Cierra el legendario Vips de Ortega y Gasset de Madrid: la gran beneficiada de un cambio que deja apenado al barrio

Imagen de archivo de la fachada del VIPS de la calle Julián Romea en el barrio de Chamberí, que también cerró hace unos meses. Jesús Hellín Europa Press

El histórico Vips de Ortega y Gasset, uno de los restaurantes más icónicos del barrio de Salamanca, cambiará de esquina, pero no desaparecerá del mapa madrileño: se moverá unos metros, al otro lado de la manzana, a finales de 2027.

El Vips situado en la esquina de Velázquez con Ortega y Gasset, conocido popularmente como 'el Vips de Lista', lleva más de cinco décadas siendo punto de encuentro para miles de madrileños.

Ahora afronta una mudanza histórica: el local dejará la mítica esquina del Edificio Beatriz, pero la marca seguirá operando en la misma manzana, sin interrumpir el servicio, según adelantó El Mundo.

El restaurante abandonará su actual espacio de más de 1.100 metros cuadrados para trasladarse a un local más pequeño situado en Ortega y Gasset, esquina con Núñez de Balboa, donde hoy funciona una cafetería Starbucks.

La mudanza no será inmediata: el calendario previsto sitúa el cambio efectivo a finales de 2027, una vez concluyan las obras y la reorganización de todos los bajos comerciales del edificio.

El movimiento no responde a una fuga de Vips del barrio, sino a una operación inmobiliaria de fondo en el Edificio Beatriz, propiedad de la empresa Vyosa. La compañía lleva años reposicionando el inmueble y ha decidido reordenar sus 2.500 metros cuadrados de bajos comerciales, revisar contratos de alquiler y buscar locales más amplios, regulares y volcados a Ortega y Gasset, auténtica "milla de oro" gastronómica y comercial.

En 2027 está previsto el arranque de unas obras de remodelación en el edificio que, según indican fuentes de la compañía, no paralizarán la actividad del restaurante: Vips mantendrá un servicio continuado en esta localización en todo momento y solo se reubicará cuando el nuevo local esté listo. Esta estrategia permite a la cadena conservar su presencia en un eje clave de la ciudad mientras se adapta a la nueva configuración del inmueble.

Cristina Oria conquista la esquina más golosa

La gran beneficiada de esta reordenación es la chef y empresaria Cristina Oria, que se quedará con el codiciado chaflán de Velázquez con Ortega y Gasset.

Actualmente, Oria opera ya en el Edificio Beatriz con un restaurante–tienda gourmet de unos 200 metros cuadrados, pegado al Vips, pero el nuevo proyecto multiplicará por más de cinco su superficie y rozará los 1.100 metros cuadrados.

El futuro espacio, previsto también para finales de 2027, será un gran buque insignia gastronómico con terraza y presencia dominante en la esquina, y está llamado a convertirse en el proyecto más ambicioso de la marca.

La operación implica una redistribución de inquilinos: el local actual de Vips, una parte del espacio de Oria y otros negocios de la zona se recompondrán para dar cabida al nuevo restaurante y elevar el nivel de la oferta de restauración del edificio.

Qué supone para Vips y para Madrid

Para los habituales, la noticia tiene un punto nostálgico: se va la esquina, pero no el Vips. La cadena, hoy en manos del operador de restauración Alsea, mantiene 170 restaurantes en España y casi un centenar en Madrid, dentro de un plan de expansión y remodelación de locales que combina cierres puntuales con aperturas estratégicas. El traslado de Ortega y Gasset encaja en esa hoja de ruta: ajustar formatos, modernizar espacios y seguir presente en los ejes de más tráfico.

En paralelo, la llegada de un macroproyecto de Cristina Oria a la esquina refuerza la competencia en alta restauración dentro del barrio de Salamanca y consolida a Ortega y Gasset como escaparate gastronómico de primer nivel.