Paco de Paula, el jubilado que recupera la Feria de abril en Madrid con 400 casetas: "Ya la hice en los 90, pero cerramos"

Francisco de Paula López llegó a Madrid muy joven, dejando atrás su ciudad natal: Sevilla. Natural del barrio de Triana, donde se dice que la cultural andaluza se vive con más intensidad en cada calle, decidió emigrar en 1972 para seguir en la empresa de televisores donde trabajaba, Marconi.

"También jugaba al fútbol. En Madrid me ofrecían trabajo seguro y estar en un equipo", explica en conversación con este periódico Paco, como prefiere que le llamen. Cosas del destino, en ese mismo lugar de Villaverde, cercano a Getafe, donde entonces se levantaba la fábrica, ahora está ocupado por el espacio Iberdrola Music.

Este será el que vuelva a acoger, después de más de 30 años, el que fue el sueño y la creación de Paco, precisamente: Madrilucía. Y es que el sevillano, nostálgico de sus tradiciones, en 1986 inauguró la primera de la que serían nueve ediciones en los años 90.

Se trataba de un proyecto pionero en la capital -porque en Barcelona, por ejemplo, ya se hacía- que traía la mítica Feria de abril a Madrid. Y tuvo tanto éxito que tuvo que apagarse. Porque, aunque pueda parecer contradictorio, Paco cuenta que para ellos (pues quien lo organizaba era la Asociación Amigos de Andalucía, de la que era presidente) era un reto gestionar un evento de esas dimensiones con los medios técnicos disponibles entonces.

"Es mucha infraestructura. Hay que montar una ciudad prácticamente. Con conexiones, seguridad... No teníamos capacidad económica ni estructura empresarial", explica. Sin embargo, ahora, a sus 75 años todavía tenía una espinita clavada que ha hecho que, una vez jubilado, haya decidido volver a intentarlo y rescatar un proyecto que nunca dejó de sentir como propio.

El nacimiento de Madrilucía

Madrilucía consiguió a finales del siglo XX hitos como cortar las principales vías de Madrid -la calle de Alcalá, Neptuno, Cibeles, la Gran Vía, Plaza de España- para celebrar un desfile con unos 3.000 caballos y carruajes. "Lo recuerdo siempre. Eras imágenes increíbles. La gente paraba los coches y se bajaba a aplaudir".

Personajes políticos, actores, deportistas, toreros o cantantes de la talla de Rocío Jurado, Máximo Valverde, Rafael Gordillo… "Participaba toda la cultura general. También estuvieron Antonio Gala, Camilo José Cela, Paco Umbral...".

Paco de Paula hablando en una de las ediciones de Madrilucía en los años 90. Cedida

Escenarios como la Plaza de Toros de Las Ventas en un principio, la Casa de Campo, después y finalmente a IFEMA acogieron esta fiesta donde se ubicaban las típicas casetas, los farolillos, el flamenco con sus vestidos, la música y las atracciones. "Movía a miles de personas" y cada cambio de espacio venía dado por la gran afluencia que cogían edición tras edición.

Era una época en la que no existían las redes sociales y los desplazamientos eran más complicados, sin AVE y un tráfico aéreo mucho más escaso que el actual. Por ello, Paco quería dar a conocer su cultura y que otros migrantes andaluces acercaran la capital a su tierra por unos días.

Uno de los desfiles de caballos por las calles de Madrid de Madrilucía. Cedida

"Fue un boom enorme. Yo creo que ahí Andalucía dio un paso importante en darse a conocer", opina. Recuerda como se bailaban sevillanas "hasta en las discotecas". "Yo conocí a mi mujer así en un hotel".

La última edición fue en 1994. "Aquello fue para mí una frustración. Había creado muchísimas expectativas durante esos años, que al final se vinieron abajo".

Madrilucía en una de sus primeras ediciones de los años 90. Cedida

El tiempo pasó, Paco estuvo viviendo muchos años en Getafe con su familia y trabajando en el Ayuntamiento, donde tenía una plaza fija. Luego se trasladaron a Sevilla por circunstancias personales, donde siguió ligado al mundo del fútbol y colaborando con el Consistorio de la ciudad andaluza.

Pero, como a todo soñador que le mueve algo por dentro, que siempre está haciendo cosas porque tiene esa energía y vitalidad, hace tres años quiso retomarlo y se puso en marcha para conseguirlo.

El regreso de la Feria

Así llegó a Rafa Coto, CEO del espacio Iberdrola Music, con quien lleva trabajando desde hace un año para que Madrilucía resurja el próximo mes de mayo. "Nos vino a visitar para explicarnos el proyecto y a mí, personalmente, me gustó mucho. Porque toda mi familia es sevillana y mis padres emigraron a Barcelona en su época, cuando yo tenía un año, y me llevaban a la que se hace allí", narra.

Por eso, ninguno de los dos entiende la polémica que se ha levantado desde el anuncio de esta recuperación de Madrilucía. "La gente no lo está entendiendo bien. No es una copia de la Feria de Sevilla, ni muchísimo menos. Eso es inigualable. Es otro concepto para acercarlo al público madrileño", comenta Coto.

Paco de Paula, creador de Madrilucía. Santi Donaire

"Lo que yo quería es que esa vida que tiene nuestra tierra, Andalucía, se viera reflejada en Madrid. Para los que vivimos en Madrid y para los madrileños que quieren a Andalucía", añade Paco.

Será un evento que tendrá 400 casetas -con precios de unos 55.000 para las empresas o asociaciones que las quieran reservar, que ya se encuentran en casi un 50%- en el recinto que ocupa unos 200.000 metros cuadrados. Toda la comida partirá desde el mismo punto, ya que habrá una cocina centralizada, evitando así que cada caseta tenga su propio catering.

Render de Madrilucía 2026. Madrilucía

También habrá puestos donde poder comprar o alquilar el clásico vestido de flamenca. Además, también se ofrecerán servicio de peluquería y maquillaje. Tampoco faltarán la música y el espectáculo, con conciertos en directo y bailes tradicionales andaluces. También habrá puestos de artesanía, mantones, flores, pintura taurina y una zona de cacharritos para los más pequeños.

La celebración tendrá lugar de miércoles a domingo, iniciando la semana con el tradicional pescaíto y finalizando con un espectáculo de drones que sustituirá a los tradicionales fuegos artificiales. Aunque en un principio iba a durar casi un mes, finalmente serán dos semanas.

Finalmente, comenzará el 20 de mayo, tras la petición del Ayuntamiento de Madrid, para no hacer coincidir el evento con las Fiestas de San Isidro. "Es una satisfacción que todavía no me lo creo. Hasta que lo vea allí, funcionando, no lo voy a creer", expresa Paco, con la emoción de quien vuelve a ver su creación en marcha.

Todavía quedan algunos elementos que pulir, como menciona Coto, y conversaciones con el Ayutamiento de Getafe, que ya ha comunicado oficialmente su rechazo a la celebración de esta feria por su "impacto negativo" en la localidad. Por su parte, desde la promotora encargada -AMR Produce- explican que su enfoque es "de diálogo" y "cooperación institucional".

"Nuestra intención es hacer partícipes a asociaciones culturales y regionales de Getafe y del sur de Madrid, además de a los negocios de la zona para que también puedan beneficiarse del impacto del evento. También requiere un volumen importante de personal, por lo que se está trabajando en la creación de una bolsa de empleo", han señalado.

Ambos, Paco y Coto, confían en que esta edición marque el inicio de una nueva etapa y que Madrilucía vuelva a consolidarse como una cita fija en el calendario cultural de la capital.