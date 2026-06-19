Cancelan todas las fechas del Reggaeton Beach Festival: no se celebraran sus siete festivales por "falta de viabilidad"

Las claves

Las claves Generado con IA El Reggaeton Beach Festival ha cancelado todas las fechas de su edición 2026 en España por falta de viabilidad económica y operativa. La suspensión afecta a siete ciudades, incluida Madrid, donde el festival contaba con una gran base de seguidores. Muchos asistentes ya habían comprado sus entradas y organizado desplazamientos y alojamientos para el evento. La organización ha anunciado que los compradores recibirán información sobre el reembolso de las entradas adquiridas.

Uno de los festivales de música urbana más populares de España no se celebrará este verano.

El Reggaeton Beach Festival (RBF) ha anunciado la cancelación de toda su edición de 2026, una decisión que afecta a todas las ciudades que formaban parte de su gira nacional.

La organización comunicó este miércoles la suspensión completa del evento, que tenía previstas citas en diferentes puntos del país durante el verano

Entre ellas se encontraba Madrid, uno de los lugares habituales del festival en los últimos años.

Cancelación total

Según ha informado la organización, la decisión implica la suspensión de todos los festivales programados bajo la marca Reggaeton Beach Festival durante este año.

La noticia llega cuando muchos asistentes ya habían adquirido sus entradas para algunas de las citas previstas y a pocas semanas del inicio de la temporada de festivales de verano.

Por el momento, los promotores han informado de que los compradores recibirán información sobre el procedimiento para recuperar el importe de las entradas adquiridas.

Las razones

La empresa ha explicado que la decisión la ha tomado la dirección del festival tras analizar la situación global del proyecto.

La nueva administración de la sociedad gestora ha comentado que, tras revisar la situación de la empresa, ha constatado la existencia de circunstancias económicas, financieras y operativas que afectan de forma significativa a la viabilidad del proyecto.

"Como consecuencia de esta situación, la sociedad no se encuentra en disposición de continuar con la gira de 2026 ni de mantener la actividad operativa necesaria para celebrar los eventos previstos", asegura la organización

Uno de los mayores festivales

El Reggaeton Beach Festival se había consolidado durante los últimos años como uno de los principales eventos dedicados a la música latina y urbana en España.

Por sus escenarios han pasado artistas internacionales de primer nivel dentro del género, convirtiéndose en una de las citas más multitudinarias del verano para los aficionados al reguetón.

La marca había extendido su presencia a numerosas ciudades españolas y cada edición reunía a decenas de miles de asistentes.

Asistentes madrileños

La cancelación afecta también al público de Madrid, donde el festival había logrado consolidar una importante base de seguidores.

Muchos asistentes habían comenzado ya a organizar desplazamientos, alojamientos y vacaciones en torno a la celebración del evento, por lo que la suspensión ha generado numerosas reacciones en redes sociales.

La organización no ha detallado por ahora si existe la posibilidad de recuperar el festival en 2027.