grandes momentos de diversión y esparcimiento en sus calles durante los meses de verano. Una de las actividades que más interés despierta es su cine de verano gratis al aire libre, que un año más tendrá lugar en Retiro.

Allí se podrá disfrutar de películas para todos los públicos hasta el 29 de agosto, todos los miércoles y jueves a las 22:00 horas. Los miércoles, las proyecciones tendrán lugar en el Parque de Roma, y los jueves, en la Plaza de Daoíz y Velarde.

En Retiro se podrá disfrutar este verano de algunos de los filmes más famosos y populares de los últimos tiempos, como Barbie, la película más taquillera del año 2023, u Oppenheimer, que recibió el Óscar a Mejor Película en el año 2024. Tampoco faltarán propuestas para los amantes de los superhéroes, con la proyección de Flash.

Además de ser un gran plan para los amantes del cine, es una oportunidad para poder disfrutar de aquellas películas que se estrenaron durante el pasado año y que no se disfrutaron, sobre todo teniendo en cuenta que las entradas del cine al aire libre de Retiro son totalmente gratuitas.

Programación del cine de verano del Retiro

La programación del cine de verano del Retiro para los meses de julio y agosto permitirá disfrutar de casi una veintena de películas.

En el Parque de Roma se podrá disfrutar en el mes de julio de las proyecciones de Todo sobre mi padre (día 3), Indiana Jones y el dial del destino (día 10), Misión imposible: Sentencia mortal. (día 17), Insidious: La puerta roja (día 24) y Oppenheimer (día 31). En agosto, se podrá disfrutar de los miércoles de proyecciones para visionar Te estoy amando locamente (día 7), Top Gun Maverick (día 14) y Campeonex (día 21).

Por su parte, los jueves de julio, en la Plaza de Daoíz y Velarde, se proyectarán las películas Los tres mosqueteros D’Artagnan (día 4), Sonic 2: La película (día 11), La sirenita (día 18) y Barbie (día 25). En agosto, se podrá disfrutar de Spider-man cruzando (día 1), Calabozos & Dragones: Honor entre ladrones (día 8), Gran Turismo (día 15), Ant-man: Avispa Quantumanía (día 22) y Una familia de superhéroes (día 29).

Otras opciones para disfrutar del cine de verano en Madrid

Más allá del cine de verano gratis del Retiro, los madrileños y madrileñas, así como los visitantes, deben saber que tienen otras muchas opciones para poder disfrutar de la oscuridad y el suave frescor nocturno junto a una película. Y es que la capital de España cuenta con distintas propuestas para la proyección de películas. Algunas de ellas son:

Mirador de la Cornisa

Este verano Madrid estrenará un nuevo espacio para disfrutar del cine al aire libre, y lo hará en el conocido Mirador de la Cornisa, que se sitúa entre el Palacio Real y la Galería de las Colecciones Reales, que del 1 al 4 de julio se convierte en una auténtica sala de cine. Como parte de las celebraciones del primer aniversario de las Galerías, se invita al público asistente a disfrutar de la reproducción de varias películas icónicas.

En este caso no es gratuito, pero sus entradas, que se pueden reservar online, tienen un coste de apenas 2 euros. Los filmes que se mostrarán a los asistentes son de cine español y están vinculados con la historia de España, la monarquía y otros personajes relevantes. Concretamente, se podrá disfrutar de las películas La corona partida (2016), Alatriste (2006), Esquilache (1989) y el documental España, la primera globalización.

Cibeles de Cine

A lo largo de todo el verano, la emblemática Galería de Cristal de CentroCentro, sita en la calle Montalbán,1, se convierte en una sala de proyecciones en la que poder disfrutar de numerosas películas. A través de Cibeles de cine se podrá disfrutar hasta el 12 de septiembre de propuestas para todos los gustos, desde clásicos del cine hasta películas míticas y últimos estrenos.

En este caso se proyecta una película cada noche a las 22:00 horas durante todo el verano, con películas como Ciudadano Kane, El Clan de Hierro, Wonka, Dirty Dancing, Segundo Premio, Civil War, Del Revés 2, Anatomía de una Caída o Vidas pasadas, entre otras. En este caso, la proyección tampoco es gratuita, teniendo un coste de 6 euros.

Fescinal

El decano de los festivales de cine al aire libre de Madrid, Fescinal, regresa con la que es su 40ª edición para volver, un año más, a hacer las delicias de los amantes de las buenas películas en las noches cálidas de la capital. Durante los meses de verano, el Parque de la Bombilla volverá a convertirse en un lugar en el que disfrutar tanto de nuevos estrenos como de clásicos del cine y películas familiares.

En la avenida de Valladolid se podrá disfrutar hasta el 1 de septiembre de numerosas películas, las cuales se proyectarán a las 22:15 horas o 00:25 horas, existiendo dos salas para que haya propuestas para todos los gustos. El precio de las entradas es económico, siendo de 4 euros.

En su programación podemos encontrar películas como Furiosa: de la saga Mad Max, Garfield: La película, Rivales, Los Cazafantasmas, Del Revés 2, Vidas Pasadas, Pobres criaturas, Kung Fu Panda 4, y Black to Black, entre otras.