Ciro, el chef napolitano con un imperio de pasta de 18 millones de euros: 10 restaurantes, una 'granja' y 270 empleados

Ciro Cristiano, fundador del Grupo Baldoria, en su última apertura, Beata Pasta La Granja en centro comercial Westfield Parquesur. Luis Gutiérrez

Las claves

Las claves Generado con IA Ciro Cristiano, chef napolitano, ha creado un imperio gastronómico en Madrid con 10 restaurantes y una facturación de 18 millones de euros. El grupo Baldoria, liderado por Ciro, emplea a 270 personas y destaca por su apuesta por la pasta fresca y experiencias temáticas únicas en cada local. El último restaurante, Beata Pasta La Granja, ofrece un concepto exterior tipo picnic y talleres, inspirado en una experiencia familiar de Ciro. El plan de expansión incluye nuevas aperturas en Madrid y llegar a Barcelona y otras ciudades españolas en 2027.

En Madrid, donde cada semana abre un restaurante nuevo y donde la oferta italiana parecía ya saturada, hay un nombre que se repite cada vez más entre los que buscan pasta fresca: Beata.

Y detrás de este concepto —que se ha llevado recientemente tres premios por su modelo de negocio— se encuentra, Ciro Cristiano, el napolitano que ha levantado en apenas tres años un pequeño imperio con (pronto) diez restaurantes y 18 millones de euros de facturación.

Este napolitano de 36 años del barrio de San Giovanni a Teduccio —"sería Carabanchel en Madrid"— tuvo claro desde pequeño que quería trabajar en hostelería porque "me gusta comer", confiesa a EL ESPAÑOL entre risas en un última apertura, Beata Pasta La Granja, en el centro comercial Westfield Parquesur, en Leganés.

Beata Pasta La Granja, en el centro comercial Westfield Parquesur, en Leganés. Beata Pasta

Al ser seis hermanos, su padre montó una cafetería para tener más ingresos. Uno de ellos entró de pastelero y Ciro, con 10 años, ayudaba a poner cafés.

Con 13 años empezó a cursar el bachillerato profesional de hostelería y restauración. Con la mayoría de edad recién cumplida voló al hotel de lujo Le Cotis (ahora Costes) de París.

Ese paso por la capital francesa no solo le dio técnica. Le cambió la cabeza. Pasó de un barrio obrero napolitano a uno de los epicentros del lujo europeo. "El cambio fue brutal", reconoce.

"Empecé a estar rodeado de famosos como Monica Bellucci… Creo que viajar te da la inteligencia para absorber varias culturas. En mi caso, la italiana, francesa y española lo encuentras dentro de nuestro grupo porque he vivido en los tres países", analiza Ciro.

Antes de venir a Madrid, pasó por un restaurante de alta cocina en la capital francesa. "En las cocinas Michelin hay bastante ego. Me di cuenta de que en mis restaurantes tenía que cocinar para mis clientes. Mi exigencia es para que pasen el mejor día de su vida conmigo", recuerda el italiano.

Tras salir escarmentado de ahí, vio un anuncio que le llamó la atención porque "estaba bien redactado". Era para unirse a los inicios de Big Mamma cuando todavía el potente grupo no había abierto ni el primer restaurante.

Entró antes incluso del primer local, en un proyecto piloto, y terminó participando en la construcción de uno de los grupos de restauración italiana más potentes de Europa, que está detrás de reconocidas marcas en la capital como Villa Capri o Bel Mondo. Allí no solo cocinó: aprendió a montar marca, equipo y experiencia.

En 2019 llegó la expansión a España. "Me lo pasé tan bien estudiando a los españoles, que romanticé su vida y empecé a madurar mi sueño de abrir un restaurante propio, pero en Madrid", recuerda Ciro.

Ciro Cristiano en su último Beata Pasta, recién inaugurado. Luis Gutiérrez

Llegó para analizar el mercado —horarios, hábitos, consumo—, pero acabó encontrando algo más: una forma de vida que encajaba con la suya. Ese flechazo es el origen de todo lo que vino después.

Abrió Baldoria el 24 de noviembre de 2022. "Mis socios son amigos y familiares a los que les vendí mi idea de start up, antes de crear nada físico", cuenta Ciro.

Con su apoyo económico pudo inaugurar su primer restaurante, que desde que levantó la persiana en Ortega y Gasset, no ha parado de estar dentro de las 50 mejores pizzas de Europa (50 Top Pizza), llegando el pasado año a alcanzar el segundo puesto.

Pero el verdadero movimiento estratégico no fue con la pizza, sino con la pasta. Después llegó la gran apuesta del Grupo Baldoria por la pasta fresca recién hecha cuando, en 2023, en Madrid eso era algo difícil de encontrar.

Platos del nuevo Beata Pasta. Beata Pasta

A su vez, es un trabajo muy exigente que requiere de producción constante. Por lo que, a pesar de tener (de momento) nueve restaurantes, son 270 empleados. "Es un número muy alto, pero queríamos cubrir una necesidad de forma excelente: buena pasta, buen precio, buen servicio y un sitio bonito", analiza Ciro.

A día de hoy cuenta con Baldoria y ocho Beata Pasta en diferentes puntos de Madrid. Cada restaurante tiene una temática distinta (el espacio, el atardecer, la pasión rosa, etc.).

El próximo 10 de mayo inauguran su décimo restaurante. "Ambientado en Miami", adelanta el fundador del grupo de restauración.

Detrás de esa decisión hay algo más que estética. "Me divierte crear universos", reconoce. Cada local responde a una experiencia vivida por él o su equipo. No es decoración, es narrativa real.

El nuevo Beata Pasta. Beata Pasta

El nuevo Beata Pasta La Granja tiene vistas al lago del centro comercial Westfield Parquesur. La inversión total ha sido de un millón y medio de euros.

Es el primer local del grupo cien por cien exterior, que realmente es terraza, con techos y paredes plegables. Su concepto smart busca ser más ágil, así que tiene una barra donde pedir, te entregan un 'avisador' y en el foodtruck recoges la comida, que preside una cabeza tractora real que se ha convertido en el juguete favorito de los niños.

Ciro tiene claro que la decoración tiene que "replicar la experiencia de un momento vivido" por él o su equipo para poder llegar a realmente transmitir la pasión de Beata.

En este caso, La Granja se debe a un agradable día que pasó Ciro con su familia en una granja escuela de Aranjuez.

La tartufo fest, uno de los clásicos del Grupo Baldoria. Beata Pasta

El resultado es un espacio para 140 personas con mesas tipo picnic pensadas para compartir —incluso con desconocidos—, huerto urbano, toldos y un baño convertido en gallinero. Un lugar más cercano a un plan de domingo que a un restaurante al uso.

En la carta, los clásicos que han construido la marca: desde los raviolis fritos de nduja hasta platos como la tartufo fest o la pistacho love, además de nuevos postres como el pistachomisú. También impartirán talleres de pasta y cerámica para niños y adultos.

Mientras tanto, el plan sigue: nuevas aperturas en Madrid —esperan terminar el año con dos o tres más— y en 2027 se han propuesto abrir en Barcelona y otras ciudades españolas, para seguir ampliando este imperio de pasta fresca que ha construido Ciro casi sin darse cuenta.