Antonio Banderas trae a Madrid uno de los grandes musicales de Broadway: "Fue el primero que vi con 15 años en Málaga"

Pase gráfico del musical 'Godspell', dirigido por Antonio Banderas, que se estrena este miércoles 21 de enero en el Gran Teatro Pavón de Madrid. Sergio Pérez Efe

Uno de los grandes hitos de Broadway acaba de aterrizar en Madrid. Y no de la mano de cualquiera. El conocido actor Antonio Banderas lleva ya tiempo usando la capital como sede de musicales y espectáculos producidos y dirigidos por él mismo.

En esta ocasión, se trata de una función mítica de los años 70 nominada a los Premios Tony, que Banderas -junto con Teatro del Soho CaixaBank- "ha traído a nuestro tiempo" para modernizarla y presentarla hasta el próximo 1 de marzo en el Gran Teatro Pavón. Y es que Godspell se ha estrenado este mismo miércoles 21 de enero como una versión del que ya estrenó Emilio Aragón en España.

Con un elenco coral y una banda en directo, la producción presenta una música renovada y nuevas letras creadas por Stephen Schwartz, manteniendo el libreto original de John-Michael Tebelak.

La obra se desarrolla a partir del Evangelio de San Mateo, narrado desde la mirada de un grupo de jóvenes que buscan esperanza y sentido en una gran ciudad. "No podía convertirse en una especie de acto de evangelización, porque no lo es, no toca los dogmas de fe", explica en este sentido Antonio Banderas en una entrevista con Efe, que sí ha reseñado que coincide con algunos conceptos del movimiento hippie, como su lema 'paz y amor'.

Sobre el escenario, 15 intérpretes junto a una banda en directo dan vida a un espectáculo vibrante y visualmente impactante, que combina a lo largo de 16 números musicales teatro, vaudeville, sombras, magia, máscaras y títeres. Entre los números musicales más emblemáticos destacan Preparad el camino, Día a día o La ciudad más hermosa, piezas que se han convertido en himnos del género.

Escena de 'Godspell' en el Gran Teatro Pavón. Javier Salas

Banderas sitúa el musical en una ciudad indeterminada en guerra, en la que un grupo de jóvenes interpretan la historia de Jesús, a partir de sus propias vidas en busca de esperanza y futuro.

El director señala que Godspell fue el primer musical que vio con 15 años en Málaga: "Me pareció una propuesta increíblemente interesante", porque se relataban los Evangelios de una manera que no se correspondía con la realidad. "Era como derramar un poco las enseñanzas de Jesús en lo que fue en su momento el movimiento hippie".

Escena de 'Godspell' 2026. Javier Salas

Como comentan desde la organización del espectáculo recién estrenado, Godspell "va de amar, de perseguir la justicia, de aceptar las reglas del juego sin rendirse ante lo que nos duele". La escena arranca en un lugar que bien pudiera ser un almacén de teatro, como una desvencijada corrala de vecinos.

En ella se descubrirán a los personajes, una joven compañía de teatro, interpretando una obra para el público. Todo es aparentemente normal, pero, tanto la obra como el contexto en el que se desarrolla, mostrarán que no lo es. A través de cada uno de los personajes y sus respectivos encuentros con Jesús, se revisitarán los Evangelios del Nuevo Testamento, iniciando así un viaje personal de no retorno.

Y es que su origen primigenio surgió en las aulas de la Carnegie Mellon University como un proyecto de fin de máster de John-Michael Tebelak. Tras una etapa de experimentación en el East Village neoyorquino, su estreno en el circuito Off-Broadway en 1971 marcó el inicio del que sería y es un referente del teatro musical internacional.