La F-1 más exclusiva toma Madrid: de pases VIP por 5.000 € a banquetes con 20 estrellas Michelin, 'afterparties' y arte

La Azotea, situada en la curva 'La Monumental' del circuito, es una espectacular estructura de cuatro plantas, donde se encuentra una de las experiencias VIP. Match Hospitality

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid acogerá el Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 con un circuito urbano en IFEMA y una oferta de experiencias VIP sin precedentes. Se ofrecerán 12 experiencias VIP en siete recintos distintos, que incluyen banquetes de chefs con más de 20 estrellas Michelin, terrazas panorámicas, afterparties y arte en vivo. Los precios de los pases VIP oscilan entre 600 y 5.000 euros, con opciones agotadas como el exclusivo Club 91 y propuestas para todos los perfiles, desde familias hasta celebrities. El evento fusionará motor, alta gastronomía y arte contemporáneo, con sesiones de pintura en vivo de destacados artistas españoles y obras disponibles para la venta durante el Gran Premio.

Madrid calienta motores para el Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026.

Del 11 al 13 de septiembre, el circuito urbano de Madring, construido en el recinto de IFEMA, no solo albergará una cita histórica del motor, sino que desplegará una auténtica revolución en el concepto del ocio y la hospitalidad de máximo lujo.

El programa, distribuido alrededor de todo el recorrido, busca situar a la capital en la cima mundial de las experiencias VIP.

Podium Stands Bar, uno de los espacios VIP del circuito. Match Hospitality

Con un total de 12 experiencias agrupadas en siete grandes recintos marcadamente diferenciados, la propuesta fusiona el universo de las carreras con la cocina de chefs galardonados con más de 20 estrellas Michelin, sesiones de arte en vivo y en directo, terrazas panorámicas al circuito y fiestas afterparty.

Todo bajo un rango de precios que abarca desde los pases más accesibles de unos 600 euros hasta los 5.000 euros del codiciado Club 91, cuyas entradas ya se han agotado por completo.

Vistas desde el codiciado Club 91, cuyas entradas ya se han agotado por completo. Match Hospitality

Las siete experiencias VIP de Madring han sido concebidas por Match Hospitality, proveedor oficial y exclusivo del Official Hospitality del circuito con bagaje en cuatro Mundiales de FIFA y Silverstone.

Para dar respuesta a todo tipo de públicos —desde jóvenes entusiastas del motor hasta celebrities, familias o altos directivos—, Madring ha diseñado un abanico donde la alta cocina, el entretenimiento y el 'todo incluido' son el hilo conductor:

Club 91 : Es la joya de la corona y el espacio más selecto de todo el circuito. Ocupa una estructura de dos pisos en plena recta principal con lounge y un rooftop panorámico sobre la meta. Sus 2.500 invitados —con entradas agotadas que alcanzaban hasta los 5.000 euros— disfrutarán de una propuesta insuperable: un recorrido por estaciones a cargo de seis chefs con 13 estrellas Michelin. Entre ellos figuran Quique Dacosta (Quique Dacosta***), Iván Cerdeño (Iván Cerdeño**), Paco Pérez (Miramar**, Enoteca** y Arco*), Coco Montes (Pabú*), Rodrigo de la Calle (El Invernadero* y estrella verde) y Lucía Freitas (A Tafona*). Todo con barra libre de champán Moët & Chandon y sumillería privada.

: Es la joya de la corona y el espacio más selecto de todo el circuito. Ocupa una estructura de dos pisos en plena recta principal con lounge y un rooftop panorámico sobre la meta. Sus 2.500 invitados —con entradas agotadas que alcanzaban hasta los 5.000 euros— disfrutarán de una propuesta insuperable: un recorrido por estaciones a cargo de seis chefs con 13 estrellas Michelin. Entre ellos figuran Quique Dacosta (Quique Dacosta***), Iván Cerdeño (Iván Cerdeño**), Paco Pérez (Miramar**, Enoteca** y Arco*), Coco Montes (Pabú*), Rodrigo de la Calle (El Invernadero* y estrella verde) y Lucía Freitas (A Tafona*). Todo con barra libre de champán Moët & Chandon y sumillería privada. La Azotea : Situada en la curva 'La Monumental' del circuito, es una espectacular estructura de cuatro plantas con terraza superior, vistas privilegiadas, áreas lounge y un exclusivo afterparty desde el sábado por la tarde. Su alineación culinaria reúne a algunos de los grandes nombres de Madrid: Hugo Muñoz (Ugo Chan*), Mario Sandoval (Coque**), Javier Sanz y Juan Sahuquillo (Cebo*), Javier Bonet (Sala de Despiece), Roberto Ruiz (Barracuda MX), Gianni Pinto (Noi) y Benito Gómez (Bardal**), rematados por la alta repostería de Jordi Roca (Rocambolesc) y Oriol Balaguer. Entradas desde unos 3.500 euros.

: Situada en la curva 'La Monumental' del circuito, es una espectacular estructura de cuatro plantas con terraza superior, vistas privilegiadas, áreas lounge y un exclusivo afterparty desde el sábado por la tarde. Su alineación culinaria reúne a algunos de los grandes nombres de Madrid: Hugo Muñoz (Ugo Chan*), Mario Sandoval (Coque**), Javier Sanz y Juan Sahuquillo (Cebo*), Javier Bonet (Sala de Despiece), Roberto Ruiz (Barracuda MX), Gianni Pinto (Noi) y Benito Gómez (Bardal**), rematados por la alta repostería de Jordi Roca (Rocambolesc) y Oriol Balaguer. Entradas desde unos 3.500 euros. Podium Stand: Ubicado en la planta baja del edificio del Club 91 y con grada propia frente al podio y la línea de meta, es el espacio VIP perfecto para los jóvenes más fanáticos y apasionados de la F1. En un ambiente informal de mercado gastronómico, el chef madrileño con dos estrellas Michelin, Paco Roncero, ha ideado un concepto basado en las tapas castizas reinterpretadas desde su mirada de autor. Entradas disponibles desde aproximadamente 665 euros a los 2.700.

Ubicado en la planta baja del edificio del Club 91 y con grada propia frente al podio y la línea de meta, es el espacio VIP perfecto para los jóvenes más fanáticos y apasionados de la F1. En un ambiente informal de mercado gastronómico, el chef madrileño con dos estrellas Michelin, Paco Roncero, ha ideado un concepto basado en las tapas castizas reinterpretadas desde su mirada de autor. Entradas disponibles desde aproximadamente 665 euros a los 2.700. Ignition Clu b : Se encuentra en el punto técnico de frenada y adelantamiento de las Curvas 13 y 14. Su propuesta combina restauración con cocina internacional de alta gama, servicio sentado, barra libre de bebidas como cócteles, licores y cava, además de DJ, simuladores y charlas con leyendas de la F1. Este espacio es ideal para jóvenes apasionados del moto. Las entradas van desde los 822 euros a los 2.500.

Se encuentra en el punto técnico de frenada y adelantamiento de las Curvas 13 y 14. Su propuesta combina restauración con cocina internacional de alta gama, servicio sentado, barra libre de bebidas como cócteles, licores y cava, además de DJ, simuladores y charlas con leyendas de la F1. Este espacio es ideal para jóvenes apasionados del moto. Las entradas van desde los 822 euros a los 2.500. El Mirador: Situado al aire libre también en la zona de 'La Monumental' (Curva 12). Su concepto se inspira en un beach club enérgico con DJs internacionales en directo, food trucks selectos, tapas gourmet y cócteles de autor. Ofrece pase a la grada VIP de El Mirador. Entradas desde unos 2.500 a 3.025 euros.

Situado al aire libre también en la zona de 'La Monumental' (Curva 12). Su concepto se inspira en un beach club enérgico con DJs internacionales en directo, food trucks selectos, tapas gourmet y cócteles de autor. Ofrece pase a la grada VIP de El Mirador. Entradas desde unos 2.500 a 3.025 euros. Traction Club : Entorno pausado y refinado sobre las curvas traseras (Curva 12) pensado para el networking elegante. Ofrece un enfoque de cocina en vivo centrada en el producto, espacio self-service, food trucks, barra libre y música jazz en directo. Entradas a partir de 600 euros.

Entorno pausado y refinado sobre las curvas traseras (Curva 12) pensado para el networking elegante. Ofrece un enfoque de cocina en vivo centrada en el producto, espacio self-service, food trucks, barra libre y música jazz en directo. Entradas a partir de 600 euros. La Terminal: Un concepto tecnológico al abrigo de un pabellón cubierto dentro de IFEMA (Curvas 18 y 19). Cuenta con un formato tipo mercado con variedad de puestos gastronómicos, zona 'arcade', simuladores y pantallas gigantes, perfecto para acudir en familia o con niños. Entradas desde unos 665 a 1.650 euros.

Los lienzos cobran vida entre el rugir de los motores

La apuesta por la excelencia no acaba en los fogones.

El circuito convertirá sus espacios VIP en una galería de creación contemporánea en vivo.

Obra de Sol Felpeto 'Prost vs Senna'. Cedida por Match Hospitality

Obras de 14 destacados artistas españoles —como Victoria de Liñán, Iván Montaña, Sol Felpeto o Miki Leal— vestirán los pabellones bajo conceptos inspirados en la velocidad, la memoria y el movimiento.

El plato fuerte artístico serán las sesiones de pintura de los artistas en vivo y en directo. Tres creadores pintarán ante el público VIP mientras los coches vuelan sobre el asfalto: Jaime Monge en el Club 91, Mr. Drip en El Mirador y Paul Oz en el Traction Club.

Las piezas creadas durante el Gran Premio podrán ser adquiridas in situ por los asistentes, consolidando la cita de Madrid no solo como un espectáculo deportivo de primer orden, sino como la nueva gran capital de lujo.