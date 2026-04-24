La ciudad con restos romanos de hace dos mil años a 40 minutos de Madrid: perfecta para recorrer a pie

Las claves

Las claves Generado con IA Alcalá de Henares alberga Complutum, un destacado yacimiento romano visitable y gratuito a solo 40 minutos de Madrid. El recorrido permite descubrir calles, el foro, termas y casas como la Casa de los Grifos, famosa por sus pinturas murales. La Casa de Hippolytus destaca por su mosaico intacto y su función educativa en la antigua ciudad romana. Del 30 de abril al 3 de mayo, se celebra Complutum Renacida con recreaciones históricas, talleres, mercado temático y desfile militar romano.

A menos de una hora de Madrid, Alcalá de Henares ofrece un viaje directo a la época romana a través de Complutum, uno de los yacimientos arqueológicos visitables más relevantes de la Comunidad de Madrid.

Este enclave, origen de la actual ciudad complutense, permite recorrer a pie y sin coste algunos de los espacios urbanos mejor conservados de hace más de dos mil años.

Fundada en torno al siglo I a.C., la antigua Complutum fue un núcleo estratégico dentro de la red romana en la península. Hoy, su trazado sigue siendo reconocible: calles organizadas en retícula, articuladas en torno al cardo (eje norte-sur) y el decumano (este-oeste), que estructuraban la vida cotidiana de la ciudad.

Pasear por este entorno permite entender cómo vivían sus habitantes y también entender el avanzado concepto urbanístico que aplicaban romanos y, previamente, griegos.

El yacimiento conserva espacios públicos y privados que reflejan distintos aspectos de la vida en la época. Entre ellos destaca el foro, centro político y social, así como áreas comerciales, termas y viviendas de alto nivel.

Precisamente, algunas de estas casas se han convertido en uno de los principales atractivos para los visitantes. Es el caso de la Casa de los Grifos, una residencia señorial que alberga una de las colecciones de pintura mural romana más destacadas de España.

Sus decoraciones, entre las que sobresalen figuras mitológicas como los grifos (criaturas con cuerpo de león y cabeza de águila), dan nombre al edificio y permiten apreciar el grado de sofisticación estética de sus antiguos propietarios.

Casa de los Grifos Complutum

A pocos metros, la Casa de Hippolytus ofrece otro de los elementos más singulares del conjunto: un mosaico prácticamente intacto con escenas de pesca, ubicado en lo que fue un espacio vinculado a actividades educativas o comunitarias.

El recorrido por Complutum se completa con otros puntos de interés, como antiguas fuentes, restos de infraestructuras hidráulicas y enclaves vinculados a la vida cotidiana de la ciudad.

Todo ello en un entorno accesible y al aire libre, lo que facilita una visita pausada y didáctica.

El acceso al yacimiento es gratuito durante todo el año, con horarios diferenciados según la temporada, y además se organizan visitas guiadas sin coste los fines de semana, hasta completar aforo.

A este valor patrimonial se suma una de las citas más destacadas del calendario cultural de Alcalá: Complutum Renacida. El evento, que se celebrará desde del 30 de abril al 3 de mayo, transformará durante varios días distintos espacios de la ciudad en escenarios inspirados en la antigua Roma.

La programación incluirá recreaciones históricas, talleres divulgativos, conferencias, actividades familiares y propuestas participativas que buscan acercar la historia de forma dinámica.

Entre las principales atracciones figuran un mercado temático, exhibiciones inspiradas en el mundo romano y un campamento de recreación histórica en el entorno del propio yacimiento, con la participación de especialistas y asociaciones llegadas de distintos puntos de España.

Uno de los momentos más esperados será el desfile militar romano, que recorrerá la ciudad hasta desembocar en el área de recreación, donde se concentrarán muchas de las actividades.

Además, el evento incorporará propuestas culturales y musicales, así como experiencias diseñadas para profundizar en aspectos concretos de la vida romana.

Con esta combinación de patrimonio visitable y actividades de recreación, Alcalá de Henares refuerza su apuesta por poner en valor su pasado histórico y consolidarse como uno de los destinos culturales más atractivos de la región, especialmente en fechas clave como el puente de mayo.