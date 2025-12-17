Paloma hace el mejor roscón de Madrid en su obrador junto al Retiro: pesa 500 gramos y cuesta 30 euros

Las claves nuevo Generado con IA El roscón de Reyes de Doble Uve Obrador, dirigido por Paloma Silvestrin, ha sido elegido el mejor de Madrid en una cata a ciegas presidida por el maestro pastelero Paco Torreblanca. Doble Uve, ubicado junto al Retiro, elabora este roscón de 500 gramos y 30 euros siguiendo métodos artesanales, usando masa madre y harinas ecológicas. El premio de 2.500 euros en productos será donado a una ONG, y el concurso busca fomentar la pastelería artesana en Madrid, valorando roscones tradicionales sin relleno. El jurado destacó la jugosidad, esponjosidad y equilibrio de sabor del roscón ganador, y la final se celebró en la Casa de la Panadería, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.

El roscón de Doble Uve, de Paloma Silvestrin, obrador ubicado junto al parque de El Retiro, en la calle Antonio Arias, 5, ha sido elegido Mejor Roscón de Reyes Artesano de Madrid este miércoles y, por tanto, uno de los mejores de España, en una cata ciega de 13 roscones presidida por el maestro pastelero Paco Torreblanca.

Doble Uve Obrador es un obrador artesanal y cafetería en el barrio de Retiro, especializado en panadería, pastelería y café de especialidad. Desde que abrió en 2022, se ha convertido en un referente para quienes buscan productos horneados con carácter artesanal y métodos tradicionales, como las largas fermentaciones con masa madre y el uso de harinas ecológicas de calidad.

En este obrador se elaboran panes artesanales, desde hogazas de masa madre hasta baguettes y otras variedades, así como bollería y productos de repostería como croissants o palmeritas recién hechos a diario. Su roscón de Reyes, que ya se puede comprar en su obrador o pedir a través de su página web, pesa 500 gramos y cuesta 30 euros.

El roscón de Doble Uve.

Además de la oferta de pan y pastelería, Doble Uve funciona como cafetería, donde se puede acompañar cualquier pieza con un café de especialidad, tés o chocolate caliente, en un ambiente acogedor pensado tanto para el barrio como para visitantes.

Su filosofía se basa en el respeto por los procesos artesanales y la estacionalidad de los ingredientes, elaborando todos sus productos en el propio obrador sin subcontratar proveedores.

El concurso

El premio de 2.500 euros en productos de Mantequerías Arias, patrocinador principal del campeonato, será donado por Doble Uve a una ONG. En el puesto número dos ha quedado La Crujiente, y en el número tres Marea Bread.

El jurado ha valorado parámetros como apariencia, aroma, alvéolo, textura y sabor a la hora de calificar los roscones. Del roscón ganador han destacado su jugosidad, esponjosidad y su sabor intenso con un equilibrio perfecto.

La final se ha celebrado en la emblemática Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, y el apoyo de Mantequilla Arias, Le Cordon Bleu, Huevos Redondo y Agua de Azahar Luca de Tena.

El principal objetivo de este campeonato, organizado por el portal Gastroactitud, es fomentar la elaboración de roscones artesanos de calidad en todas las pastelerías y panaderías artesanas de Madrid. Los roscones que participan no pueden estar rellenos, ya que se quiere ser fiel al roscón tradicional tal como lo estipulan las bases.

El jurado de expertos, presidido por el maestro pastelero Paco Torreblanca, y formado por los también pasteleros Estela Gutiérrez (Estela Hojaldres), Jordi Butrón (Profesor de pastelería), Carlos Fernandes (Profesor de pastelería de LCB), Oriol Balaguer (La Duquesita) ganador del año pasado y Ricardo Vélez (Moulin Chocolat), además del critico gastronómico José Carlos Capel, y el presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía Rogelio Enríquez.