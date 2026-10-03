Uno de las actividades que podrán hacerse en la feria Archivo

La feria esotérica ideal para ir el domingo 4 de octubre en Madrid: quiromancia, astrología energética o meditación

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LO ESENCIAL Las claves La 37ª Feria Esotérica de Madrid se celebrará del 1 al 4 de octubre en las Salas DEMO 1 y 2 de la Estación de Chamartín, con entrada libre. Más de 70 expositores ofrecerán productos como cuencos tibetanos, talismanes, libros y amuletos, además de consultas de tarot, videncia, astrología y fotografía del aura. El programa incluye conferencias y seminarios sobre quiromancia, astrología energética y meditación, así como talleres gratuitos de reiki, medicina tibetana y masajes terapéuticos. La inauguración será a las 12.00 horas con una ceremonia dedicada a la diosa egipcia Sekhmet, dirigida por Xela Lozano y acompañada por Vicky Ameijde y su compañía de danza.

Las Salas DEMO 1 Y 2 de la Estación de Chamartín acogerán del 1 al 4 de octubre la 37ª edición de la Feria Esotérica de Madrid, y reunirá a importantes personalidades integradas en el mundo de la espiritualidad.

La Feria, de entrada libre, contará con más de 70 expositores que pondrán a la venta todo tipo de productos relacionados con el mundo esotérico: cuencos tibetanos, talismanes, libros, amuletos, etc.

Además, se organizarán conferencias y seminarios sobre quiromancia, astrología energética, o meditación, que serán impartidas por destacados profesionales del campo esotérico.

La Feria contará con más de 70 expositores que pondrán a la venta todo tipo de productos relacionados con el mundo esotérico, como lo son los cuencos tibetanos, libros, amuletos, etc. Además, se celebrarán conferencias y seminarios de profesionales sobre quiromancia, astrología energética o meditación.

La ceremonia de inauguración tendrá lugar a las 12.00 horas, con una dedicatoria a la diosa egipcia Sekhmet. Correrá a cargo de la maestra Xela Lozano, acompañada por Vicky Ameijde y su compañía de danza.

La Diosa se trata de una figura "muy valorada y respetada" por los antiguos egipcios. Conocida como la Poderosa, es "la Gran Maga y sanadora", y en su parte más dulce se convierte en Bastet, la diosa del Amor.

“nuestro objetivo principal es informar y ayudar a todas las personas que nos visiten, con rigor y seriedad y no cambiar la vida de nadie ni vender salud, dinero o amor”, ha explicado Rosa María Fernández, directora de la feria.

Durante los días de la Feria se habilitarán espacios para tareas alternativas, donde se celebrarán durante todos los días talleres gratuitos de reiki, meditación a través del sonido, medicina tibetana, o masajes terapéuticos.

Además, se pondrán a disposición del público consultas de videncia, astrología, fotografía del aura, tarot, terapias alternativas, reiki y medicina tibetana, junto a conferencias relacionados con el mundo esotérico y espiritual.

La directora ha confirmado que, “debido al éxito de ediciones anteriores, se volverá a instalar el 'Árbol de los Deseos', donde el último día se realizará una bendición para que todo el mundo pueda conseguir sus propósitos".