Abre una nueva terraza con capacidad para 1.000 personas en el noroeste de Madrid: conciertos, comida y cócteles

Las claves

Las claves Generado con IA Rita's Mirador abrirá el 30 de mayo en el estadio Riyadh Air Metropolitano, ofreciendo conciertos, gastronomía y coctelería. La nueva terraza, impulsada por Grupo Autocines y en colaboración con el Atlético de Madrid, tendrá capacidad para 1.000 personas. El espacio funcionará todos los fines de semana, albergando fiestas, música en directo y será punto de encuentro previo y posterior a eventos del estadio. Entre las primeras actividades destacan conciertos de artistas internacionales como Bad Bunny, reforzando su conexión con grandes eventos de la ciudad.

Madrid suma un nuevo enclave de ocio experiencial con la llegada de Rita’s Mirador, el nuevo espacio impulsado por el Grupo Autocines que se ubicará en la plataforma exterior del Riyadh Air Metropolitano

La apertura está prevista para el próximo 30 de mayo y el recinto funcionará todos los fines de semana con una oferta centrada en música en directo, gastronomía y coctelería.

Con esta nueva propuesta, Grupo Autocines, compañía española dedicada al ocio, la cultura y los eventos, consolida su crecimiento dentro del sector del ocio urbano y refuerza su apuesta en la capital. Además, el proyecto ha contando con la colaboración del Club Atlético de Madrid.

“Esta nueva apuesta se enmarca dentro de nuestra estrategia conjunta de desarrollo de nuevos espacios de ocio vinculados a grandes recintos urbanos”, señalan Cristina Porta y Tamara Istambul, CEOs y fundadoras de Autocine Madrid.

Y añade, “Rita’s Mirador nace con la vocación de convertirse en un nuevo punto de encuentro en la ciudad, un espacio vivo y abierto al público cada fin de semana, donde la música, la gastronomía y el ocio experiencial conviven de manera constante. Queremos que sea un lugar que forme parte del día a día de Madrid, además de un espacio de referencia para los grandes eventos y partidos que se celebren en el estadio”.

Ubicado entre las puertas 16 y 19 del estadio, justo frente a las letras del Atleti, Rita’s Mirador nace como un espacio al aire libre con vistas privilegiadas de la ciudad.

El proyecto acogerá las reconocidas fiestas de día y tardeo de la marca Rita’s, y funcionará también como punto de encuentro previo y posterior a la programación cultural y deportiva del recinto.

Rita's Mirador.

Entre las primeras activaciones previstas destacan propuestas vinculadas a la agenda musical del estadio, incluyendo conciertos de artistas internacionales como Bad Bunny, reforzando así la conexión del espacio con los grandes eventos de la ciudad.

Con capacidad para hasta 1.000 personas, el espacio contará con diferentes ambientes, zonas de restauración, barras, áreas lounge, espacios destinados a programación musical y experiencias inmersivas con actividad todos los fines de semana.

Sobre Autocine

Autocine Madrid nació con la visión de reinventar el ocio en la capital y transformar el concepto tradicional de autocine en una experiencia cultural y de entretenimiento única en Europa. Lo que comenzó como un espacio dedicado al cine al aire libre, hoy se ha consolidado como un referente en Madrid a través de su crecimiento enfocado a aperturas de grandes recintos dedicados al mundo del entretenimiento.

A través de todas sus líneas de negocio y espacios de ocio, la compañía cuenta con su propia promotora de eventos Ritas, capaz de reunir a miles de personas alrededor de la música, la gastronomía y el buen ambiente a través de festivales, fiestas temáticas y eventos culturales.

Además, la apuesta más fuerte en este año ha sido la apertura de The Lenovo GARAGE, un espacio cubierto, climatizado y multidisciplinar creado para albergar conciertos, festivales, eventos corporativos, producciones audiovisuales y grandes experiencias en vivo para más de 5.000 personas.

Gracias a su infraestructura tecnológica y versatilidad, se ha convertido en uno de los espacios multiusos más innovadores de Madrid, reforzando la apuesta de la compañía por la innovación, la sostenibilidad y la creación de eventos de gran formato.