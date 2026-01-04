El supermercado 'low cost' de Carrefour que ya tiene 12 tiendas en Madrid: productos un 20% más baratos

Las claves nuevo Generado con IA Supeco, la marca 'low cost' de Carrefour, ya cuenta con 12 tiendas en la Comunidad de Madrid y más de 70 en toda España. Esta filial de Carrefour destaca por ofrecer productos básicos, como aceite, leche y huevos, hasta un 20% más baratos que la media del mercado. Supeco ha crecido tras la compra de 172 establecimientos de la extinta Supersol y varios de Supercor, ampliando su presencia nacional. El formato de tienda es similar a un almacén, permitiendo adquirir productos directamente de palets, lo que contribuye a mantener precios bajos.

Recientemente, el precio de los productos alimenticios se encuentra subiendo a un ritmo alarmante. El coste de muchos alimentos ha llegado incluso a doblar el precio que tenían los mismos en años anteriores.

Supeco, la marca 'low-cost' de Carrefour nace con la premisa de paliar esta situación y ofrecer a sus clientes unos precios más asequibles que la media de otros supermercados.

Poco a poco, Supeco se está haciendo un hueco entre los consumidores. Tanto es el crecimiento que este supermercado low-cost que ya cuentan con más de 70 puntos en toda España.

Carrefour fundó Supeco en 2010. Dos años más tarde, en 2012, el primer supermercado Supeco abrió en Sevilla. Desde entonces, la marca francesa no ha dejado de expandirse, puesto que en 2025 han abierto más de 100 puntos nuevos en España.

Esta filial de Carrefour nace tras la compra de 172 establecimientos de la extinta Supersol y de varios enclaves de Supercor.

Unos precios muy económicos

Actualmente, en la Comunidad de Madrid hay 12 supermercados Supeco, sin embargo, este número posiblemente sea ampliado durante estos últimos años.

El éxito de este supermercado 'low-cost' está en el precio de los productos básicos que toda familia necesita.

Sección de aceites del supermercado Supeco Daniel Nieva

Productos muy cotizados como el aceite de oliva, la leche o la docena de huevos tienen una rebaja en sus precios, haciendo que de media puedas ahorrar unos 2 euros de media en cada uno de ellos.

Por otra parte, la pasta, el arroz y las legumbres, otros de los productos más buscados, contienen un precio más bajo que, dependiendo de la marca que se consuma, puede prolongarse hasta el euro de diferencia.

Sección de lacteos del supermercado Supeco Daniel Nieva

El lema con el que se identifica Supeco es “somos supereconómicos, supervariedad y superfrescos”, siendo el ahorro y la calidad las premisas más importantes de la marca.

La organización de Supeco recuerda a los almacenes. Sus consumidores pueden adquirir los productos directamente de palets o stands, recordando al estilo de supermercados como Lidl o Aldi.