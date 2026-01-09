El nuevo restaurante y club de Madrid al que van Vinicius, Mbappé, Ester Expósito y Ozuna: su ubicación es secreta

Desde su apertura, 61., el nuevo y primer proyecto de Grupo Mosh en Madrid, ya se ha consolidado como uno de los espacios donde las estrellas se reúnen en la capital.

Un enclave pensado para renovar la forma de vivir la noche, al igual que los otros muchos clubs de socios que están proliferando por la ciudad, pero con una excepción: es un restaurante y club nocturno abierto a cualquiera, pero tiene opción de espacios privados.

Eso sí, de primeras, no se conoce su ubicación. Desde su discreta apertura a comienzos del mes de diciembre, por las mesas de este exclusivo club-restaurante ya se han dejado ver algunos de los 'ciudadanos' públicos más reconocidos de Madrid, a nivel nacional y planetario.

Arón Piper en el local junto con Albert Beniflah, dueño de Grupo Mosh.

Actores como Arón Piper y Ester Expósito, los futbolistas Kylian Mbappé y Vinícius Jr., cantantes internacionales como el puertorriqueño Ozuna, empresarios como Alejandro Agag o el artista marcial Ilia Topuria son, entre otros muchos otros, algunos de los rostros públicos que ya han disfrutado del ambiente íntimo y cosmopolita del club propiedad de Grupo Mosh, líder en ocio y gastronomía en Marbella. Además, algunos de ellos también son socios del club, informan desde el restaurante a este diario.

Más allá de los nombres propios, 61. ofrece una propuesta gastronómica liderada por Franco Franceschini, chef ejecutivo del grupo; un diseño envolvente firmado por Archidom Studio; y una cuidada selección de arte comisariada que conviven de forma natural en un espacio cosmopolita y en constante transformación.

El nuevo espacio de Grupo Mosh trae a la capital la energía y sofisticación de sus emblemáticos venues en Marbella y ha sido concebido para quienes buscan misterio, belleza y experiencias envolventes y rupturistas.

Cada detalle ha sido cuidado para crear una atmósfera única, en la que aromas, iluminación y música se mezclan con precisión, creando una experiencia sensorial envolvente.

Coctelero de 61. 61.

En el corazón de 61. late la cocina de producto del chef ejecutivo del grupo, cuya raíz argentina se refleja en las brasas de autor que elevan cada creación. Su propuesta, pensada para compartir, celebra la excelencia de la materia prima con una sensibilidad contemporánea.

Entre los platos destacados, la milanesa de Wagyu (80 euros), las costillitas Angus (18), que se deshacen en el paladar. Por su parte, el lenguado Meunière (38), que aporta un contraste ligero y refinado. Entre los postres destacan el Flan "Abuela Nelly" (10), cremoso y reconfortante. El ticket medio es de 100 euros por comensal.

A medida que la noche avanza, el restaurante se transforma en un club nocturno. La luz cambia, la música se intensifica, los espacios se reconfiguran y la experiencia evoluciona.

El arte como protagonista

61. no solo es un espacio para la noche y la gastronomía, es también un escenario vivo de arte y diseño. Las piezas de distintos artistas, emergentes y consolidados, se renovarán cada seis meses, garantizando que cada visita ofrezca nuevas perspectivas y descubrimientos.

La atención al detalle se extiende a todos los elementos con un fuerte sello made in Spain: desde el vestuario del personal diseñado por Casoná, hasta las piezas de Loewe que elevan la propuesta a nivel decorativo, generando una atmósfera donde el arte, el diseño y lo sensorial se funden de manera natural.

El toque internacional lo aporta Nike, que ha desarrollado una línea especial para 61. en la que pone el acento contemporáneo que remarca la estética y el diseño del espacio.

Alma marbellí

Este nuevo espacio de 61. representa un paso decisivo en la expansión de Grupo Mosh hacia la capital. Apoyado por socios del mundo deportivo y de la cultura, el proyecto refleja una misión compartida: trasladar la energía, sofisticación y creatividad de Marbella a Madrid, combinando experiencias culinarias, arte, diseño y cultura en un entorno único y envolvente.

61. llega como un lugar que no se anuncia, que se descubre; un espacio donde la noche se despliega entre gastronomía, música y arte para la 'jet set' madrileña.