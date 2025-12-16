Nacho y Chus Manzano traen su 3 estrellas Michelin de Asturias a Madrid: 4 platos desde 18 euros y por tiempo limitado

Las claves nuevo Generado con IA Nacho y Chus Manzano traen platos exclusivos de su restaurante Casa Marcial, galardonado con tres estrellas Michelin, al Cinco Jotas de Madrid por tiempo limitado. La propuesta incluye cuatro platos únicos, con precios desde 18 euros, que combinan la tradición asturiana con la excelencia del jamón ibérico Cinco Jotas. Esta colaboración forma parte del proyecto Cinco Jotas By, que desde 2018 invita a reconocidos chefs nacionales e internacionales a crear menús especiales. Las creaciones de los Manzano estarán disponibles fuera de carta en el restaurante madrileño durante cuatro meses, permitiendo disfrutar de alta gastronomía asturiana sin salir de la capital.

Hasta el próximo 11 de abril, hay una forma de probar la gastronomía de Casa Marcial (tres estrellas Michelin) sin tener que viajar a Asturias y gastándote mucho menos. Con platos desde 18 euros, Nacho y Chus Manzano traen a un restaurante de Madrid cuatro platos creados por ellos que podrás probar por tiempo limitado.

Para esta colaboración efímera con el restaurante Cinco Jotas de Padre Damián, junto al estadio Santiago Bernabéu, los chefs —tío y sobrino— aportan "profundidad y sabor. La mezcla típica de Casa Marcial", comentaron durante la presentación a la prensa de V Edición de Cinco Jotas By.

Así, han traído a la capital platos que este verano estuvieron en su tres estrellas Michelin, han preparado nuevas creaciones y adaptaciones de sus recetas; principalmente, les han añadido jamón ibérico, un ingrediente que no suelen usar en Casa Marcial. "Nos unimos a Cinco Jotas en este proyecto ya que compartimos valores", apunta Nacho Manzano.

La tortilla vaga de papada Cinco Jotas Namasté

Se trata de una experiencia culinaria que invita a dos reconocidos chefs a explorar su creatividad con los productos de Cinco Jotas, dando vida a cuatro recetas exclusivas.

Este año, la propuesta está protagonizada por Nacho Manzano, con un reconocimiento internacional, y Chus Manzano, sobrino de Nacho, quien tomó el testigo familiar hace tres años de Casa Marcial.

Sus creaciones podrán disfrutarse fuera de carta en el restaurante de Cinco Jotas, durante un período limitado de cuatro meses, ofreciendo a los comensales la oportunidad de degustar estas creaciones únicas.

Los Manzano presentan una propuesta que fusiona la tradición asturiana, que caracteriza su cocina y un profundo respeto por la materia prima. Su propuesta da como resultado un menú exclusivo compuesto por cuatro elaboraciones:

La propuesta comienza con la tortilla vaga de papada Cinco Jotas (18 euros) con Riofrío Caviar Ecológico Naccarii Essence (45 euros más), un bocado en apariencia sencillo, pero cargado de sabor.

Continúa con atún rojo y jamón Cinco Jotas, una combinación en la que el atún marcado a la parrilla se acompaña de una delicada emulsión de grasa de jamón y agua cristalina de tomate, coronado con finas láminas de ibérico (26 euros).

Las fabes tiernas se acompañan de albóndigas de cerdo ibérico en una salsa intensa y aromática. Namasté

El tercer pase, presa Cinco Jotas, mantequilla codium y encurtidos (21 euros), fusiona la jugosidad de la presa ibérica con una mantequilla infusionada con codium y la frescura del nabo encurtido, alcanzando un equilibrio que refleja la identidad culinaria de Casa Marcial.

El menú culmina con fabes estofadas y albóndigas Cinco Jotas, un guiño a los guisos del norte donde las fabes tiernas se acompañan de albóndigas de cerdo ibérico en una salsa intensa y aromática (18 euros). Estos platos creados por los dos chefs estarán disponibles en la carta del restaurante Cinco Jotas Madrid.

Los Marcial

Esta saga familiar de cocineros, que comenzaron con un modesto comedor rural, ha sabido elevar la cocina asturiana hasta convertirla en un referente nacional e internacional.

Nacho, cabeza del restaurante, lo dirige junto a su hermana Esther Manzano, combinando tradición familiar y una visión personal de sus raíces. Además, ha forjado su trayectoria entre fogones familiares, llevando Casa Marcial a recibir el pasado año su tercera estrella Michelin.

Chus, por su parte, continúa la trayectoria familiar incorporando su visión contemporánea, explorando nuevas texturas y combinaciones sin perder la esencia de la memoria culinaria asturiana, "para mí la tradición sigue siendo la base fundamental en la cocina, pero con la mirada siempre puesta en el cambio y en la vanguardia", asegura el joven cocinero.

Cinco Jotas By

Su participación marca un nuevo capítulo en Cinco Jotas By, proyecto que desde 2018 ha contado con grandes nombres de la cocina nacional e internacional.

El proyecto comenzó con Alexandre Mazzia, referente de la cocina francesa y actualmente con tres estrella Michelin; continuó en 2019 con José Pizarro, extremeño que ha conquistado Reino Unido y cuenta con ocho restaurantes y Xanty Elías, chef onubense que apuesta por una cocina sostenible, con estrella verde Michelin, en su restaurante Finca Alfoliz; siguió en 2021 con José Álvarez, con una estrella Michelín en su restaurante de Almería e Isaac Loya, también asturiano con dos estrellas Michelín y al frente como chef ejecutivo del Real Balneario de Salinas; y en 2022 reunió a Karla Hoyos y Nico López, ambos reconocidos chefs internacionales que han trabajado para el chef español José Andrés, en World Central Kitchen y Little Spain en Nueva York, respectivamente.

Es por ello, que edición tras edición, Cinco Jotas By acerca a Madrid el talento de chefs de referencia, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de sus creaciones gastronómicas.