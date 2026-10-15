La mejor feria de automóviles para visitar en Madrid desde ya hasta el 18 de octubre: más de 350 vehículos de ocasión

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LO ESENCIAL Las claves Alcobendas acoge la decimoséptima edición de la feria del vehículo de ocasión Renovauto hasta el 18 de octubre. El evento ofrece más de 350 vehículos que van desde coches familiares y compactos hasta deportivos y 4x4, de combustión, híbridos y eléctricos. La feria se ubica en el Recinto Ferial del Parque de Andalucía y cuenta con un horario de apertura al público de 11:00 a 21:00 horas.

Alcobendas acoge desde este miércoles Renovauto, una de las ferias del vehículo de ocasión más importantes de la región, que cumple su edición número diecisiete ofreciendo más de 350 vehículos de las principales marcas y para todos los gustos.

Las alternativas van desde los coches familiares, compactos, deportivos y 4x4, tanto de combustión como híbridos y eléctricos. El evento es organizado por la Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA), con la colaboración del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid.

El evento durará hasta el próximo 18 de octubre, permitiendo a vecinos y visitantes la posibilidad de comprar un automóvil con buenas condiciones.

“El sector del automóvil es uno de los más importantes de nuestra ciudad y también de la región”, ha destacado la alcaldesa, Rocío García Alcántara, durante su visita al primer día de feria.

A la alcaldesa le han acompañado la directora general de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, Marta Nieto; el director general de Trasportes y Movilidad, Luis Miguel Torres; el concejal de Seguridad, Protección Civil, Emergencias y Movilidad, Carlos Rodrigo, y el presidente de AICA, Javier Beitia.

García Alcántara ha destacado albergar las sedes de "las grandes marcas del vehículo", como Ford, Mercedes, Toyota, Renault, Kia o Volkswagen y ha asegurado ser "un referente en el sector con más de 90 empresas que dan trabajo a cerca de 7.000 personas”.

Por su parte, el presidente de AICA ha resaltado la colaboración público-privada como esencial para esta feria del automóvil y ha subrayado que se trata de una feria “con una gran ratio visitante/comprador”.

Marta Nieto, directora general de Comercio, ha señalado que el apoyo regional continuado a la feria tiene un reflejo en la mejora de las empresas del sector y ha animado a los vecinos y visitantes “a conocer Renovauto y a comprar uno de estos magníficos vehículos” porque ha asegurado “van a volar”.

La feria estará abierta en el Parque de Andalucía hasta el domingo 18 de octubre, de 11 a 21 horas, y también cuenta con su propia página web con datos sobre todos los participantes de la feria y las características de los vehículos expuestos y contacto directo con la organización para la resolución de dudas.

El Recinto Ferial del Parque de Andalucía está ubicado en la avenida de la Ilusión de Alcobendas, con acceso desde la avenida de la Industria y buena comunicación con el resto del municipio.

En la pasada edición, Renovauto fue visitada por más de 6.500 personas. Durante los cuatro días de evento, vendió 213 vehículos y facturó más de 4,6 millones de euros.