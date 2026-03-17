Carlota Santos, la 'best seller' del tarot reconvertida en 'Santas' al cristianismo: "Es importante mantener nuestras costumbres"

Las claves nuevo Generado con IA Carlota Santos, autora de éxito en astrología y tarot, ha publicado un nuevo libro ilustrado sobre la vida de 50 santas cristianas, titulado 'Santas'. Tras su éxito editorial con 'Constelaciones', Santos experimentó una transformación personal y espiritual que la llevó a reconvertirse al cristianismo. En su nueva obra, destaca el papel relevante de muchas mujeres canonizadas, subrayando su influencia en la historia y el poder político y cultural que ejercieron. Santos defiende la importancia de mantener las tradiciones culturales y religiosas y señala el resurgir de la espiritualidad entre los jóvenes.

Carlota Santos, en 2021, publicó Constelaciones: guía de astrología ilustrada. Entonces, apenas si la conocían unos cuantos miles de seguidores por redes y no tenía ninguna experiencia en el mundo literario. Sin embargo, con su primer libro, vendió más de 100.000 copias. Una auténtica barbaridad —pues de media en España un autor novel no ‘coloca’, en el mejor de los casos, ni 5.000 ejemplares entre los lectores—.

Muchos, entonces, habrían aprovechado aquel éxito para perpetuarse en la temática, repetir la fórmula y explotarla hasta que desfalleciera la imprenta o los lectores. Carlota Santos, sin embargo, ha apostado por seguir un camino totalmente distinto. Seis años después publica su cuarto libro, Santas, otra guía ilustrada, pero esta vez sobre la vida y milagros de 50 mujeres que fueron canonizadas por la Iglesia.



“Hay a gente que le chocará, pero todas las personas tenemos el derecho de cambiar. En este caso, mi evolución creativa y espiritual han ido de la mano”, se justifica Carlota Santos ante su ‘parroquia’. Pero es que ella ya no es la misma que escribía sobre astrología. Ahora tiene otros intereses, otras inquietudes. Se ha “reconvertido” al cristianismo —tanto como para ir a misa cada domingo— y lo ha hecho a medida que iba investigando sobre esas mujeres (reinas, místicas, intelectuales y mártires) “que dejaron todo por la fe”.

Su evolución hacia la fe

Carlota Santos, en realidad, llegó al mundo literario sin pretenderlo. Estudió arquitectura y, desde que sus padres la ‘apuntaron’ al colegio religioso Santa María del Camino (Puerta de Hierro) le había gustado dibujar. “Yo siempre he sido muy espiritual, pero entonces no conecté ni con el mensaje de Jesús ni con el de la Iglesia. Me confirmé más por tradición y por complacer a mi familia que por sentimiento”, cuenta en conversación con EL ESPAÑOL.

Ya en la universidad, empezó a compartir sus obras por redes y, de pronto, se vio dedicándose a ilustrar. “Me daban tanto trabajo que nunca pude ejercer como arquitecta”, cuenta. Y entonces surgió Constelaciones, su primer libro, una guía ilustrada de astrología. “No es que fuera una loca del horóscopo”, bromea. “Pero me interesaban mucho los arquetipos, lo simbólico y lo espiritual. Eso es lo que me movía”, explica.

Carlota Santos vendió 100.000 ejemplares de Constelaciones. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Vendió 100.000 ejemplares, consiguió que su libro se tradujera a seis idiomas y editó su primera baraja ilustrada del tarot con Fournier. De pronto, Carlota Santos se hizo un hueco en el mundo editorial. Y sus seguidores en redes, obviamente, se multiplicaron —ahora mismo cuenta con 177.000 en Instagram y más de 44.000 en TikTok—.

Pero el éxito no la cegó. No quiso repetir la fórmula. Intentó ser honesta consigo misma y que su obra evolucionara conforme lo hacía en lo personal. Su segundo libro, Mágicas, lo dedicó a recoger a las tradiciones paganas; y el tercero, Mythos, a la mitología griega. “Este es como mi hijo, el que más me gusta. Me ayudó con la documentación un amigo mío que estudió Clásicas en Oxford”, explica. Y después decidió abordar el cristianismo en su cuarto libro, Santas, “el camino natural a seguir”.

P.—¿Es compatible el mundo de tarot con el cristianismo?

R.—No me arrepiento de mi época en la astrología porque sin Constelaciones no estaría aquí. Pero el tarot no es compatible con el cristianismo. Porque si estás ansioso porque las cartas te digan algo del chico que te gusta entonces es que no estás confiando en Dios.

P.—Sus seguidores de ahora igual se sienten decepcionados.

R.—Está claro que es otro público, pero todas las personas evolucionamos y quiero que mi obra vaya en consonancia con ese desarrollo personal. Pero hay santos que lo hicieron a lo largo de la historia. Por ejemplo, San Pablo se dedicaba a matar cristianos y luego se convirtió.

Su ‘nueva’ vida de cristiana

Carlota Santos hizo la reconversión a medida que investiga sobre las mujeres incluidas en Santas. “Empecé a leer el Evangelio y me llegó muchísimo el mensaje. Entonces, pensé: soy cristiana. Pero, ¿era católica? Al final, sí”, ríe. De ahí que su vida haya cambiado. Ahora, es de misa obligatoria los domingos y ha hecho nuevas amistades. “Algunos estuvieron años sin sentir la fe y otros sí que lo han practicado siempre”, explica.



Pero, eso sí, no sigue al ‘rebaño’ de jóvenes que no sólo han empezado a abanderar el cristianismo, sino que también han empezado a escuchar Hakuna u otro tipo de grupos. “A mí eso no me gusta mucho. Yo conecto más con la liturgia antigua. Prefiero escuchar cantos gregorianos y un órgano que un concierto de pop de dudosa calidad”, bromea.

Carlota Santos ha escrito e ilustrado 'Santas'. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

En Santas, Carlota hace un recorrido cronológico empezando por la Virgen María y terminando con otras personalidades coetáneas. “El libro demuestra que las mujeres no siempre han estado a la sombra. Hay muchas que han sido consejeras de Reyes, personas con poder político y escritoras”, explica.

P.—Aun así, las mujeres no pueden ser sacerdotes. ¿Sigue siendo machista la Iglesia?

R.—Para mí no es un problema. Los países con más derechos para la mujer son cristianos.

P.—¿A qué cree que se debe este boom de la religión?

R.—Creo que han estado intentando que la gente no fuera religiosa durante los últimos 50 años en Europa, pero el ser humano tiene una necesidad espiritual y eso es muy difícil de negar.

P.—Además, la mayor parte de los 'reconvertidos' son jóvenes.

R.—Me alegro, qué voy a decir, yo soy una de ellas. Pero es que es importante a nivel cultural mantener nuestras tradiciones y estar orgullosos de ellas. Es válido ser ateo, pero también es normal ese resurgir.