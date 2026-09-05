El efecto F1 en Madrid: el sector del ocio y los restaurantes se vuelcan para 'cazar' un negocio de más de 112 millones de euros

Recreativos de F1 Arcade, el nuevo espacio de ocio que ha abierto en la Castellana para quedarse. F1 Arcade

Las claves

Las claves Generado con IA La llegada de la Fórmula 1 a Madrid genera una oleada de propuestas en el sector ocio y restauración, con menús y actividades especiales para el público nacional e internacional. El impacto económico estimado para comercio, restauración y ocio nocturno supera los 112 millones de euros, con una previsión de más de 120.000 visitantes y 8.000 empleos directos. Restaurantes y hoteles de lujo lanzan ofertas temáticas y paquetes exclusivos, mientras que pequeños hosteleros de barrios cercanos al circuito también se suman con menús especiales. Marcas y negocios aprovechan el evento para crear alianzas, abrir locales pop-up y presentar productos ante la visibilidad global que ofrece la Fórmula 1 en Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que la llegada del Gran Premio de España de Fórmula 1 constituye una "oportunidad única" para la capital. Dicho y hecho, los restaurantes y el sector del ocio se han puesto manos a la obra con innumerables propuestas.

Algunas son menús especiales para el público de alto nivel adquisitivo que se espera, otros son locales de ocio que han abierto exclusivamente para esta semana (pop-ups), mientras que otras tienen previsto quedarse. Además, las marcas se matan estos días por presentar sus productos porque saben que el mundo entero va a estar mirando a Madrid.

Detrás de esta agitación hostelera y de ocio hay cifras que justifican sobradamente el despliegue del sector. "Las previsiones de la Cámara de Comercio de Madrid apuntan a un impacto anual de alrededor de 450 millones de euros en el PIB, más de 8.000 empleos directos y 120.000 visitantes con un gasto medio sin alojamiento de 600 euros para nacionales y 950 para internacionales", analiza para EL ESPAÑOL José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.

Zona gastro de F1 Arcade. Cedida

"Comercio, restauración y ocio nocturno concentran conjuntamente alrededor del 25%, lo que sitúa a nuestro sector entre los principales beneficiarios", añade Aparicio. Ese porcentaje equivale a un negocio directo superior a los 112 millones de euros, según las estimaciones.

Por el contrario, desde el partido municial Más Madrid han calculado el gasto público de las obras en 200 millones y en otros 270 millones el pago de la concesión.

El hito de esta fiebre por el motor lo abandera F1 Arcade, un concepto que abrió hace unos meses de ocio social-inmersivo-competitivo que incluye recreativos, fiestas y alta gastronomía, todo con temática F1, en el Paseo de la Castellana, frente al Santiago Bernabéu, que ha requerido una inversión de "varios millones de euros" y que llega para quedarse de forma permanente. Pablo Rodríguez, CMO de Top Racing Iberia y portavoz del espacio, destaca la envergadura del proyecto: "Somos el concepto de hospitality oficial que ha desarrollado la F1, con 1.500 metros cuadrados, dos plantas y 68 simuladores de carreras de última generación".

Li-Onna, Benares, La Salva y otros restaurantes han creado menús y actividades especiales por la F1. Además, muchos otros han creado colaboraciones entre marcas, que han aprovechado para hacer sus presentaciones coincidiendo con el gran evento.

Menú especial temático Fórmula 1 de Nota Blu y Belvedere. Nota Blu

Es el caso de Nota Blu New Brasserie, que ha diseñado un menú edición limitada a 95 euros por persona acompañada de coctelería con Belvedere Vodka. Jesús Barreda, director de comunicación de Casanis Group, asegura que "la Fórmula 1 atrae a Madrid a un público nacional e internacional con interés por la gastronomía, el ocio y las experiencias singulares. Para un restaurante como Nota Blu representa una oportunidad para presentar nuestra propuesta a nuevos clientes".

Por su parte, los restaurantes Mamazzita y Chambao, del grupo RosaNegra, realizarán retransmisiones en pantalla gigante, ofrecerán promociones y un menú temático para cerrar la jornada. Sara Cruz, directora de ventas y marketing del grupo en España, explica que "el público que viaja por la Fórmula 1 no busca únicamente asistir a la carrera: busca acompañar su estancia con restaurantes, entretenimiento y lugares en los que continuar viviendo el ambiente del evento".

Cartel promocional por la programación de la F1 en Chambao. Grupo RosaNegra

El impacto comercial se refleja de forma directa en las reservas de los locales. Moisés Ovando, director de los dos restaurantes del grupo, confirma la aceleración de la demanda: "A una semana del evento estamos aproximadamente un 30–35% por encima en prereservas respecto a un fin de semana habitual de septiembre para el viernes, y cerca de un 60% más para el domingo".

Los pequeños hosteleros de los barrios más cercanos al cricuito también se han sumado al negocio. A diez minutos de IFEMA, Víctor García, dueño de la Taberna El Corcho en Arturo Soria, ha diseñado la 'Experiencia El Corcho' por 24,90 euros.

García señala que su meta con su menú temático es "ofrecer la 'España de verdad' con nuestros platos más aclamados y agilizar el servicio en días de alta demanda cerca del circuito".

A su vez, el sector hotelero de lujo ha experimentado un repunte tarifario notable. Según la plataforma de comercio hotelero SiteMinder, la Fórmula 1 impulsa un 70% los precios de los hoteles en Madrid.

Cartel promocional de la Race Weekend Madrid 2026. Bless Hotel Madrid

Alojamientos como Brach Madrid o Hard Rock Hotel han preparado paquetes temáticos que incluyen pases VIP. En Bless Hotel Madrid han lanzado el 'Race Weekend Madrid 2026', con un paquete de hospitality de 6.000 euros en su Studio Suite Velázquez con box privado y traslados.

Desde el Bless Hotel señalan que "la F1 es un fenómeno global con una audiencia muy alineada con nuestro posicionamiento, permitiéndonos generar una experiencia diferencial".

Dentro del propio establecimiento, la marca de whisky Glenfiddich ha instalado su activación The Racer's Lounge junto a Aston Martin, donde se combinan coctelería, gastronomía y pruebas de destreza para poner a prueba reflejos y capacidad de reacción. Portavoces de la firma escocesa destacan el valor del escaparate madrileño: "El Gran Premio de Madrid nos permite presentar la edición limitada Glenfiddich 16 Years No. 2 de manera experiencial, conectando con el público a través de la coctelería y el entretenimiento".

Por su parte, el hotel Four Seasons une la alta cocina de su restaurante Isa con un simulador de carreras entre el 11 y el 13 de septiembre. Fuentes del hotel señalan que el objetivo es "traer el gran evento al hotel para que los huéspedes lo disfruten y mostrar que estamos abiertos al público local sin necesidad de estar alojado".

La Monumental, la nueva tortilla dedicada a la F1 de La Martinuca con Joselito. La Martinuca

La fiebre del motor ha empujado a otras alianzas singulares en la capital: La Martinica y Joselito han bautizado una tortilla con el nombre de la curva La Monumental; Aston Martin e Iguana transformarán una boutique del barrio de Salamanca en el espacio The Aston Martin Pit Stop; y la tecnológica ElevenLabs abrirá su primera tienda pop-up física con aplicaciones de voz e inteligencia artificial ambientadas en la Fórmula 1.

La Fórmula 1 revoluciona así la hostelería y ocio de Madrid. Una auténtica fiebre del motor donde absolutamente todos quieren sacar tajada de un negocio millonario.