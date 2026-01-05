El "tren del futuro" de Metro sale del subsuelo para acompañar a los Reyes Magos en la Cabalgata de Madrid: "Es rara" y "original"

Las claves nuevo Generado con IA El "tren del futuro" de Metro de Madrid ha participado en la Cabalgata de Reyes 2026, sorprendiendo por su diseño futurista y simbolizando la modernización de la red. Más de 2.100 personas han formado parte de la comitiva, que también ha incluido a Melchor, Gaspar y Baltasar como sabios de la Ciencia, Arquitectura y Literatura. Durante el desfile, se han repartido 1.200 kilos de caramelos, la mayoría sin azúcar, mientras compañías internacionales y carrozas patrocinadas han acompañado el recorrido. La Cabalgata ha destacado por su mezcla de tradición y vanguardia, culminando en Cibeles con espectáculos de magia y piromusical para todos los públicos.

Al menos 2.100 personas han participado en esta cabalgata de los Reyes Magos y, entre ellos, no han podido faltar, un año más, los empleados de Metro de Madrid.

Entre la lluvia de caramelos, los elefantes mecánicos y la majestuosidad de los Reyes Magos, este lunes hay un protagonista inesperado rodando por el Paseo de la Castellana: el "tren del futuro", que ha salido del subsuelo para acompañar a Sus Majestades los Reyes de Oriente. Metro ha vuelto a convertirse en uno de los grandes atractivos de la Cabalgata de Reyes 2026, desplegando una carroza que mira hacia la modernización de la red.

Mientras Melchor, Gaspar y Baltasar avanzan bajo el lema de 'El saber compartido', a pie de asfalto las historias personales se entrelazan con la imagen institucional. Pilar, una de las trabajadoras del suburbano que participa en el desfile, no puede ocultar la emoción bajo las capas de abrigo. "Soy de Madrid. A mí me traían mis padres de pequeña, quién me iba a decir que estaría ahora en ella a mis 40 años", confiesa con una sonrisa a Madrid Total.

Los empleados de Metro de Madrid. Inés Gilabert

La estética de Metro vuelve a ser clave. Si en años anteriores el fenómeno viral fueron los jerséis navideños de Isabel Díaz Ayuso, este año los trabajadores de la compañía repiten.

Sobre la plataforma, el diseño futurista llama la atención. Miguel Oliver, del departamento de marketing de Metro, detalla el concepto detrás de la puesta en escena: "Este año hemos hecho la carroza del tren del futuro". Se trata de una impresionante maqueta que representa los nuevos vagones que circularán por la Línea 6, la más utilizada de la red. Junto a la tecnología, no falta el guiño infantil: "Tenemos al personaje azul, que es Rombo, que lo sacamos para los niños cuando recibimos colegios", añade Oliver.

Sin embargo, el jurado más exigente de la noche, el público infantil, tiene sus propias preferencias. Sonsoles, una niña situada en primera fila que aguarda con su bolsa de plástico lista para los dulces, observa la estructura plateada del suburbano con escepticismo: "Esta carroza es rara", sentencia, asegurando sin rodeos que ella prefiere "la carroza con temática de Harry Potter", en referencia al bloque dedicado a la literatura y la magia. En cambio, las miradas adultas, como la madre de José, que también se encuentran entre el público, la ven "original".

1.200 kilos de caramelos

Más allá de la anécdota del Metro, la Cabalgata de 2026 ha tomado Madrid con cifras récord: 2.100 personas forman parte de la comitiva que ha salido a las 18:00 horas de San Juan de la Cruz. El desfile es un homenaje a la curiosidad humana, presentando a los Reyes Magos como sabios de la Ciencia (Melchor), la Arquitectura (Gaspar) y la Literatura (Baltasar).

El recorrido es un despliegue de fantasía técnica y artística. Compañías internacionales como la estadounidense Wall ef Sound Marching Band o la francesa Planète Vapeur, con su imponente elefante mecánico acompañando a Baltasar, comparten escenario con las carrozas de patrocinadores. Todo ello impulsado, por primera vez, con energía 100% renovable gracias al patrocinio de Repsol.

La carroza de Metro de Madrid. Inés Gilabert

Pero si hay algo que une a pequeños y mayores, más allá de la estética futurista o los mensajes culturales, es la lluvia dulce: a lo largo del trayecto hasta Cibeles se están repartiendo más de una tonelada de caramelos (1.200 kilos), la mayoría sin azúcar.

La noche culminará en la Plaza de Cibeles, donde el circo y la magia de Jorge Blass amenizan la espera hasta el discurso de Sus Majestades y el espectáculo piromusical final. Un broche de oro para una noche en la que la tradición se mezcla con la vanguardia, y donde empleados como Pilar cumplen, a los 40 años, el sueño de aquella niña que miraba la Cabalgata desde la acera.