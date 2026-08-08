Los Caños vuelven tras 20 años de silencio con nueva música: "Spotify tiene que enterarse de que estamos aquí otra vez"

Las claves

Las claves Generado con IA Los Caños regresan tras 20 años, ahora como dúo formado por Kiko y Juande, sin la participación de Javi. El grupo presenta nuevas canciones, prepara un EP y un disco, y anuncia conciertos en formato acústico y gira con banda. Reconocen los cambios en la industria musical y buscan reconectar con el público y las plataformas digitales como Spotify. Durante su primera etapa, Los Caños lograron discos de oro y platino, y ganaron premios como el Amigo al artista revelación.

Los tejados de Madrid sirven como escenario de fondo para los reencuentros, las bienvenidas, las nuevas oportunidades y, en ocasiones, el regreso a un viejo amor.

Al mismo que han vuelto Kiko y Juande, Los Caños, aunque esta vez sin Javi, el tercer integrante del grupo que fue un fenómeno musical a comienzos de los años 2000.

Desde Niña, piensa en ti y Hoy la vi han pasado más de dos décadas. Durante ese tiempo, cada uno siguió su propio camino hasta que, a finales de 2024, se volvieron a juntar para un concierto y "ver qué pasaba".

Cuenta pendiente

"Llevábamos 20 años debajo de escenarios como Los Caños y echábamos de menos esto", explica Kiko. También sentían que había quedado algo pendiente con sus seguidores: "El final de Los Caños fue un poco raro, no nos despedimos del público. Terminamos el último concierto y el proyecto se paró", reconoce Kiko.

La intención inicial de la vuelta era un solo concierto, pero las entradas se agotaron en apenas 24 horas: "Vimos la oportunidad para que no fuera solamente en una ciudad, de que pudiéramos estar en más sitios", señala Kiko. Y así surgió el concierto de La Riviera del pasado marzo.

JuanDe y Kiko durante la entrevista con EL ESPAÑOL Cristina Villarino EE

Ahora, este regreso no es a tres ya que uno de los integrantes del grupo original, Javi, no participa en esta nueva etapa.

Una ausencia que Kiko y Juande comentan es el resultado de una decisión personal y respetada por ambos: "Siempre hemos tenido la confianza entre los tres para hablar de todo esto. Javi, a nivel personal, no se sentía preparado. Por una situación suya, respetable, no podía continuar en el proyecto".

Kiko asegura que "veía injusto que el proyecto no pudiera seguir", así que mutaron a un dúo: "Creo que es lo que el público se merece, que esto pueda continuar de esta manera".

Y vuelven con canciones nuevas, próximos conciertos, luego un disco.

Número 1

Kiko y Juande y Javi eran unos chavales cuando publicaron su primer disco, aunque confiesan llevaban años ensayando y componiendo: "Desde que teníamos 11 o 12 años estábamos juntos en un local".

Desde aquellos primeros ensayos de carnaval en Cádiz y su paso por una comparsa hasta este nuevo comienzo han vendido más de un millón de discos, varios discos de Oro y Platino. Su primer álbum llegó al número uno de la lista de ventas y permaneció durante meses entre los discos más vendidos.

Kiko y Juande, integrantes de Los Caños Cristina Villarino EE

En 2001 recibieron el Premio Amigo al artista revelación y un año después estuvieron entre los galardonados de los Premios Dial. Un ascenso difícil de asimilar para tres adolescentes y donde el éxito termina sorprendiéndolos: con 20 años tenían tres discos de estudio y un trabajo en directo: "En vez de ir a jugar al parque con los amigos, en vez de hacer las tonterías que se hacen cuando uno es niño, nuestro día a día era ensayar y ensayar, aprender y estudiar música y componer", cuenta Juande.

¿Cambiarían algo si echaran la vista atrás? : "Si hubiéramos cambiado algo, a lo mejor no estaríamos aquí", incluso el parón del grupo forma parte de ese recorrido, agrega Juande.

Una industria diferente

La música que se consume 25 años después se promociona de una forma muy distinta. Ellos publicaban un disco completo y podían pasar semanas antes de conocer la reacción del público. Ahora reciben comentarios casi inmediatamente después del lanzamiento de una canción.

"Hoy en día, con las redes sociales, en el minuto uno ya tienes un reporte de lo que han sentido, de lo que les ha parecido la canción, y eso es muy bonito", señala Juande.

La inmediatez también les provoca cierto vértigo: "Al principio da un poco de miedo por el hecho de cómo van a reaccionar o qué es lo que van a comentar". Kiko añade que esta nueva manera de trabajar obliga a mantenerse "mucho más activo y más en alerta", porque durante los primeros días ya pueden comprobar si una canción está llegando al público.

Kiko y Juande, integrantes de Los Caños Cristina Villarino EE

La parte negativa la encuentran en la rapidez con la que se suceden los lanzamientos: "Es muy triste sacar una canción y sentir a los días que ya es antigua", lamentan.

Aun así, trabajan meses en una canción, cambiando palabras, melodías o temas de producción. De su último EP Planeta Azul llegaron a realizar nueve versiones del tema.: "No podemos escribir por escribir", sostiene Kiko: "Para mostrar canciones que tengan un contenido de verdad potente, no solamente con la historia, sino a nivel musical y creativo, eso tiene que llevar su tiempo".

También deben conseguir que las plataformas digitales vuelvan a reconocerlos: "Ahora estamos subiendo canciones para que Spotify se entere de que estamos aquí otra vez", explica Kiko. "Nosotros llegamos antes que Spotify", añade Juande entre risas. En la plataforma musical tienen a día de hoy casi 130.000 oyentes mensuales.

Cosas de chavales

El éxito les permitió viajar, actuar y aprender de algunos de los principales profesionales de la industria musical. También los obligó a renunciar a muchas experiencias propias de su edad.

Mientras sus amigos estudiaban, pasaban tiempo en el barrio o disfrutaban de una adolescencia más al uso, ellos daban conciertos, atendían a medios y tenían responsabilidades de adultos: "Hemos perdido muchas cosas de una vida normal, de un chaval" , admite Juande.

Ahora viven cada momento de otra manera, han bajado un cambio: "Antes esta era una entrevista más". Ahora lo disfrutan con más tranquilidad, en una terraza con vistas a los tejados madrileños.

Juande no duda cuando elige un lugar de la capital: Malasaña. Recuerda sus bares, las tardes por la zona y ahora los paseos por la calle Fuencarral para comprar ropa para los conciertos. Para Kiko, si tiene que elegir uno, el parque de El Retiro es su lugar.

Kiko y Juande, integrantes de Los Caños Cristina Villarino EE

Rebuscando en el baúl de los recuerdos aparece la calle Fortuny, donde se encontraban los estudios en los que grabaron su primer trabajo con Alejo Stivel, del grupo Tequila.

Durante aquellas sesiones coincidieron con algunos de los artistas a los que admiraban: "Había un artista primero, luego nosotros y luego Joaquín Sabina por la noche, muy fuerte", recuerdan.

Formato acústico

El próximo encuentro de Los Caños con el público madrileño será el 5 de noviembre en la sala Galileo Galilei. Kiko y Juande han elegido un formato acústico en donde presentarán sus nuevas canciones y tocarán las de antaño.

La intención es interpretar los nuevos temas "al desnudo, como son de verdad" y poder observar desde el escenario la reacción del público: "El acústico es diferente. Tiene su magia y tiene ese contacto que es lo que a nosotros nos gusta".

El grupo también prepara un primer EP que se publicará a finales de año y un disco previsto para la primavera del próximo año. Después llegará una gira con banda en la que convivirán las canciones nuevas con los temas que marcaron su primera etapa.

La gira anterior les permitió comprobar que entre el público no solo estaban quienes escuchaban a Los Caños hace 20 años. También encontraron a los hijos de aquellos seguidores. Luego de agotar las 3500 entradas en Sevilla, cuentan que por el grupo de WhatsApp comentaban : "Tío, que hemos vendido".

Aquella noche empezaron a pensar que quizá habían esperado demasiado para volver. Ahora están de regreso y confiesan: "es lo que cuenta".