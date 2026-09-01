Los 24 palacios históricos de Madrid cerrados al público que se podrán ver gratis durante unos días con visitas guiadas

Las claves

Las claves Generado con IA La XIII edición de '¡Bienvenidos a Palacio!' permitirá visitar gratis 24 palacios históricos de Madrid del 11 de septiembre al 1 de diciembre. Las inscripciones para las visitas guiadas se abren este miércoles a las 10:00 en la Central de Reservas de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Por primera vez, se suman el Palacio de Goyeneche y el Palacio de Uceda, sede del Consejo de Estado, al programa de visitas. Los palacios, muchos habitualmente cerrados, albergan embajadas, fundaciones y ministerios, y son testigos de la historia madrileña.

En unos días comenzará una de las iniciativas favoritas de los amantes de los palacios, museos y lugares con más historia. Y es que comienza la XIII edición de '¡Bienvenidos a Palacio!', un programa de la Comunidad de Madrid que ofrece visitas guiadas gratuitas a 24 edificios representativos del patrimonio histórico de la región.

Tendrá lugar del 11 de septiembre al 1 de diciembre de este año. Las inscripciones se abren este miércoles a las 10.00 horas a través de la Central de Reservas de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. En ella también podrá consultarse el calendario completo, los horarios y la información práctica de las visitas.

La iniciativa ofrecerá cerca de 8.000 plazas y permitirá recorrer salones de recibo, bibliotecas, jardines históricos, patios monumentales, colecciones de arte y otros espacios de valor patrimonial, según ha destacado el Gobierno regional en un comunicado.

Así, durante casi tres meses, especialistas en patrimonio cultural explicarán a los participantes la historia de los edificios, sus principales transformaciones arquitectónicas y el papel desempeñado a lo largo de los siglos por sus propietarios y por las instituciones que los ocupan.

Muchos de estos inmuebles, concebidos originalmente como residencias nobiliarias, albergan actualmente embajadas, academias, fundaciones y otras entidades. Desde su creación, el programa ha permitido acercar este patrimonio a más de 103.000 visitantes.

Nuevos palacios

La principal novedad de esta edición es la incorporación de un nuevo edificio histórico. Se trata del Palacio de Goyeneche, diseñado hacia 1722 por José Benito de Churriguera para Juan de Goyeneche y considerado uno de los mejores ejemplos de la arquitectura barroca civil madrileña.

El palacio alberga desde 1773 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, después de la reforma dirigida por Diego de Villanueva, y conserva un destacado patrimonio artístico relacionado con la historia de esta institución.

El Palacio del marqués de Amboage en Madrid. CAM

También abrirá sus puertas por primera vez dentro del programa el Palacio de Uceda, coincidiendo con la conmemoración del quinto centenario del Consejo de Estado.

Conocido históricamente como Palacio de los Consejos, fue uno de los edificios civiles más importantes del Madrid de los Austrias y llegó a ser considerado el inmueble más relevante de la ciudad después del antiguo Alcázar Real.

El programa incluirá asimismo algunos de los principales exponentes del patrimonio palaciego madrileño, como los palacios de Buenavista, Liria, Infante Don Luis, Fernán Núñez, Santoña, Marqués de Villafranca, Zurbano, Condesa de Adanero, Parque Florido y Godoy...

Se trata de edificios emblemáticos y testigos de buena parte de la historia de Madrid, pues entre sus paredes vivieron importantes nobles, ministros y monarcas a lo largo de los siglos.

Muchos de ellos se han reconvertido en sedes de fundaciones, ministerios o embajadas de otros países. La mayoría se encuentran en la capital, aunque también hay alguno en municipios como Torrejón de Ardoz.