Dora Postigo, la hija de Bimba Bosé que canta a Madrid: "En San Isidro me rompieron el corazón viva. Me fui a llorar"

Las claves

Las claves Generado con IA Dora Postigo, hija de Bimba Bosé y Diego Postigo, lanza su nuevo single 'Feria de Madrid', inspirado en sus vivencias durante las fiestas de San Isidro. La artista busca hacerse un nombre propio en la música, más allá del peso de su reconocido apellido y de la saga Bosé. Ha participado en el Benidorm Fest, protagoniza una película de Achero Mañas y afirma estar en uno de los momentos más creativos de su carrera. Dora destaca su conexión con Madrid y cómo sus experiencias personales en la ciudad influyen en sus canciones y en su identidad artística.

Dora Postigo (Madrid, 2004) siempre ha vivido entre canciones, melodías, notas musicales y focos. No en vano, es la última generación de una de las familias más míticas del mundo del espectáculo en España: los Bosé.

Es hija de la fallecida Bimba Bosé —sobrina del conocido Miguel Bosé— y del también músico y cineasta Diego Postigo. Ahora busca hacerse su propio camino, lejos de ligarse a las etiquetas que puede arrastrar el tener una familia tan reconocida.

"Prefiero no hablar del apellido", afirma durante la entrevista con Madrid Total desde el bar El Brillante. Muy cerca está el lugar donde ensaya para la nueva película de Achero Mañas, Ama.

Y es que en los últimos años no ha parado: hizo su primera película con Paco León en 2022, sacó disco en 2024 y ha participado en el Benidorm Fest de este año. "Soy un poco culo inquieto", expresa riéndose. Ahora, además de rodar el nuevo filme, este miércoles estrena su nuevo single.

Y lo saca nada más terminar las fiestas de San Isidro, pues se trata de un canto a sus raíces: a la capital. Una canción que evoca nostalgia y habla de amores y desamores en la Feria de Madrid, como se llama esta nueva obra.

Precisamente, habla de ella desde El Brillante, que tiene también ese halo castizo que lo caracteriza. "Este sitio para mí es un punto de encuentro. Significa un bocata de calamares después del ensayo y un buen café para seguir con el día. Es mítico de Madrid".

Pregunta.- Dora, ¿qué quería contar exactamente en Feria de Madrid?

Respuesta.- Pues mira, Feria de Madrid nació exactamente hace un año. En San Isidro del año pasado. Me rompieron el corazón. Apareció una persona que quería mucho con una muy amiga mía y me rompieron el corazón viva.

Lo vi todo tan teatral. Porque todo lo que es la festividad de San Isidro es tan romántico y tan idílico, con esos trajes... Toda la ciudad como que se viste y se maquilla. Y de repente me vi en esa situación hecha un cuadro. Y me salió la canción tal cual. Fue como una vomitada de emociones.

Dora Postigo. Nieves Díaz

P.- Basada en hechos reales.

R.- Literal. La historia que cuento en la canción pasó tal cual. En la canción digo que me puse a correr y es lo que hice. No sabía dónde estaba, ahí en la pradera; después de dos o cinco kalimotxos ya estaba un poco desubicada. No supe afrontar la situación y me fui a llorar y a escribir la canción.

P.- ¿Tiene muchos amores ligados a Madrid?

R.- Muchos. De hecho, es fuerte porque este año también estuve en la pradera y me volví a encontrar a un ex. No sé qué me pasa con San Isidro y mis exnovios. Es un horror.

P.- Le va a coger miedo a venir a estas fiestas al final. ¿Siempre ha ido a celebrarlas?

R.- Sí, voy todos los años. Pero es que lo que me pasa con San Isidro es que da igual lo que me pase, que siempre lo voy a disfrutar. Creo que es parte de la fiesta todo este drama. Los españoles en general somos muy dramáticos. Yo creo que tiene mucho que ver. Para mí tiene sentido.

P.- ¿Suele estar mucho por Madrid, no? ¿Por qué zonas se la puede encontrar habitualmente?

R.- En La Latina. Tuve una época más 'malasañera', pero al final, como Malasaña está tan saturado, hay un punto en el que ya me agota. La Latina es, tanto de día como de noche, más cómoda.

Dora Postigo. Nieves Díaz

P.- Hablando de la saturación que comenta, ¿qué es lo que más y lo que menos le gusta de Madrid?

R.- Te voy a responder con una sola frase: creo que lo que más y lo que menos me gusta es la vida. La vida que tiene. Me da vida y me la quita también. Es una cosa que me mantiene en esta ciudad, pero también me satura muchísimo. Es bonito, pero satura.

P.- ¿Cuándo supo que quería dedicarse a la música?

R.- Yo siempre he cantado, siempre he hecho música en mi casa. He tenido la suerte de tener siempre la música muy cerca y he tenido esa facilidad. Lo he tenido en la sangre de toda la vida. Es una cosa que no podría ser de otra manera para mí.

P.- Aunque pertenezca a una familia tan conocida y mediática, ¿le ha tocado currárselo más de lo que la gente imagina?

R.- El arte en general es algo que te tienes que currar, vengas de donde vengas. No hay excusas para nadie. Es un oficio tan exigente en todos los sentidos, tanto creativo como laboral, que tienes que estar pendiente de muchos aspectos. Es lo que me gusta también de la música, que todos estamos en un punto muy igualado.

Dora Postigo. Nieves Díaz

P.- Pero no solo se ha dedicado a la música. Ha tocado bastantes más palos, como la actuación o los desfiles, con el diseñador David Delfín. ¿Le gusta todo lo que tiene que ver con este mundo artístico o tiene claro que su vocación es la música?

R.- La música para mí siempre va a ir lo primero. No es por ponerme dramática, pero es mi razón de estar aquí en el mundo. Pero al final yo creo que todo el arte se acaba juntando. Y por donde lo pueda sacar, yo feliz.

Sí que me interesa mucho el mundo de la actuación, pero luego también me impone mucho, porque al final no es lo que controlo.

P.- ¿Cómo han sido esas experiencias cinematográficas? La de Rainbow con Paco León o la actual con Mañas.

R.- Muy exigentes. Ahora, con esta película, estoy currándomelo mucho porque es un mundo que no controlas. Es algo fuera de tu zona de confort y es duro. Pero vamos, que a mí me encanta poderme salir de mi zona de confort.

En esta película con Achero Mañas, ponerte con un director como él, que ha hecho esta 'miticada' de El Bola... Estás con esa presión. Y es un papel protagonista. Es el primer casting que he hecho y la verdad es que estoy nerviosa. Además, es un musical y estoy escribiendo la banda sonora con mi padre. Es una oportunidad bastante guay de poder fusionar esos dos mundos: la música y el cine.

P.- Es que ahora está en una etapa muy activa de su carrera. No para de hacer cosas...

R.- Sí, yo creo que estoy ahora en uno de los momentos más creativos. Estoy tirando por un lado en el que creo que el concepto y el discurso de lo que quiero contar son más claros. Siempre he hecho cosas muy diferentes, desde boleros hasta música electrónica. Y creo que ahora lo tengo todo un poco más compacto según voy creciendo.

P.- ¿Y cómo fue la experiencia del Benidorm Fest el pasado mes de febrero?

R.- Fue muy fuerte. Hablando de salir de mi zona de confort. O sea, es una cosa que no me hubiese imaginado hacer en mi vida. Nunca me he visto en ese plano, en esa esfera de programas de televisión y tal, pero la verdad es que ha sido una experiencia bastante guay. Yo fui a pasármelo bien, a divertirme con mi amigo (Marlon Collins) y creo que lo hicimos bastante bien. Estoy bastante orgullosa.

Teníamos esa 'macarrada' de tema y dijimos: "Esto que no pega nada en el contexto Benidorm, vamos a ir con todo y soltar una bomba en palacio, a ver si la gente lo traga". Fuimos a hacer un experimento.

Dora Postigo en el bar El Brillante, momentos antes de la entrevista con EL ESPAÑOL. Nieves Díaz

P.- Este año el ganador no iba a Eurovisión, pero normalmente solía salir el candidato de este festival. ¿Se imagina en el concurso europeo?

R.- Hostia, yo no hubiese ido a Eurovisión ni loca. ¡Qué horror! Me divertí en Benidorm, pero hasta ahí. Me parece que es muy difícil desligarte de eso luego. Es muy complicado. Además, no me identifico mucho con la música que hay ahí.

P.- Además de tener unos padres muy expuestos a los focos, su carrera la empezó muy pronto también. Con 14 años ya estaba sacando algunas canciones. ¿Es complicado lidiar con esa exposición mediática desde pequeña?

R.- Yo siempre he intentado mantenerme en mi mundo personal, lo más personal que se pueda. No hay otra. Hay que protegerse.

P.- Como decía antes, ha hecho muchas cosas diferentes, musicalmente hablando. Y artísticamente, también. ¿Le ha costado mucho encontrar su identidad propia? ¿Cómo se definiría?

R.- Al final vas creciendo y te vas buscando una identidad. Todas las cosas que veo, los libros que leo, las pelis... Todas esas cosas me van nutriendo.

Yo creo que soy bastante libre. Marco mucho mi sitio y no cedo nada a las expectativas. De hecho, si me ponen expectativas, no me gusta cumplirlas porque me agobio. Quiero hacer mi movida.

P.- ¿Tiene algo ya entre manos para el futuro?

R.- No lo sé ni yo [ríe]. Me veo tan impredecible...

Paso por paso: primero el disco y luego ya veré. Lo que se me ofrezca siempre lo voy a valorar.

Yo con vivir de la música soy feliz. Poder seguir haciendo música para la gente que me escuche, para mí un privilegio.