Miguel Carretero deja Santerra: el chef con la croqueta más famosa de Madrid dice adiós al restaurante estrella Michelin

El restaurante Santerra, uno de los referentes de la alta gastronomía madrileña desde su apertura en 2017 con un Sol Repsol y una estrella Michelin, ha anunciado una nueva etapa en su proyecto culinario con la salida del conocido chef Miguel Carretero, según acaban de informar en un comunicado oficial que han difundido a la prensa.

El cocinero manchego, hasta ahora imagen visible y chef ejecutivo del Grupo Santerra (La Barra, el delivery Cozina y Santerra) y uno de los impulsores del restaurante, deja el negocio, que continuará operando bajo la marca Santerra y su estructura empresarial actual.

Según la comunicación enviada por el restaurante, la cocina pasa a estar liderada por Máximo Benages, hasta ahora segundo de cocina y pieza clave en el funcionamiento diario del restaurante, quien asume la responsabilidad al frente del equipo. Junto a él, Owen Duarte continúa como jefe de sala, reforzando la continuidad en el servicio y en la experiencia del comensal.

La empresa subraya que el proyecto gastronómico mantiene "intactos sus estándares de calidad, su propuesta culinaria y su compromiso con el producto y la experiencia del cliente", y recalca que la evolución de la línea gastronómica responde a un proceso natural, más fresco y renovado, pero fiel a la esencia original de Santerra. El mensaje busca transmitir tranquilidad a clientes y sector, enfatizando que la marca y el concepto no desaparecen con la marcha de Carretero.

En la nota, Santerra expresa su agradecimiento a Miguel Carretero por "su dedicación, talento y la labor desarrollada durante su trayectoria en el restaurante", una fórmula que, sin detallar razones ni condiciones de la salida, marca el cierre de una etapa en la que el cocinero ha sido clave para la identidad y el reconocimiento del local, incluyendo la obtención de su estrella Michelin. La propiedad y la gestión del restaurante quedan así claramente desvinculadas de la figura del chef, que inicia ahora un nuevo rumbo profesional fuera de Santerra.

Estando Miguel Carretero al frente Santerra consiguió un Sol Repsol desde 2021 y la estrella Michelin en 2024. Además, fue campeón en 2018 del premio a la 'Mejor Croqueta del Mundo' en Madrid Fusión, reafirmando el título de 'La croqueta campeona de campeones' en Madrid Fusión en 2022, también del Concurso Nacional de Escabeches en Madrid Fusión 2020.

En su última etapa, el chef Carretero ha apostado por eliminar radicalmente el menú gastronómico, apostando en Santerra por una carta viva en la que mandaba el producto y la técnica, y donde el chef jugaba con los ritmos que marca el mercado.

En su propuesta de El Monte Bajo, en la que se cocinaban productos de ese entorno, se reinterpretan recetas clásicas y se hace un homenaje a las tradiciones de su Castilla–La Mancha natal era el claro distintivo que definía la propuesta de Carretero en Santerra.