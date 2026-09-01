Los 24 palacios históricos de Madrid cerrados al público que se podrán ver gratis durante unos días con visitas guiadas
La Comunidad de Madrid abre las inscripciones este miércoles para la XIII edición de '¡Bienvenidos a Palacio!'.
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Las claves
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La XIII edición de '¡Bienvenidos a Palacio!' permitirá visitar gratis 24 palacios históricos de Madrid del 11 de septiembre al 1 de diciembre.
Las inscripciones para las visitas guiadas se abren este miércoles a las 10:00 en la Central de Reservas de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
Por primera vez, se suman el Palacio de Goyeneche y el Palacio de Uceda, sede del Consejo de Estado, al programa de visitas.
Los palacios, muchos habitualmente cerrados, albergan embajadas, fundaciones y ministerios, y son testigos de la historia madrileña.
En unos días comenzará una de las iniciativas favoritas de los amantes de los palacios, museos y lugares con más historia. Y es que comienza la XIII edición de '¡Bienvenidos a Palacio!', un programa de la Comunidad de Madrid que ofrece visitas guiadas gratuitas a 24 edificios representativos del patrimonio histórico de la región.
Tendrá lugar del 11 de septiembre al 1 de diciembre de este año. Las inscripciones se abren este miércoles a las 10.00 horas a través de la Central de Reservas de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. En ella también podrá consultarse el calendario completo, los horarios y la información práctica de las visitas.
La iniciativa ofrecerá cerca de 8.000 plazas y permitirá recorrer salones de recibo, bibliotecas, jardines históricos, patios monumentales, colecciones de arte y otros espacios de valor patrimonial, según ha destacado el Gobierno regional en un comunicado.
Así, durante casi tres meses, especialistas en patrimonio cultural explicarán a los participantes la historia de los edificios, sus principales transformaciones arquitectónicas y el papel desempeñado a lo largo de los siglos por sus propietarios y por las instituciones que los ocupan.
Muchos de estos inmuebles, concebidos originalmente como residencias nobiliarias, albergan actualmente embajadas, academias, fundaciones y otras entidades. Desde su creación, el programa ha permitido acercar este patrimonio a más de 103.000 visitantes.
Nuevos palacios
La principal novedad de esta edición es la incorporación de un nuevo edificio histórico. Se trata del Palacio de Goyeneche, diseñado hacia 1722 por José Benito de Churriguera para Juan de Goyeneche y considerado uno de los mejores ejemplos de la arquitectura barroca civil madrileña.
El palacio alberga desde 1773 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, después de la reforma dirigida por Diego de Villanueva, y conserva un destacado patrimonio artístico relacionado con la historia de esta institución.
También abrirá sus puertas por primera vez dentro del programa el Palacio de Uceda, coincidiendo con la conmemoración del quinto centenario del Consejo de Estado.
Conocido históricamente como Palacio de los Consejos, fue uno de los edificios civiles más importantes del Madrid de los Austrias y llegó a ser considerado el inmueble más relevante de la ciudad después del antiguo Alcázar Real.
El programa incluirá asimismo algunos de los principales exponentes del patrimonio palaciego madrileño, como los palacios de Buenavista, Liria, Infante Don Luis, Fernán Núñez, Santoña, Marqués de Villafranca, Zurbano, Condesa de Adanero, Parque Florido y Godoy...
Se trata de edificios emblemáticos y testigos de buena parte de la historia de Madrid, pues entre sus paredes vivieron importantes nobles, ministros y monarcas a lo largo de los siglos.
Muchos de ellos se han reconvertido en sedes de fundaciones, ministerios o embajadas de otros países. La mayoría se encuentran en la capital, aunque también hay alguno en municipios como Torrejón de Ardoz.
Todos los palacios
- Palacio del Duque de Abrantes (Instituto Italiano de Cultura).
- Palacio del Marqués de Amboage (Embajada de Italia).
- Palacete de Basilio Aval (sede de la Presidencia de la ONCE).
- Palacio de Buenavista (sede del Cuartel General del Ejército de Tierra).
- Palacio de Fernán Núñez (sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles).
- Palacio de Liria (Fundación Casa de Alba).
- Palacio de la duquesa de Parcent (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).
- Palacio de Santoña (Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid).
- Palacio de los marqueses de Santa Cruz (Fundación Álvaro de Bazán).
- Palacete del marqués de Rafal (sede de la Embajada de Bélgica).
- Palacio del marqués de Villafranca (Real Academia de Ingeniería).
- Palacio de Goyeneche (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando).
- Palacio de Uceda (Consejo de Estado).
- Palacio de la condesa de Adanero (Archivo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública).
- Palacio de Aldovea.
- Palacio de Santa Coloma (Cancillería Consular de la Embajada de Italia).
- Palacio Parque Florido (convertido en el Museo Lázaro Galdiano desde los años 50).
- Casa-palacio de Manuel González-Longoria (Ilustre Colegio Notarial de Madrid).
- Casa-palacio de Pedro Luján.
- Palacio de Godoy (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales).
- Palacio del infante don Luis de Borbón.
- Palacio de la infanta Isabel de Borbón (Mando Aéreo General del Ejército del Aire).
- Palacete de don Joaquín de la Torre y Angulo (Embajada de Suecia).
- Palacio de Zurbano (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana).