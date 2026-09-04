El musical que se estrenó en el centro de Madrid hace 30 años regresa a la capital: fechas y dónde comprar las entradas

Las claves

Las claves Generado con IA El musical 'Los Miserables' regresa a Madrid el 28 de noviembre en el Teatro Apolo, donde se estrenó en España hace 30 años. Esta nueva producción coincide con el 40 aniversario del musical en Londres y contará con la infraestructura completa del West End. Basado en la obra de Víctor Hugo, 'Los Miserables' es el musical con mayor permanencia en cartelera a nivel mundial y ha sido visto por más de 130 millones de espectadores. La versión renovada reafirma el compromiso de Madrid como capital mundial del teatro musical, junto a Londres y Nueva York.

Los Miserables, el icónico fenómeno teatral de Alain Boublil y Claude-Michel Schonberg, regresa el próximo 28 de noviembre al Teatro Apolo, el mismo escenario donde conquistó por primera vez al público español en 1992.

La capital española vuelve a vestirse de gala para recibir a uno de los grandes hitos de la historia de las artes escénicas. ATG Entertainment ha anunciado el regreso a Madrid de Los Miserables, en una renovada y aclamada producción de Cameron Mackintosh que coincide con la celebración del 40 aniversario del musical en Londres.

La cita tendrá lugar el 28 de noviembre en el Teatro Apolo, un espacio con una vinculación muy especial con el montaje, ya que fue allí donde se estrenó en España en septiembre de 1992.

Àlexia Pascual como 'Cosette', Quique Niza como 'Marius' y Elsa Ruiz como 'Èponine' en el musical. Danny Kaan

Tras 15 años de ausencia en la cartelera madrileña, el musical regresa con la infraestructura completa del West End gracias a la reciente adecuación del teatro.

Basado en la célebre obra literaria de Víctor Hugo, el musical traslada a los espectadores a la Francia posterior a la Revolución para narrar la historia de Jean Valjean, un exconvicto en busca de redención que es perseguido incansablemente por el inspector Javert.

A través de pasajes sobre el sacrificio, la pasión y la justicia, la obra reúne algunas de las canciones más reconocidas de la música teatral, como Dreamed a Dream, On My Own o Do You Hear The People Sing.

A lo largo de sus cuatro décadas de historia, este título se ha consolidado como el musical con mayor tiempo de permanencia en cartelera en el mundo, acumulando más de 15.000 funciones solo en la capital británica.

A nivel global, la obra ha sido vista por más de 130 millones de espectadores en 438 ciudades de 53 países y traducida a 22 idiomas. Asimismo, cuenta con más de 180 galardones internacionales, entre los que destacan 8 premios Tony y 4 premios Olivier.

El productor Cameron Mackintosh ha expresado su entusiasmo por el retorno del espectáculo al Teatro Apolo, destacando que han tenido que esperar hasta ahora para contar con un teatro que pudiera albergar la producción completa del West End y que están muy entusiasmados de volver al escenario original del estreno en España.

Por su parte, Marcos Cámara, CEO de ATG Entertainment en España, ha enfatizado que traer esta versión renovada reafirma el compromiso de la compañía para que Madrid continúe consolidándose como una de las principales capitales del teatro musical en el mundo, junto a Londres y Nueva York.