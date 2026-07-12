El menú del día por 8,50 euros con cachopo, codillo, arroz con bogavante, bebida y postre a pocos minutos de Madrid

El cocinero Antonio de León junto a su equipo en Las Encinas, Alcorcón. Las Encinas

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Las claves Generado con IA Las Encinas, cafetería en Alcorcón, ofrece un menú del día a 8,50 euros, con platos como cachopo, codillo, arroz con bogavante, bebida y postre. El menú varía a diario, incluye cuatro primeros y hasta tres segundos, y se elabora de forma casera por el propio dueño, Antonio de León. Los fines de semana el menú cuesta 10 euros, y hay opción especial de cocido por 12 euros por persona, siempre bajo reserva. El local tiene cocina abierta todo el día, capacidad para 80 personas y opciones económicas en desayunos y copas, aunque se recomienda no fiarse de algunas promociones de cerveza.

En la Avenida de las Retamas, en pleno corazón de Alcorcón, la cafetería, cervecería y restaurante Las Encinas lleva 16 años conquistando a los comensales más ahorradores, y a los amantes de los guisos y la cocina tradicional.

En esta "cafetería de barrio de 110 metros cuadrados" —así la describe a EL ESPAÑOL su dueño— Antonio de León ofrece a sus parroquianos un menú del día a 8,50 euros.

"Los precios que tengo son bastante agresivos porque no tengo proveedores", explica Antonio desde la cocina de Las Encinas, en la que trabaja junto a tres camareros y un ayudante.

"Me muevo en almacenes, como Mercamadrid, donde puedo hacer mayores compras a buen precio. El beneficio no es muy grande, pero sí el que debes de tener, más o menos, y, al mismo tiempo, se lo das al cliente".

Ese margen reducido se traduce en recetas caseras, con menús que varían a diario y que —asegura— "están elaborados con mucho cariño, porque los hago yo y me gusta".

Un menú del día a 8,50 euros, el más barato

De martes a viernes, a partir de la 13:30, Las Encinas despliega su menú de diario con cuatro primeros y hasta tres segundos que cambian según mercado y temporada.

Platos de cuchara como lentejas, fabada o cocido maragato —este último, también, cada miércoles por 8,50 euros. Dos vuelcos con sopa, garbanzos y sus sacramentos— conviven con guisos frescos de verano (arroz con cola de bogavante, judías verdes a la gallega, melón con jamón, espárragos blancos con mayonesa) y con segundos clásicos: chuletas de cordero, solomillo de cerdo a la pimienta con patatas, entrecot de ternera, escalopes, etc.

Codillo, plato que puedes pedir de segundo en el menú con un suplemento. Las Encinas

Si eliges un plato de mayor coste, como su cachopo de la casa o el codillo, el suplemento suele ser de 50 céntimos o un euro.

Los fines de semana, Antonio pone su menú a 10 euros y también tiene un menú especial de cocido, siempre bajo reserva (mínimo dos personas y aviso con 24 horas de antelación).

"El cocido del fin de semana es más abundante, no se lo come una sola persona, y vale 12 euros por cabeza con postre y bebida", detalla.

Y, si prefieres algo más informal, hay bocadillos y raciones abundantes: la especialidad son las patatas bravas (5,75 euros), con su salsa secreta que elabora Antonio; y una hamburguesa doble de carne por 4,75 euros.

En Las Encinas, el día arranca a las 6:30 de la mañana con desayunos al estilo clásico: tostadas con tomate rallado al momento, porras, croissants, bollería, bocadillos, e incluso pequeños pinchos de tortilla a 2,50 euros. El día a veces termina a la una de la madrugada.

La cocina abre de manera ininterrumpida. "Siempre hay un menú, un bocadillo o una ración que dar. Sin comer no se queda nadie". Además, tiene parking gratuito para sus clientes.

Con capacidad para 44 comensales en sala y otras 36 plazas en terraza, este rincón de la hostelería popular puede servir en invierno unos 50 menús diarios y el récord de cocidos alcanza los 72 en un mismo servicio, con 18 kilos de garbanzos.

La terraza, una parte protegida por una pérgola, se convierte los viernes en el destino favorito de los jóvenes que quieren beber copas a bajo precio. Entre 5 y 5,50 euros el cubata.

En cambio, sobre las otras promociones que ofertan en los carteles de entrada, sobre todo de cerveza, algunos de sus clientes los definen como "publicidad engañosa", por lo que recomiendan no pedirlas.

Como es de imaginar, Las Encinas no es un restaurante de diseño —"Soy reacio a las comidas de la nueva generación. Yo no quiero perder mi tortilla española"—, pero su apuesta por el precio justo le ha hecho ganarse una clientela que llega a través del boca a boca y de la aplicación de Menú del Día de la región, en la que se posiciona como el menú más económico, a 8,50 euros.