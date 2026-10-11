La Feria del Marisco durante una de sus ediciones. DEMAR

La mejor feria de marisco para visitar desde ya hasta el 25 de octubre con entrada gratuita: "Será algo festivo y familiar"

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LO ESENCIAL Las claves El Centro Multiusos de Las Rozas acoge la Feria del Marisco del 8 al 25 de octubre con entrada totalmente gratuita. El evento, organizado por Degustación DEMAR y el Ayuntamiento de Las Rozas, ofrece mariscos cocidos, a la plancha, arroces y frituras gallegas. La feria estará abierta en horario de comida y cena, con cierre ampliado a las 23:00 horas durante los viernes y sábados. Entre las actividades programadas destaca una comida especial dirigida a alrededor de 800 personas mayores del municipio.

Galicia vuelve a acercarse a Madrid a través de uno de sus grandes emblemas gastronómicos: el marisco. Del 8 al 25 de octubre, el Centro Multiusos de Las Rozas, ubicado en la plaza de toros del municipio, acogerá una nueva edición de la Feria del Marisco, un evento perfecto para disfrutar de algunos de los productos más representativos de la gastronomía gallega.

La feria está impulsada por la empresa gallega Degustación DEMAR, con la colaboración del Ayuntamiento de Las Rozas. La feria ofrecerá durante más de dos semanas una propuesta gastronómica con el marisco gallego como protagonista, del que destaca la calidad y variedad del producto.

Ambos organismos proponen acercar a los vecinos del municipio y al resto de visitantes algunos de los sabores más conocidos de la gastronomía gallega, como el marisco.

Durante los días de celebración, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta centrada en los sabores de Galicia y descubrir diferentes productos y elaboraciones en un ambiente que desde la organización del evento describen de "festivo, cercano y familiar".

El marisco, uno de los grandes referentes de la gastronomía gallega, ocupará un gran protagonismo dentro de una cita que busca acercar al público la riqueza culinaria de esta comunidad y convertir Las Rozas en un punto de encuentro para los amantes del producto del mar.

La oferta incluirá distintos platos, desde frituras y platos a la plancha hasta mariscos cocidos y arroces, acompañados de panes artesanales y una variada carta de bebidas.

La feria abrirá sus puertas en horario de 13:00 hasta las 16:00 horas y de 19:00 hasta las 22:30 horas de lunes a jueves, ampliándose los viernes y sábados hasta las 23:00 horas, facilitando así que el público pueda acercarse tanto a mediodía como por la tarde y la noche.

La feria se prolongará durante 18 días, haciendo que el evento no sea un plan puntual de fin de semana, sino como un plan gastronómico con transcurso en el tiempo al ocupar gran parte del mes de octubre.

La entrada al evento será gratuita, por lo que todo aquel que quiera podrá acercarse tanto a mediodía como por la tarde o la noche, aunque el consumidor tendrá que pagar la comida y bebida presentes en la feria.

Además, durante la celebración de la feria está prevista una comida para alrededor de 800 personas mayores, a la que se sumará el alcalde de Las Rozas junto a diferentes medios de comunicación.

La feria llega en un momento en el que la cocina gallega está en auge, gracias a su capacidad para mantener una mezcla de tradición y actualidad.

"Con esta nueva edición, Degustación DEMAR y el Ayuntamiento de Las Rozas vuelven a acercar la gastronomía gallega al municipio, invitando tanto a los vecinos de Las Rozas como al público de otros puntos de la Comunidad de Madrid a disfrutar de una propuesta en torno al producto, el marisco y los sabores de Galicia", han comunicado.