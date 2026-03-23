La mejor torrija de Madrid la hace Paula Beer en un mercado de Vallecas: "Sabe a casa, recuerda a las de las abuelas"

El certamen, celebrado en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, busca promover la torrija como símbolo gastronómico madrileño, valorando tradición e innovación.

En la categoría de Innovación, el premio fue para Iván Plademunt de Alcalá de Henares por su 'Torridonut', una original torrija con forma de donut.

La torrija de Paula Beer se elabora con pan brioche casero, leche infusionada y se carameliza en mantequilla, evocando el sabor de las torrijas de las abuelas.

Paula Beer, de La Raspa VK en Vallecas, ha ganado el premio a la mejor torrija tradicional de la Comunidad de Madrid 2026.

La torrija tradicional más aclamada de este año en la Comunidad de Madrid se elabora en un pequeño puesto de mercado en Vallecas.

Paula Beer, del establecimiento La Raspa VK, ha sido la gran ganadora en la categoría Tradicional del certamen 'La mejor torrija de restauración de la Comunidad de Madrid 2026', organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid) en colaboración con la Comunidad de Madrid.

"La torrija tradicional que vendemos en La Raspa VK está elaborada con un pan brioche que hacemos nosotros; lleva leche que infusionamos con canela, limón y naranja. No la freímos, la caramelizamos con mantequilla. Es una torrija tradicional, que sabe a casa, recuerda a las que hacían las abuelas y eso es lo que creemos que gusta tanto a la gente", explica Paula Beer, que ya ganó el pasado año este concurso, pero dentro de la categoría Innovación.

Paula Beer. Acyre

Chema de Isidro, como cocinero, y Paula Beer, como repostera, están al frente del puesto de Mercado de Numancia, ubicado en la calle de Josefa Díaz, 4, en el barrio de Puente de Vallecas, que se ha convertido en referencia para los amantes de las torrijas artesanales.

Además, La Raspa es conocida por trabajar en la reinserción de personas, a la que le brinda oportunidades mediante la formación y educación.

Torrija de Alcalá

Por otro lado, en la categoría de Innovación, el primer premio ha sido para Iván Plademunt, del establecimiento Plademunt. El Restaurante Imaginario, en Alcalá de Henares.

Su propuesta, la 'Torridonut', ha sorprendido al jurado por su originalidad. "Hemos rescatado la receta del hornazo de Alcalá, que es una masa dulce, tipo mona. Sobre eso hemos hecho nuestra torrija con forma de donut. Es un proceso de casi cuarenta horas: elaboramos la masa, la fermentamos, cortamos y freímos con forma de donut. Cuando está recién frita, lo que hacemos es inyectarle una leche que hemos infusionado durante cuatro horas con azúcar, canela, naranja y limón; dejamos reposar durante doce horas para que la miga se vaya deshaciendo, formando una. Luego la rebozamos en azúcar y canela, y estaría lista", señala Plademunt.

Además de La Raspa VK y Plademunt, otros establecimientos han destacado en el certamen. En la categoría Tradicional, Pastelería Manolo by Hermanas Manzano y El Rincón de Antonia han conseguido el segundo y tercer puesto respectivamente.

En la categoría de Innovación, Inclán Brutal Bar y Formentor se han alzado con la segunda y tercera plaza.

El evento se celebró este lunes en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, donde algunos de los mejores profesionales de la restauración de la región compitieron para alzarse con el reconocimiento.

La vicepresidenta de Acyre Madrid, Begoña Gardel, destacó la calidad de las propuestas presentadas: "Es muy emocionante ver cómo cada año los participantes se superan y traen elaboraciones de algo tan tradicional como la torrija, pero consiguiendo sorprender al jurado del certamen. Además, es una alegría que desde la asociación sigamos manteniendo este dulce tan nuestro presente en la actualidad y fomentando su demanda".

El certamen 'La mejor torrija de restauración de la Comunidad de Madrid 2026' tiene como objetivo poner en valor la torrija como uno de los grandes iconos de la gastronomía madrileña, promoviendo tanto el respeto por la tradición como la innovación culinaria.

Además, impulsa el uso de productos de calidad y cercanía, exigiendo a los participantes la utilización de al menos dos ingredientes con el sello M Producto Certificado.

La Raspa VK, con su torrija que evoca los sabores de antaño, y Plademunt, con su innovadora Torridonut, han logrado conquistar el paladar de los expertos, consolidándose como referentes de la torrija en la región.