La tienda con precios de hace 10 años: sus bocadillos a 1,5 euros, los "más baratos de Madrid y largos como un brazo"

Montaje de los bocadillos y la dueña del local. @aviles_av Tik Tok

Las claves

Las claves Generado con IA La tienda Jamón & Jamón en Getafe vende bocadillos de gran tamaño a solo 1,50 euros, manteniendo precios de hace una década. El local es conocido por ofrecer hasta nueve variedades de bocadillos calientes y clásicos fríos, preparados al momento. Además de bocadillos, la tienda funciona como ultramarinos de barrio, con productos extremeños y artículos de primera necesidad. Jamón & Jamón también realiza pedidos a domicilio y su bocadillo estrella incluye bebida por solo 2,50 euros.

Con la inflación, el encarecimiento de las materias primas y, en general, lo caro que está Madrid, encontrar restaurantes y tiendas que mantengan los precios de hace una década es una misión casi imposible. Sin embargo, todavía queda un rincón en la Comunidad de Madrid que conserva sus antiguas tarifas intactas.

Es como si se hubiera parado el tiempo en este establecimiento que vende bocadillos, de generosas proporciones, a tan solo 1,50 euros la unidad.

"Los bocadillos más baratos de Madrid", aseguraba Miguel Ángel Avilés López, un tiktoker que ha dado a conocer recientemente este lugar en uno de sus vídeos virales.

Jamón & Jamón: sabor extremeño en Getafe

Este templo del ahorro se ubica en el municipio de Getafe, al sur de la capital, concretamente en Jamón & Jamón (Avenida de las Ciudades, número 96). Se trata de una tienda especializada en producto extremeño con un mostrador de charcutería repleto de jamones, quesos, lomos, chorizos y todo tipo de embutidos de la región vecina.

Además, cumple a la perfección su función de ultramarinos de barrio, al contar con latas, conservas de legumbres, salsas, pasta, aceite y otros artículos de primera necesidad. Por tanto, funciona de manera similar a un mercado tradicional y mantiene un horario idéntico: el local abre todos los días, pero solo de 9:00 a 15:00 horas.

Bocadillos gigantes a precios de hace diez años

La oferta estrella la definene sus clientes en las reseñas como "imbatible": un bocadillo con bebida cuesta 2,50 euros y, si lo prefieres sin ella, solo 1,50 euros. "Son de largos como mi brazo", comentaba el joven creador de contenido que acudió a probarlos.

En Jamón & Jamón los preparan al momento y ofrecen opciones tanto frías como calientes. Entre estas últimas destacan los de:

Bacon

Tortilla

Magreta

Salchicha

Lacón, chistorra o morcilla

Minutejos y paninis

Hasta nueve variedades calientes diferentes que se suman a los clásicos fríos, elaborados con todo su catálogo de embutidos y fiambres (jamón, lomo, chorizo, salchichón, mortadela o chopped), además de opciones como el de chicharrones, el vegetal de pollo y el vegetal de atún. Por si fuera poco, el negocio también realiza pedidos a domicilio y lleva la compra directamente a casa de los vecinos.

El bocadillo, elaborado con prácticamente una barra de pan completa, en Jamón & Jamón todavía lo venden a 1,50 euros, como si la crisis del coste de vida nunca hubiera llamado a su puerta.