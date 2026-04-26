Nino se ha "adueñado de Chueca" con sus 3 restaurantes georgianos: listas de espera de semanas y meses para comer

Las claves

Las claves Generado con IA Nino Kiltava ha abierto tres restaurantes georgianos en Chueca, Madrid, todos con listas de espera de semanas y meses. Su primer restaurante, Nunuka, fue el primer georgiano en Europa recomendado por la Guía Michelin y destaca por su éxito y autenticidad. K'era, su última apertura, ofrece una experiencia más accesible con desayunos, brunch, cenas y actividades culturales, buscando crear una comunidad. La popularidad de sus restaurantes ha impulsado el interés de los madrileños por la gastronomía y cultura georgianas, incluso motivando viajes a Georgia.

La georgiana Nino Kiltava siempre ha sido una amante de la gastronomía. Después de vivir en cinco países (Georgia, Alemania, Suiza, Italia y Austria), siguiendo la carrera diplomática de su marido. En 2019 aterrizó en Madrid. "No conozco ninguna ciudad igual. Te abraza. Es donde menos nostalgia he tenido de mi país. Mi raíz es Georgia, pero mi hogar es Madrid. Y me enamoré de toda su gastronomía", recuerda para EL ESPAÑOL en su última apertura, K'era (San Lucas, 11).

Antes de levantar el primer pequeño imperio de restaurantes georgianos en la capital, Kiltava recorría restaurantes, seguía de cerca todas las tendencias gastronómicas y se 'colaba' —como público— en Madrid Fusión. "Ahí entendí el nivel que tenía esta ciudad". Tanto, que empezó a insistir a la Embajada de Georgia y a Turismo para que su país tuviera presencia en el congreso. Lo consiguió años después.

Y, bajo su universo Nunuka, ha posicionado la cocina georgiana en el "alto nivel gastronómico". Hasta entonces, Georgia era prácticamente una desconocida en España.

Nino Kiltava en la barra de K'era. Sara Fernández El Español

Su primer gran paso fue Nunuka, abierto en 2022. En 2023 entró entre los recomendados de la Guía Michelin. El primer restaurante georgiano en Europa en lograrlo. "Ese día no lo voy a olvidar", recuerda. A día de hoy, su primer restaurante tiene lista de espera de dos semanas para cenar.

Después vino Persimmon's, casi de forma espontánea, junto a sus socios Zurab Khuroshvili y Natalia Dzidziguri. Una coctelería centrada en el chacha —un destilado georgiano— que terminó ocupando un local en Salesas del que se enamoraron a primera vista. "Todo fue muy rápido. En mes y medio estaba abierto", cuenta. Hoy, tres años después, tiene lista de espera de un mes para cenar.

K'era. Sara Fernández El Español

Lejos de repetir concepto, Nino ha ido construyendo un ecosistema en su barrio. "No veo mis restaurantes como competencia entre ellos, sino como algo que se complementa". Todos en el mismo barrio, todos distintos. "Me dicen que me he adueñado de Chueca", reconoce entre risas. "No, yo he crecido con mis restaurantes. Son como mis bebés".

El último en llegar es K'era, inaugurada el 1 de enero. Una cantina georgiana abierta a todo. Aquí no hay solemnidad gastronómica, sino cotidianeidad: desayunos, brunch, comidas, tardeo, cenas, cócteles y música. Un espacio que abre de 9:30 a 23:30 y donde caben desde talleres de khachapuri —el plato icónico que repite en todos sus restaurantes en distintas versiones— hasta clubes de lectura o sesiones de DJ.

"K'era es la forma más natural de compartir Georgia hoy en Madrid", explica Nino. "Un lugar al que puedes venir a cualquier hora y sentirte en casa".

Esa idea de casa no es casual. En Georgia, la mesa es cultura y comunidad. Y Nino ha sabido trasladarlo a Madrid. "Siempre digo que he creado una comunidad en mis restaurantes".

Interior de su nuevo restaurnate. Sara Fernández El Español

Además, ha conseguido que su fiel clientela viaje a su país. "Se ha notado mucho el aumento de gente que va a Georgia después de visitar mis restaurantes. Luego vuelven y nos traen souvenirs", cuenta.

La escena se repite tanto que ya está pensando en el siguiente paso bajo el paraguas de Nunuka: organizar viajes gastronómicos para sus clientes. "Es un reto que me encantaría hacer".

Carta de K'era. Sara Fernández El Español

Durante la pandemia, Nino aprovechó para estudiar español y formarse en un máster de gestión de restaurantes. Hoy combina esa base con su intuición para detectar qué le falta a la ciudad. En K'era, por ejemplo, ha bajado el ticket medio: desayunos entre 8 y 9 euros, comidas de 20 a 25, cenas de 30 a 35. "Quería un sitio más accesible, más de barrio".

Y, aun así, no para de pensar en lo siguiente. Porque si algo define su proyecto es la evolución constante. "Nunuka es la madre de todo lo que va a venir", adelanta.

Una de las cocineras de K'era. Sara Fernández El Español

Lo que está claro es que Georgia ya no es un secreto en Madrid gracias a Nino. ¿La clave del éxito? "Ilusión, calidad y cariño", dice Nino. Y si alguien quiere entender por qué, probablemente tenga que empezar por sentarse en una de sus mesas. Aunque tenga que esperar.