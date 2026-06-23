El refugio de Arturo Valls para comer en Madrid: una castiza taberna de 123 años que llevan los bisnietos del creador

Arturo Valls en un restaurante de Madrid en una imagen de archivo. EE

Las claves

Las claves Generado con IA Arturo Valls recomienda dos tabernas emblemáticas de Madrid: Viuda de Vacas, con 123 años de historia, y La Copita Asturiana, abierta desde 1959. Viuda de Vacas destaca por su cocina tradicional madrileña, gestionada por los bisnietos de la fundadora, y ofrece platos como rabo de toro y gallina en pepitoria. La Copita Asturiana, regentada por María y su hija Olga, es famosa por su fabada y cocina casera, con un ambiente familiar y precios asequibles. Más de 60 famosos han compartido sus restaurantes preferidos para la lista de Soletes de la Guía Repsol, destacando la Comunidad de Madrid por su amplia oferta gastronómica.

Más de 60 famosos comparten sus sitios favoritos con la Guía Repsol para dar la bienvenida al verano con sus Soletes, y muchos se encuentran en la Comunidad de Madrid.

En esta edición, 100 Soletes de los famosos se encuentran en la Comunidad de Madrid (98 novedades y dos de ediciones anteriores). De esta forma, es la comunidad con más Soletes seleccionados por los famosos de nuestro país. Esto se debe a que muchos de ellos residen o trabajan en la capital.

El actor Arturo Valls ha dado a conocer sus dos refugios más castizos para comer en la capital. El conocido humorista se mueve entre Viuda de Vacas y La Copita Asturiana, dos antiguas tabernas y tascas familiares que llevan décadas sirviendo auténtica cocina española.

Viuda de Vacas

El primero de ellos es de esos lugares que custodian la historia de la ciudad entre sus paredes, la taberna Viuda de Vacas de 1903. Ubicada en la calle del Águila, su nombre es un emotivo homenaje a Victoria Sastre, la mujer que sacó adelante el negocio a principios del siglo pasado tras enviudar de Segundo Vacas.

Hoy, 123 años y cuatro generaciones después, son sus bisnietos, los hermanos Juan Carlos y Javier Cánovas Vacas, quienes mantienen encendido el legado familiar, despachando hospitalidad y recetas centenarias a partes iguales.

En su castiza carta brillan con luz propia un rabo de toro, unos callos a la madrileña y la ya casi extinta gallina en pepitoria. Mención especial merecen también sus alcachofas fritas y judiones.

Comer en esta acogedora embajada de la tradición madrileña suele salir por un ticket medio de entre 25 y 35 euros.

La Copita Asturiana

La otra recomendación de Arturo Valls está en pleno corazón de La Latina, concretamente en la calle de Tabernillas. Allí se encuentra La Copita Asturiana desde 1959, un templo del buen comer que es pura resistencia frente a las modas pasajeras.

Hablar de La Copita Asturiana es hablar de María y Pepe, un matrimonio que ha consagrado su vida a traer el norte a la capital. Ella, natural de Luarca, lleva gobernando los fogones desde los 16 años con una mano prodigiosa para la cocina de chup-chup.

En esta tasca, que cumple 67 años abierta, sigue María, acompañada por su hija Olga, desde 2018 al frente del negocio.

Solo abren a mediodía (y los sábados descansan), lo que le hace a veces imprescindible reservar.

Aquí se viene a disfrutar de la cocina de la abuela, de raciones abundantes y honestas. El indiscutible rey de la comanda es su fabada asturiana, escoltada muy de cerca por unas fabes con almejas, los callos con garbanzos y su cachopo.

El broche de oro lo pone su mítico arroz con leche. El ticket medio se mueve entre los 20 y 30 euros por comensal.

Otras recomendaciones

Por otro lado, el grupo musical Alcalá Norte apunta a las recomendaciones madrileñas a Antonio, Blanco y Crítico. La cantante Anni B Sweet suma a la lista Cuarenta, en Aranjuez.

El actor Hovik Keuchkerian escoge Varela, en Alpedrete. El humorista José Mota divide sus preferencias entre Peregrino, en Madrid, y Silk, en Alcobendas.

El humorista Pablo Carbonell elige Las Cubas, en El Molar, mientras que la actriz Toni Acosta se inclina por Central Mexicana, en Pozuelo de Alarcón.

Los lugares preferidos de la actriz Sara Escudero en la Comunidad de Madrid son Arcadia, en San Lorenzo de El Escorial, y La Huerta de Funky Castizo, ubicado en la capital.

Para el músico Antonio Carmona, la opción es Kiosco Moret. La banda Café Quijano tiene claro su sitio: Parole.

El presentador Carlos Sobera no duda en Etiqueta Negra. La actriz Clara Alvarado, por su parte, reparte sus preferencias entre Bucólico, Café del Nuncio, La Tortilla Castiza, Malacatín, Rut Café y Sambu's Coffee.

El humorista Dani Mateo va a menudo a Casa Benigna y el grupo Dorian selecciona a Barrutia y el 9.

La escritora Elvira Lindo elige Ganz Wine Bar, mientras que Elvira Sastre prefiere Casa Cometa y El Rincón de Pangpang. El grupo Fangoria se queda con Home Burger y Zara.

Los actores Fele Martínez y Miguel Maldonado coinciden en Los Tiernos. El presentador Ion Aramendi tiene un amplio listado de favoritos: las tres Pacifico Smash Burger (Conde de Xiquena, Don Pedro y Serrano), Sa Vida y las dos Vinology (Conde de Aranda y Zurbano).

La actriz Irene Escolar recomienda El Perro de Pavlov, La Colmada, María Pandora, La Estrella y Pizza Posta. La presentadora Isabel Jiménez se inclina por Cofi Madrid y Keli.

El diseñador Juan Duyos elige Dratar, La Taberna de Ángel Sierra y Macera. Los escritores y actores Juan Gómez Jurado, Marc Giró y Natalia de Molina coinciden en La Fisna (Solete de verano 2021), en Madrid también, mientras que Juan Gómez Jurado repite junto a Modesto Lomba en La Duquesita (Solete de otoño 2023).

La escritora Lana Corujo se decanta por Malpica. La actriz y cantante Leonor Watling tiene una larga lista de favoritos en la capital: El Café de los Austrias, La Vecinita, Madrid & Darracot y las cuatro Mistura (Goya, Jacinto Benavente, La Latina y Malasaña).

La artista Lita Cabellut elige La Mallorquina, mientras que el presentador Marc Giró suma además La Falda de Lavapiés y Teapots. La actriz Marta Hazas reparte sus preferencias entre Armando, Café Murillo, Gran Café Santander, La Fragua de Sebín, Le Tavernier y Rollo Ocho.

La escritora Marta Jiménez Serrano se queda con Casa Gerardo y Obrador San Francisco, mientras que el actor Fele Martínez opta por Café Pavón. El grupo Miss Caffeina tiene como favoritos Cardo y Olivo, Casa Amadeo Los Caracoles, Gelato Lab, Lamiak, O Muiño, Sistema Café y Vesuvio.

El diseñador Modesto Lomba elige Gibraltar, Greek and Shop y Miyama, mientras que la actriz Natalia de Molina se decanta por Devil's Cut, Falafería y Juana La Loca.

El grupo Niña Polaca apunta a Bar Armando, Bar Asociación, De Momento Bar y Pandomè. Sus compañeros de profesión Miss Caffeina y Anni B Sweet coinciden en su recomendación de Marrufo.

Por su parte, el grupo Sexy Zebras elige Annapurna Tandoori, Casa Florencio, Llorsan y Miguel Ángel. El jugador de pádel Paquito Navarro selecciona Can Viu y Con Amor.

El actor Pepón Nieto se decanta por El Bonanno, y la artista Samantha Hudson reparte sus preferencias entre La Taquería de Birra Comendadoras, Romero Verde, Santamaría y Vira Vira.

Por último, la presentadora Verónica Dulanto cierra la lista con The Sippers Coffee y Picalagartos.

Listado de nuevos Soletes en la Comunidad de Madrid Antonio | Recomendado por: Alcalá Norte | Localidad: Madrid (Madrid)

| Alcalá Norte | Madrid (Madrid) Blanco | Recomendado por: Alcalá Norte | Localidad: Madrid (Madrid)

| Alcalá Norte | Madrid (Madrid) Crítico | Recomendado por: Alcalá Norte | Localidad: Madrid (Madrid)

| Alcalá Norte | Madrid (Madrid) La Plaza | Recomendado por: Alcalá Norte | Localidad: Torrelaguna (Madrid)

| Alcalá Norte | Torrelaguna (Madrid) Cuarenta | Recomendado por: Anni B Sweet | Localidad: Aranjuez (Madrid)

| Anni B Sweet | Aranjuez (Madrid) Kiosco Moret | Recomendado por: Antonio Carmona | Localidad: Madrid (Madrid)

| Antonio Carmona | Madrid (Madrid) La Copita Asturiana | Recomendado por: Arturo Valls | Localidad: Madrid (Madrid)

| Arturo Valls | Madrid (Madrid) Viuda de Vacas | Recomendado por: Arturo Valls | Localidad: Madrid (Madrid)

| Arturo Valls | Madrid (Madrid) Parole | Recomendado por: Café Quijano | Localidad: Madrid (Madrid)

| Café Quijano | Madrid (Madrid) Etiqueta Negra | Recomendado por: Carlos Sobera | Localidad: Madrid (Madrid)

| Carlos Sobera | Madrid (Madrid) Bucólico | Recomendado por: Clara Alvarado | Localidad: Madrid (Madrid)

| Clara Alvarado | Madrid (Madrid) Café del Nuncio | Recomendado por: Clara Alvarado | Localidad: Madrid (Madrid)

| Clara Alvarado | Madrid (Madrid) La Tortilla Castiza | Recomendado por: Clara Alvarado | Localidad: Madrid (Madrid)

| Clara Alvarado | Madrid (Madrid) Malacatín | Recomendado por: Clara Alvarado | Localidad: Madrid (Madrid)

| Clara Alvarado | Madrid (Madrid) Rut Café | Recomendado por: Clara Alvarado | Localidad: Madrid (Madrid)

| Clara Alvarado | Madrid (Madrid) Sambu's Coffee | Recomendado por: Clara Alvarado | Localidad: Madrid (Madrid)

| Clara Alvarado | Madrid (Madrid) Casa Benigna | Recomendado por: Dani Mateo | Localidad: Madrid (Madrid)

| Dani Mateo | Madrid (Madrid) Barrutia y el 9 | Recomendado por: Dorian | Localidad: Madrid (Madrid)

| Dorian | Madrid (Madrid) Ganz Wine Bar | Recomendado por: Elvira Lindo | Localidad: Madrid (Madrid)

| Elvira Lindo | Madrid (Madrid) Casa Cometa | Recomendado por: Elvira Sastre | Localidad: Madrid (Madrid)

| Elvira Sastre | Madrid (Madrid) El Rincón de Pangpang | Recomendado por: Elvira Sastre | Localidad: Madrid (Madrid)

| Elvira Sastre | Madrid (Madrid) Home Burger | Recomendado por: Fangoria | Localidad: Madrid (Madrid)

| Fangoria | Madrid (Madrid) Zara | Recomendado por: Fangoria | Localidad: Madrid (Madrid)

| Fangoria | Madrid (Madrid) Los Tiernos | Recomendado por: Fele Martínez y Miguel Maldonado | Localidad: Madrid (Madrid)

| Fele Martínez y Miguel Maldonado | Madrid (Madrid) Varela | Recomendado por: Hovik Keuchkerian | Localidad: Alpedrete (Madrid)

| Hovik Keuchkerian | Alpedrete (Madrid) Pacifico Smash Burger - Conde de Xiquena | Recomendado por: Ion Aramendi | Localidad: Madrid (Madrid)

| Ion Aramendi | Madrid (Madrid) Pacifico Smash Burger - Don Pedro | Recomendado por: Ion Aramendi | Localidad: Madrid (Madrid)

| Ion Aramendi | Madrid (Madrid) Pacifico Smash Burger - Serrano | Recomendado por: Ion Aramendi | Localidad: Madrid (Madrid)

| Ion Aramendi | Madrid (Madrid) Sa Vida | Recomendado por: Ion Aramendi | Localidad: Madrid (Madrid)

| Ion Aramendi | Madrid (Madrid) Vinology - Conde de Aranda | Recomendado por: Ion Aramendi | Localidad: Madrid (Madrid)

| Ion Aramendi | Madrid (Madrid) Vinology - Zurbano | Recomendado por: Ion Aramendi | Localidad: Madrid (Madrid)

| Ion Aramendi | Madrid (Madrid) El Perro de Pavlov | Recomendado por: Irene Escolar | Localidad: Madrid (Madrid)

| Irene Escolar | Madrid (Madrid) La Colmada | Recomendado por: Irene Escolar | Localidad: Madrid (Madrid)

| Irene Escolar | Madrid (Madrid) María Pandora | Recomendado por: Irene Escolar | Localidad: Madrid (Madrid)

| Irene Escolar | Madrid (Madrid) La Estrella | Recomendado por: Irene Escolar | Localidad: Madrid (Madrid)

| Irene Escolar | Madrid (Madrid) Pizza Posta | Recomendado por: Irene Escolar | Localidad: Madrid (Madrid)

| Irene Escolar | Madrid (Madrid) Cofi Madrid | Recomendado por: Isabel Jiménez | Localidad: Madrid (Madrid)

| Isabel Jiménez | Madrid (Madrid) Keli | Recomendado por: Isabel Jiménez | Localidad: Madrid (Madrid)

| Isabel Jiménez | Madrid (Madrid) Peregrino | Recomendado por: José Mota | Localidad: Madrid (Madrid)

| José Mota | Madrid (Madrid) Silk | Recomendado por: José Mota | Localidad: Alcobendas (Madrid)

| José Mota | Alcobendas (Madrid) Dratar | Recomendado por: Juan Duyos | Localidad: Madrid (Madrid)

| Juan Duyos | Madrid (Madrid) La Taberna de Ángel Sierra | Recomendado por: Juan Duyos | Localidad: Madrid (Madrid)

| Juan Duyos | Madrid (Madrid) Macera | Recomendado por: Juan Duyos | Localidad: Madrid (Madrid)

| Juan Duyos | Madrid (Madrid) La Fisna | Recomendado por: Juan Gómez Jurado, Marc Giró y Natalia de Molina | Estado: Existente | Localidad: Madrid (Madrid)

| Juan Gómez Jurado, Marc Giró y Natalia de Molina | Existente | Madrid (Madrid) La Duquesita | Recomendado por: Juan Gómez Jurado y Modesto Lomba | Estado: Existente | Localidad: Madrid (Madrid)

| Juan Gómez Jurado y Modesto Lomba | Existente | Madrid (Madrid) Malpica | Recomendado por: Lana Corujo | Localidad: Madrid (Madrid)

| Lana Corujo | Madrid (Madrid) El Café de los Austrias | Recomendado por: Leonor Watling | Localidad: Madrid (Madrid)

| Leonor Watling | Madrid (Madrid) La Vecinita | Recomendado por: Leonor Watling | Localidad: Madrid (Madrid)

| Leonor Watling | Madrid (Madrid) Madrid & Darracot | Recomendado por: Leonor Watling | Localidad: Madrid (Madrid)

| Leonor Watling | Madrid (Madrid) Mistura - Goya | Recomendado por: Leonor Watling | Localidad: Madrid (Madrid)

| Leonor Watling | Madrid (Madrid) Mistura - Jacinto Benavente | Recomendado por: Leonor Watling | Localidad: Madrid (Madrid)

| Leonor Watling | Madrid (Madrid) Mistura - La Latina | Recomendado por: Leonor Watling | Localidad: Madrid (Madrid)

| Leonor Watling | Madrid (Madrid) Mistura - Malasaña | Recomendado por: Leonor Watling | Localidad: Madrid (Madrid)

| Leonor Watling | Madrid (Madrid) La Mallorquina | Recomendado por: Lita Cabellut | Localidad: Madrid (Madrid)

| Lita Cabellut | Madrid (Madrid) La Falda de Lavapiés | Recomendado por: Marc Giró | Localidad: Madrid (Madrid)

| Marc Giró | Madrid (Madrid) Teapots | Recomendado por: Marc Giró | Localidad: Madrid (Madrid)

| Marc Giró | Madrid (Madrid) Armando | Recomendado por: Marta Hazas | Localidad: Madrid (Madrid)

| Marta Hazas | Madrid (Madrid) Café Murillo | Recomendado por: Marta Hazas | Localidad: Madrid (Madrid)

| Marta Hazas | Madrid (Madrid) Gran Café Santander | Recomendado por: Marta Hazas | Localidad: Madrid (Madrid)

| Marta Hazas | Madrid (Madrid) La Fragua de Sebín | Recomendado por: Marta Hazas | Localidad: Madrid (Madrid)

| Marta Hazas | Madrid (Madrid) Le Tavernier | Recomendado por: Marta Hazas | Localidad: Madrid (Madrid)

| Marta Hazas | Madrid (Madrid) Rollo Ocho | Recomendado por: Marta Hazas | Localidad: Madrid (Madrid)

| Marta Hazas | Madrid (Madrid) Picalagartos | Recomendado por: Marta Hazas y Verónica Dulanto | Localidad: Madrid (Madrid)

| Marta Hazas y Verónica Dulanto | Madrid (Madrid) Casa Gerardo | Recomendado por: Marta Jiménez Serrano | Localidad: Madrid (Madrid)

| Marta Jiménez Serrano | Madrid (Madrid) Obrador San Francisco | Recomendado por: Marta Jiménez Serrano | Localidad: Madrid (Madrid)

| Marta Jiménez Serrano | Madrid (Madrid) Café Pavón | Recomendado por: Marta Jiménez Serrano y Fele Martínez | Localidad: Madrid (Madrid)

| Marta Jiménez Serrano y Fele Martínez | Madrid (Madrid) Cardo y Olivo | Recomendado por: Miss Caffeina | Localidad: Madrid (Madrid)

| Miss Caffeina | Madrid (Madrid) Casa Amadeo Los Caracoles | Recomendado por: Miss Caffeina | Localidad: Madrid (Madrid)

| Miss Caffeina | Madrid (Madrid) Gelato Lab | Recomendado por: Miss Caffeina | Localidad: Madrid (Madrid)

| Miss Caffeina | Madrid (Madrid) Lamiak | Recomendado por: Miss Caffeina | Localidad: Madrid (Madrid)

| Miss Caffeina | Madrid (Madrid) O Muiño | Recomendado por: Miss Caffeina | Localidad: Madrid (Madrid)

| Miss Caffeina | Madrid (Madrid) Sistema Café | Recomendado por: Miss Caffeina | Localidad: Madrid (Madrid)

| Miss Caffeina | Madrid (Madrid) Vesuvio | Recomendado por: Miss Caffeina | Localidad: Madrid (Madrid)

| Miss Caffeina | Madrid (Madrid) Gibraltar | Recomendado por: Modesto Lomba | Localidad: Madrid (Madrid)

| Modesto Lomba | Madrid (Madrid) Greek and Shop | Recomendado por: Modesto Lomba | Localidad: Madrid (Madrid)

| Modesto Lomba | Madrid (Madrid) Miyama | Recomendado por: Modesto Lomba | Localidad: Madrid (Madrid)

| Modesto Lomba | Madrid (Madrid) Devil's Cut | Recomendado por: Natalia de Molina | Localidad: Madrid (Madrid)

| Natalia de Molina | Madrid (Madrid) Falafería | Recomendado por: Natalia de Molina | Localidad: Madrid (Madrid)

| Natalia de Molina | Madrid (Madrid) Juana La Loca | Recomendado por: Natalia de Molina | Localidad: Madrid (Madrid)

| Natalia de Molina | Madrid (Madrid) Bar Armando | Recomendado por: Niña Polaca | Localidad: Madrid (Madrid)

| Niña Polaca | Madrid (Madrid) Bar Asociación | Recomendado por: Niña Polaca | Localidad: Madrid (Madrid)

| Niña Polaca | Madrid (Madrid) De Momento Bar | Recomendado por: Niña Polaca | Localidad: Madrid (Madrid)

| Niña Polaca | Madrid (Madrid) Pandomè | Recomendado por: Niña Polaca | Localidad: Madrid (Madrid)

| Niña Polaca | Madrid (Madrid) Marrufo | Recomendado por: Niña Polaca, Miss Caffeina y Anni B Sweet | Localidad: Madrid (Madrid)

| Niña Polaca, Miss Caffeina y Anni B Sweet | Madrid (Madrid) Las Cubas | Recomendado por: Pablo Carbonell | Localidad: El Molar (Madrid)

| Pablo Carbonell | El Molar (Madrid) Can Viu | Recomendado por: Paquito Navarro | Localidad: Madrid (Madrid)

| Paquito Navarro | Madrid (Madrid) Con Amor | Recomendado por: Paquito Navarro | Localidad: Madrid (Madrid)

| Paquito Navarro | Madrid (Madrid) El Bonanno | Recomendado por: Pepón Nieto | Localidad: Madrid (Madrid)

| Pepón Nieto | Madrid (Madrid) La Taquería de Birra Comendadoras | Recomendado por: Samantha Hudson | Localidad: Madrid (Madrid)

| Samantha Hudson | Madrid (Madrid) Romero Verde | Recomendado por: Samantha Hudson | Localidad: Madrid (Madrid)

| Samantha Hudson | Madrid (Madrid) Santamaría | Recomendado por: Samantha Hudson | Localidad: Madrid (Madrid)

| Samantha Hudson | Madrid (Madrid) Vira Vira | Recomendado por: Samantha Hudson | Localidad: Madrid (Madrid)

| Samantha Hudson | Madrid (Madrid) Arcadia | Recomendado por: Sara Escudero | Localidad: San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

| Sara Escudero | San Lorenzo de El Escorial (Madrid) La Huerta de Funky Castizo | Recomendado por: Sara Escudero | Localidad: Madrid (Madrid)

| Sara Escudero | Madrid (Madrid) Annapurna Tandoori | Recomendado por: Sexy Zebras | Localidad: Madrid (Madrid)

| Sexy Zebras | Madrid (Madrid) Casa Florencio | Recomendado por: Sexy Zebras | Localidad: Madrid (Madrid)

| Sexy Zebras | Madrid (Madrid) Llorsan | Recomendado por: Sexy Zebras | Localidad: Madrid (Madrid)

| Sexy Zebras | Madrid (Madrid) Miguel Ángel | Recomendado por: Sexy Zebras | Localidad: Madrid (Madrid)

| Sexy Zebras | Madrid (Madrid) Central Mexicana | Recomendado por: Toni Acosta | Localidad: Pozuelo de Alarcón (Madrid)

| Toni Acosta | Pozuelo de Alarcón (Madrid) The Sippers Coffee | Recomendado por: Verónica Dulanto | Localidad: Madrid (Madrid)

¿Qué son los Soletes Guía Repsol?

Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano.

Ya son más de 5.400 las cafeterías, bares, restaurantes, puestos de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas que lucen en la puerta su distintivo amarillo.

La calificación de los Soletes nació en junio de 2021 para apoyar a la hostelería y reconocer a quienes, durante la pandemia, mantuvieron la alegría cotidiana con gestos tan sencillos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, busca constantemente lugares que merecen recibir un Solete, preocupándose de rastrear cada rincón, desde las grandes ciudades hasta las localidades más pequeñas.

En cada edición se identifican Soletes con la garantía de quien conoce de cerca el panorama gastronómico de cada región. Guía Repsol se centra en detectar establecimientos situados fuera de los circuitos habituales, y pone el foco en los secretos mejor guardados del público local.

Todos los establecimientos reconocidos con un Solete, así como aquellos premiados con Soles Repsol, pueden consultarse en la app y la web de Guía Repsol. En el caso de la app, los Soletes brillan especialmente gracias a la posibilidad de geolocalizarlos, guardarlos en favoritos o trazar rutas de viaje en los que visitarlos.

"Todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos. Además, han querido poner en valor esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar y que tanto se merecen un reconocimiento", ha declarado en una nota de prensa María Ritter, directora de Guía Repsol.