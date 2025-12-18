Álvaro Casares, cómico vallecano, se abre en canal al hablar sobre los madrileños: "Cosas que nunca hacemos"

Las claves nuevo Generado con IA Álvaro Casares, humorista vallecano, destaca por sus vídeos sobre las costumbres de los madrileños, cosechando más de 1 millón de seguidores en TikTok. En su último vídeo, Casares enumera ocho hábitos que diferencian a los madrileños de los visitantes, como evitar el centro en Navidad y no comprar lotería en Doña Manolita. El cómico afirma que los madrileños no suelen comer bocadillo de calamares ni subirse a las barcas del Retiro, actividades consideradas turísticas. También señala que los madrileños siempre caminan rápido y evitan ciertas estaciones de metro para transbordar, reflejando el ritmo acelerado de la ciudad.

Álvaro Casares es un reconocido cómico de Vallecas -con ascendencia manchega, pues su familia es de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real)- conocido por sus vídeos en tono humorístico donde retrata las costumbres de las personas en su día a día. En TikTok, Álvaro cuenta con 1,1 millones de seguidores mientras que en Instagram reúne a 779.000 seguidores. En su último vídeo, el humorista vallecano ha satirizado subiendo una lista de ocho cosas que nos diferencian a los madrileños de las personas que viene a visitar nuestra ciudad.

Según Álvaro Casares, hay tres normas fundamentales que los madrileños evitamos a toda costa en estas fechas. Es bien conocido que los madrileños intentamos evitar a toda costa visitar el centro durante las Navidades por la gran afluencia de gente que visita la capital.

Álvaro Casares también dice que los madrileños de bien tampoco compramos la lotería en Doña Manolita, lo cual puede relacionarse con el mismo motivo que el anterior punto y es que las colas del establecimiento en estas fechas están repletas de personas. En cuanto a la fiesta de fin de año, Álvaro Casares bromea con el hecho de que ningún madrileño se coma las uvas en la Puerta del Sol.

Cosas comunes en turistas

Hay otro grupo de razones de cosas que son comunes en los turistas y que los madrileños evitamos. El creador de contenido menciona que todo madrileño de bien evita ir al centro en coche. Además, dice que los madrileños preferimos no comer el famoso bocata de calamares “ya que es demasiado turístico”. Por otra parte, Álvaro no duda al hablar de que los madrileños no nos hemos subido nunca a las barcas de los Jardines del Buen Retiro por nuestra cuenta y que si lo hemos hecho “ha sido por acompañar a alguien que viene de visita”.

El ritmo de vida en Madrid suele ser más alto que en otras ciudades, tan conocido es este estereotipo que para Álvaro Casares “nunca verás a un madrileño caminando despacio”. Esta razón se puede llevar incluso a la forma en la que utilizamos el transporte público, ya que el cómico vallecano dice que los madrileños no paramos en según que estaciones a la hora de realizar transbordos como pueden ser las estaciones de Nuevos Ministerios o Diego de León, esta última desde la cual se encuentra grabando el vídeo.