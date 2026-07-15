La piscina en la azotea del hotel más grande de Madrid en la Gran Vía abrirá por la noches para todos los públicos

Las claves

Las claves Generado con IA El Hotel Emperador de la Gran Vía abre su piscina en la azotea por las noches para todos los públicos con el nuevo Night Pass. El Night Pass estará disponible en fechas seleccionadas de julio y agosto, de 19:00 a 23:00, por 55 euros e incluye acceso, toalla, tumbona y un Aperol. La experiencia puede ampliarse con cena en el Sky Bar y coctelería premium, ofreciendo un plan completo y sofisticado en pleno centro de Madrid. La piscina es la más grande de los hoteles de la capital y cuenta con zona chill-out y camas balinesas, ideal para disfrutar del skyline madrileño.

Llega el verano a Madrid y los días se vuelven cada vez más intensos. Sin embargo, este año nace una solución definitiva para afrontar el calor con sofisticación: el Night Pass. Esta novedad única del Hotel Emperador permite acceder a su icónica piscina ubicada en el rooftop –famoso por sus vistas 360º al skyline madrileño– en un horario nocturno diseñado para disfrutar de todo aquello que por el día la rutina no permite y aprovechar cuando la temperatura desciende y la paz aumenta.

En pleno corazón de la Gran Vía, el Night Pass de la piscina se convierte en el aliado perfecto para este verano: un espacio con zona chill-out, camas balinesas y la piscina de hotel más grande de la capital; el lugar definitivo donde redescubrir la ciudad cada noche.

El Night Pass del Hotel Emperador incluye dos modalidades para disfrutar. La primera es el Day Pass (entre las 10:00 y las 21:00 horas), que tiene un precio de 72 euros de lunes a jueves y 87 euros de viernes a domingo (bajo reserva previa).

El Night Pass, en cambio, se hará en fechas concretas: miércoles 15 de julio, miércoles 29 de julio, miércoles 5 de agosto y miércoles 19 de agosto, de 19:00 a 23:00 horas.

En estas sesiones nocturnas, el precio será de 55 euros e incluirá acceso al rooftop, toalla, tumbona y un Aperol, en una propuesta más desenfadada que convierte la experiencia nocturna en un plan estival dentro de la capital.

El Night Pass puede completarse con una cena en el propio Sky Bar, ampliando la experiencia más allá del acceso al rooftop y convirtiéndola en un plan gastronómico completo en altura.

El menú propone desde tapas creativas hasta opciones diseñadas para ocasiones especiales, con elaboraciones pensadas para un público exigente, donde el producto fresco y la cuidada presentación son protagonistas.

La experiencia continúa a medida que avanza la noche, cuando el espacio se transforma en un escenario perfecto para disfrutar de una carta de coctelería premium, con cócteles de autor que reinterpretan clásicos e incorporan propuestas inspiradas en el cine, la música y el arte madrileño.