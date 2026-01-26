Dabiz Muñoz desvela sus cinco restaurantes favoritos para comer en Madrid: en uno de ellos se puede comer por 20 €

Las claves nuevo Generado con IA Dabiz Muñoz, reconocido chef madrileño, ha compartido sus cinco restaurantes favoritos para comer en Madrid. Entre sus recomendaciones destaca Ugo Chan, en Chamartín, que fusiona cocina japonesa y vanguardista con sabores españoles y ha recibido una estrella Michelin. El restaurante Ugo Chan es conocido por platos creativos como bogavante en tres vuelcos o gyozas de callos a la madrileña y tiene un menú degustación desde 200 euros. Muñoz también recomienda Gustoo por su buena relación calidad-precio, Goxo como mejor delivery, y los asiáticos Nanum y Tripea, además de Ome como su próxima visita pendiente.

Si alguien puede opinar sobre cocina en este país, ese es Dabiz Muñoz. No en vano es una de las grandes figuras de la gastronomía internacional -nombrado varias veces mejor cocinero del mundo-. El chef madrileño ya ha conseguido ganar hasta cuatro estrellas Michelín (tres en DiverXO y una en RavioXO).

Es por eso que, a la hora de escuchar consejos sobre restaurantes a los que ir, muchos acuden a su criterio. Su visión innovadora, su capacidad para romper esquemas y su constante búsqueda de la excelencia lo han convertido en un referente tanto para amantes de la alta cocina como para profesionales del sector.

Y uno de los que ha pedido su opinión es ni más ni menos que Kino Jerez, uno de los influencers de contenido gastronómico más reconocidos. Entre sus vídeos suele hacer entrevistas a cocineros españoles para preguntar por sus restaurantes favoritos.

Uno de los más recientes ha sido, precisamente, Dabiz Muñoz. En una publicación de la semana pasada explicó sus grandes recomendaciones en la capital. Así, al preguntarle por su establecimiento de referencia en Madrid, el chef no dudó en apuntar uno de sus "claramente favoritos".

"Es un restaurante para disfrutones. Creo que es contemporáneo, creativo, que tiene una gran técnica. Es muy personal y diferencial", ha explicado Dabiz Muñoz sobre este.

El restaurante en Chamartín

Se trata de Ugo Chan, ubicado en el distrito de Chamartín, que fusiona la cocina japonesa y vanguardista con influencias españolas y locales. Y es que pese a llevar solo unos cuatro años abierto, ya es uno de los lugares que más fama está teniendo en Madrid.

Su nombre proviene del apodo cariñoso de su chef fundador, Hugo Muñoz, por parte de su abuelo materno, Emilio, que poseía lazos comerciales con Japón. De ahí que se le llamara en la casa familiar, cuando no contaba más de tres palmos del suelo, Hugochan, es decir, Huguito, apelativo cariñoso de abuelo a nieto en la cultura nipona.

Su propuesta culinaria se basa en ingredientes de temporada, técnicas japonesas de precisión y reinterpretaciones creativas de sabores madrileños y españoles. Desde su apertura en 2021 ha alcanzado gran éxito, incluida una estrella Michelin y dos soles Repsol, consolidándose como uno de los espacios más destacados de la escena gastronómica madrileña.

También ha conseguido distintivos como el de Mejor Restaurante de la Comunidad de Madrid en 2023 en la 50ª Edición de los Premios Gastronómicos ACYRE. No es de extrañar, pues su chef, Hugo Muñoz, cuenta con una larga experiencia en Zuma (Londres) y en Kabuki Wellington, Shikku Izakaya o Kabutokaji (Madrid). También ha sido chef ejecutivo de grupos como Larrumba y Carbón Negro.

La carta se rige por la temporada, la mar, el sol y el humor de sus proveedores, según informan en su página web. De esta manera, entre sus originales platos se pueden encontrar el bogavante en tres vuelcos, el tartar de atún rojo con huevo frito, las gyozas de callos a la madrileña o la deconstrucción de Wellington con tataki de corzo.

El precio medio se sitúa en unos 200 euros por persona. De hecho, tiene a este precio (295 con maridaje) un menú degustación a elección del chef: Omakase.

"Es un lugar para ser feliz", ha acabado añadiendo Dabiz Muñoz para terminar de explicar su elección. Además, Kino Jerez le ha terminado preguntando por algunos otros nombres de Madrid que añadiría a esta lista de recomendaciones. Así, ha señalado Gustoo como ese lugar "fresco" donde comer por menos de 20 euros.

También Goxo como el mejor delivery de Madrid, Nanum o Tripea como los mejores restaurantes de comida asiática u Ome como el que tiene en su lista de pendientes y seguramente sea el siguiente que el chef madrileño vaya a probar.