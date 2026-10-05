Álex de la Fuente volverá a tener meses de lista de espera en su restaurante: es el mejor cocinero de Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Álex de la Fuente, de In-pulso, gana por segunda vez el Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid junto a su ayudante Francisco Amate. El chef recibirá 2.000 euros, un viaje gastronómico y representará a Madrid en el Campeonato de España de Cocina. Sus platos de lubina y rabo en escabeche, inspirados en recetas tradicionales madrileñas, obtuvieron la máxima puntuación de los jurados. Camila Trespalacios, de Prímula Pastelería, fue elegida mejor repostera de Madrid por su postre ‘La higuera’ y el petit four ‘Bocado de la abuela’.

Álex de la Fuente ya sabe lo que es salir elegido Mejor Cocinero de la Comunidad de Madrid. Un orgullo infinito; felicitaciones y abrazos; lágrimas de emoción; fotos; 2.000 euros, un juego de cuchillos y un viaje gastronómico con algún proveedor de premio; y lo más importante: meses y meses de lista de espera en su restaurante.

En parte, —admite el cocinero madrileño— se ha presentado por esto último. Y es que, en el momento en el que ganó este concurso por primera vez en 2024, su restaurante In-pulso, ubicado en Arganzuela, recibió una avalancha de clientes que querían que les cocinara el mejor de la región.

Junto a su ayudante Francisco Amate, ha obtenido el primer puesto del XXXIII Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la ganadora de repostería del certamen gastronómico madrileño ha sido Camila Trespalacios, de Prímula pastelería, con su ayudante Génesis María Largo.

La Gran final de la XXXIII Edición del Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid, organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (Acyre Madrid), ha tenido lugar en la Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega de Móstoles.

El segundo premio del certamen de cocina ha ido para los representantes de Origen Getafe, Juan María Domínguez y Marco Soriano, y el tercero para la pareja de Bestial, Javier Alfaro y Viviana Caro.

Un total de 6 parejas —formadas por cocinero y ayudante—, representando a restaurantes madrileños, han participado durante la Liga Acyre Madrid en dos jornadas eliminatorias para llegar con mayor puntuación a la Gran Final de cocina formadas por: de In-pulso, Álex de la Fuente y Francisco Amate; de Bestial, Javier Alfaro y Viviana Caro; de Fonda de la Confianza, Mehdi Ech Chadli y Hamza Ait Bouali; de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo, Rubén Martínez y Guillermo Legido; de Balcón Gastrobar, Juan Antonio Rodríguez y Manuel Giusto Sánchez, y de Origen Getafe, Juan María Domínguez y Marco Soriano.

Las parejas se han disputado el título de mejor cocinero de la Comunidad de Madrid, recibiendo, Álex de la Fuente, ganador de esta edición, un premio económico de 2.000 euros, un viaje a los Esteros de Barbate para conocer Esteros Lubimar, donde de forma artesanal se cultivan y pescan lubinas y doradas de estero como las que venden en Alcampo con el sello Cultivamos lo Bueno, además de representar a la Comunidad de Madrid en el Campeonato de España de Cocina.

Sus recetas de 'Lubina, emulsión de su colágeno, tartaleta de tartar al vino rancio, buñuelo de sopa al cuarto de hora y espárrago a lo Lope de Vega' y 'Rabo en escabeche, corte de zanahoria asada a la sal con hierbas y encurtidos, cremoso de mollejas y mollejas fritas' le han valido la máxima puntuación de jurado de cata y de jurado técnico.

"Nos hemos inspirado en recetas antiguas madrileñas, como la cocina de In-pulso, como la sopa al cuarto de hora con mejillones o los espárragos a lo Lope de Vega que hemos incluido en el plato de la lubina y en el de la carne hemos rendido homenaje a la manera de conservar en Madrid: con escabeches y encurtidos”, asegura el ganador.

Y añade: "Es el segundo año que ganamos este título, también nos presentamos en 2024 y ganamos, ha sido una sorpresa y una gran alegría. El esfuerzo de preparar cada prueba tiene su recompensa, ya que la gente con este premio quiere conocer nuestra cocina y acude a visitar nuestro restaurante en Méndez Álvaro. Hace dos años tuvimos lista de espera durante varios meses".

La Gran Final se ha celebrado después de una jornada de showcooking. Las seis parejas finalistas han elaborado dos recetas donde han sido obligatorios: para la receta de la carne, rabo de vaca y mollejas de ternera de El Encinar de Humienta, y para la del pescado, lubina de Esteros Lubimar de Alcampo con sello Cultivamos lo Bueno. En ambas recetas era obligatorio utilizar mínimo un producto a su elección con M de Madrid Calidad Producto Certificado y un vino de la D.O. Vinos de Madrid en la elaboración.

"La cocina madrileña tiene una identidad propia construida sobre la tradición, el producto y la capacidad de incorporar nuevas influencias sin perder sus raíces. Esta competición representa precisamente ese espíritu: respetar nuestro legado gastronómico y, al mismo tiempo, dar espacio a nuevas ideas, técnicas y formas de entender la cocina", asegura Eduardo Casquero, presidente de Acyre Madrid.

Y añade "la gastronomía de Madrid está viviendo un momento extraordinario y detrás de ese reconocimiento hay cocineros, reposteros, ayudantes, productores y profesionales de toda la cadena que trabajan para que nuestra región siga siendo un referente. Con este certamen queremos reconocer ese esfuerzo y, sobre todo, seguir impulsando el relevo generacional y el futuro de nuestra profesión".

El jurado de cocina ha estado formado por: Mar León, periodista gastronómica de El Español; Guillaume Brun, executive Sous chef Brach Madrid; Aurelio Morales, chef Michelin; Stepjane del Río, propietario y chef de Le Bistroman Atelier; Fernando del Cerro, embajador de los productos de Madrid Calidad; y Fernando Martín, chef de Eximio y premio joven talento Acyre Madrid 2026.

Las parejas han recibido una caja semanal con una despensa con aceites y vinagres de Rafael Salgado, vinos de la D.O. Vinos de Madrid, productos de Pascual Profesional, la cerveza madrileña Mahou San Miguel, productos de Prodesco, mieles con premios internacionales de Madrid Miel, quesos de Albe Lácteas del Jarama y los ingredientes básicos de la despensa Alcampo, además de Alimentos con el sello de la M de Producto Certificado, la marca que garantiza el origen y la calidad de los Alimentos de Madrid producidos en colaboración con agricultores, ganaderos y productores madrileños.

Mejor repostero

Coincidiendo con la Gran Final del concurso de cocina, Acyre Madrid ha celebrado también este lunes el Certamen de Repostería en el que se buscaba al mejor repostero de la Comunidad de Madrid.

Camila Trespalacios, de Prímula pastelería, ayudada por Génesis María Largo, se ha alzado con la victoria del certamen, gracias a su postre en texturas 'La higuera' y sus petit fours: 'Bocado de la abuela'.

"Nos hemos inspirado en el arroz de leche, el postre que nos hacían nuestras abuelas, tanto en Colombia como en Venezuela, de donde somos nosotras para el petit fours", aseguran las ganadoras.

"Y para el postre fusionamos el postre de dulce de breva de nuestro país con la importancia que le dais en España al higo, solo se diferencian las temporadas, y dimos protagonismo al anacardo".

El resto de parejas que competían son: de Saddle, Marina Mínguez y Daniela Valdez; de Yantar Sidrería Gastronómica, Inés Baños y Borja Pérez; de Formentor, David Cristóbal y Edgar Efraín Salaverny, y de Prímula Pastelería, Camila Trespalacios y Génesis María Largo.

Los participantes han elaborado en cuatro horas ocho raciones de un postre de restaurante con un mínimo de cinco texturas diferentes —en cuya elaboración incluían un crujiente, una ganache montada, una masa esponjada (tipo un bizcocho, dacoise, etc) y una decoración elaborada con chocolate Maykhel —.

Otra de las pruebas consistía en la elaboración de un petit four inspirado en un postre o dulce tradicional madrileño, con un formato más actual y reinterpretado y en cuya elaboración intervenga miel de Madrid Miel.

La campeona del certamen ha recibido un premio de 2.000€, representará a la Comunidad de Madrid en el próximo Campeonato de España de Repostería y junto a los demás finalistas harán un viaje a conocer la harinera CLB en Zamora, con sello cultivamos lo bueno de Alcampo, y vivir una experiencia inmersiva visitando los campos de trigo, el molino y disfrutando de hacer pan con maestros panaderos.

El jurado de repostería ha estado formado por: Estela Gutiérrez, propietaria de Estela Hojaldre; Eugenio Moral, chef ejecutivo de pastelería Brach Madrid; Bettina Caputo, jefa de pastelería de Ramón Freixa Tradición; Giulia Puioppi, jefa de pastelería Coque; Marta Ortega de Monroebakes y Begoña Gardel jefa de pastelería de Tatel.